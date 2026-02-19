Ministrul german de externe încearcă să aplaneze tensiunile cu Franța: Este „crucial pentru viitorul UE” ca țările noastre „să își întindă reciproc mâna”

Amenințările președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda au reprezentat „momentul de revelație” pentru cele șase mari economii ale Europei, care s-au unit pentru a accelera reforma piețelor financiare, a declarat ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, pentru Politico.

Noul grup, denumit „E6” la Bruxelles, este un club exclusivist al celor mai mari șase economii ale UE – Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Spania și Polonia – conceput pentru a depăși impasurile politice care au blocat eforturile de creare a unei piețe financiare în stil american timp de un deceniu.

Fără măsuri concrete, cele șase țări se tem că economia europeană nu va reuși să țină pasul cu SUA și China și va fi și mai mult strânsă cu ușa într-o lume geopolitică care a devenit din ce în ce mai tranzacțională.

Obiectivul este de a pune „pe masă discuții dificile din punct de vedere politic pentru a putea debloca dosare care au fost blocate până acum”, a declarat Cuerpo, care militează de mult timp pentru ca organismele UE să ia decizii politice concrete în mod mai eficient. „Construirea acestor punți poate fi un prim pas bun către o soluție globală”, a arătat oficialul spaniol.

Clubul va ajuta, de asemenea, cele șase țări să se coordoneze înaintea reuniunilor G7 cu Canada, Japonia și SUA pe teme strategice, cum ar fi asigurarea accesului la materiale rare esențiale, în urma amenințării Chinei de a restricționa exporturile.

Clubul E6 s-a reunit de doar două ori și își propune deja să prezinte liderilor UE propuneri concrete la următorul summit al Consiliului European din martie.

Criticii, precum Irlanda și Portugalia, se tem că acest club format din șase țări ar putea duce la o Europă cu două viteze, în care cele mai mari națiuni vor marginaliza țările mai mici care nu sunt de acord cu agenda E6 — în special în ceea ce privește crearea unui organism de supraveghere a celor mai mari finanțatori ai blocului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat că țările UE ar trebui să se împartă în grupuri mai mici și să urmărească integrarea financiară prin „cooperare consolidată”, dacă așa-numita Uniune a economiilor și investițiilor nu înregistrează progrese până în iunie.

Pentru a canaliza discuțiile, von der Leyen va elabora o foaie de parcurs la care E6 speră să contribuie, completată cu o listă de reforme și termene limită pe care liderii să le discute. Prima măsură politică importantă a Comisiei va fi un „al 28-lea regim”, un cadru juridic la nivelul UE care va fi prezentat pe 18 martie și care va oferi companiilor anumite norme uniforme pentru a opera cu ușurință în întreaga Uniune.

Apariția supergrupului

Scânteia care a declanșat apariția E6 a venit în timpul unui mic dejun ministerial cu cafea și croissante la Bruxelles, într-o dimineață rece de ianuarie, când frustrarea lui Cuerpo față de inacțiunea UE a atins cote maxime.

Trump aruncase alianța NATO în haos cu cererile sale repetate de a „deține” Groenlanda, imediat după ce îl înlăturase de la putere pe liderul venezuelean Nicolás Maduro. Niciunul dintre aceste subiecte nu ajunsese pe agenda lunară a miniștrilor Ecofin, ceea ce a provocat o izbucnire din partea lui Cuerpo, care a deplâns lipsa dezbaterii politice privind relația Europei cu SUA.

Izbucnirea lui nu putea veni într-un moment mai potrivit pentru miniștrii de finanțe ai Franței și Germaniei. Cei doi, Roland Lescure și Lars Klingbeil, se întâlniseră cu doar 24 de ore înainte pentru a discuta despre cea mai bună modalitate de a relansa inițiativele economice ale UE, care intraseră într-o fază de stagnare. Invitațiile pentru o reuniune virtuală între țările E6 au sosit în decurs de o săptămână.

„Lars și Roland au insistat să ne reunim toți șase și așa a început totul”, a spus Cuerpo.

Discuția de luni s-a concentrat pe consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu materii prime rare esențiale și pe modalitățile de a avansa rapid în aprofundarea piețelor financiare ale blocului. Printre acestea s-au numărat reducerea birocrației și introducerea așa-numitului regim 28.

Următoarea reuniune E6, din 9 martie, se va concentra pe promovarea investițiilor în apărare și pe modalitățile de promovare a monedei euro pe scena internațională.

Reacții mixte

Reacțiile din afara grupului exclusivist au fost mixte.

Unii cred că E6 ar putea duce la schimbări semnificative, în timp ce alții se tem că vocile lor vor fi acoperite de dorința de a obține progrese rapide. Există și un al treilea grup care crede că cele șase țări vor avea dificultăți în a găsi un numitor comun.

Ministrul finanțelor din Portugalia, Joaquim Miranda Sarmento, a îndemnat cele șase țări să respecte tratatele UE în cadrul reuniunii Eurogrupului de luni, după ce ministrul german Klingbeil și-a informat colegii cu privire la discuțiile E6 — o promisiune de transparență care nu a reușit să liniștească toți miniștrii sceptici și asistenții acestora.

„Supravegherea UE a fost subiectul tabu”, a declarat un diplomat care a participat la reuniunea Eurogrupului. „Mă surprinde că nu s-au exprimat mai multe persoane.”

Din punct de vedere juridic, E6 are nevoie de cel puțin nouă țări pentru a continua cooperarea consolidată.

Chiar și în acest caz, alternativa juridică este posibilă numai atunci când o inițiativă nu reușește să obțină suficient sprijin la nivelul UE.

În același timp, pentru a obține majoritatea calificată necesară adoptării legislației, este nevoie de sprijinul a 15 țări care reprezintă cel puțin 65 % din populația totală a UE. Așadar, E6 va avea nevoie de aliați pentru a-și atinge obiectivele în orice caz.

Pentru a calma îngrijorările legate de E6, Cuerpo încurajează țările terțe să se alăture altor forumuri de discuții, precum „Laboratorul pentru competitivitate”, un format deschis lansat în urmă cu un an, pentru a dezvolta inițiative comune între guvernele care doresc să-și aprofundeze piețele de capital.

Între timp, Cuerpo îndeamnă țările sceptice să-și pună încrederea în ceva nou, dincolo de mașinăria legislativă greoaie de la Bruxelles.

„Nu există linii roșii în discuțiile din cadrul acestui grup. Cred că acest lucru ar trebui să fie în beneficiul tuturor”, a spus Cuerpo.