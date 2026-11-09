Ministrul german de externe: Europa are nevoie de restabilirea arhitecturii de securitate existente, nu de una nouă

G7
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© NATO/ Flickr

Ministrul german de externe Johann Wadephul a declarat luni, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai G7 de la Paris, că Europa trebuie să participe la căutarea unei soluții pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. El a respins ideea promovată de Moscova că ar fi nevoie de o nouă arhitectură de securitate și a anunțat că Germania, Franța și Regatul Unit vor prezenta la reuniune pozițiile europene.

„Este foarte clar că Europa nu are nevoie de o nouă arhitectură de securitate, așa cum încearcă Rusia să ne facă să credem, ci, pur și simplu, de restabilirea arhitecturii de securitate existente”, a afirmat Wadephul într-o declarație transmisă de Ministerul german de Externe înaintea plecării sale la Paris.

Șeful diplomației germane a invocat Actul final de la Helsinki, Carta de la Paris și Memorandumul de la Budapesta. În viziunea sa, revenirea la principiile care stau la baza acestor documente înseamnă respectarea frontierelor și a egalității suverane a statelor.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei se află în centrul reuniunii de la Paris. Potrivit Ministerului german de Externe, miniștrii vor discuta cum să mențină și să consolideze sprijinul internațional pentru Ucraina, inclusiv pe plan economic, și cum să păstreze presiunea asupra Moscovei pentru a face posibilă o pace justă. Sancțiunile existente rămân un instrument important, iar o atenție deosebită va fi acordată flotei fantomă, pe care Rusia o folosește pentru a eluda restricțiile și a-și continua exporturile de petrol.

Ministrul ucrainean de externe va participa la reuniune și va prezenta poziția Kievului. Au mai fost invitați miniștrii de externe din Brazilia, Arabia Saudită, Egipt și Coreea de Sud, precum și directorul Programului Alimentar Mondial.

Pe agenda reuniunii se află și crizele din Orientul Mijlociu, cu accent pe securitatea rutelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie. În privința Iranului, Wadephul a cerut trecerea imediată la negocieri concrete și evitarea unei noi escaladări militare.

Miniștrii vor discuta, de asemenea, despre efectele inteligenței artificiale asupra păcii și securității internaționale și despre posibilitatea unor reguli comune pentru utilizarea acesteia.

 

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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