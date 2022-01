Ministrul german de externe întreprinde vizite la Kiev și Moscova pentru a promova calea diplomatică, fără a face compromisuri privind inviolabilitatea frontierelor Ucrainei și dreptul acesteia de a-și alege alianțele

Președintele Estoniei, Alar Karis, a solicitat o creștere a numărului de efective NATO în țara sa, pe fondul intensificării acțiunilor agresive ale Rusiei pe flancul estic al Europei.

Într-o declarație pentru Politico Europe în urma discuțiilor cu secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, Karis și-a exprimat profunda îngrijorare față de comasarea, de către Moscova, a trupelor ruse la granița cu Ucraina, apreciind că NATO ar trebui să acționeze cu celeritate pentru a-și spori apărarea.

A pleasure welcoming President @AlarKaris to #NATO. I thanked him for #Estonia‘s important contributions to our shared security & for hosting one of NATO’s battlegroups. We discussed #Russia & #Ukraine, and the need for de-escalation & continued engagement in good faith. pic.twitter.com/vXHRRFsRFb — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 13, 2022

Excellent meeting with @jensstoltenberg. NATO is and will be the foundation of Estonia’s defence and Euro-Atlantic security. But perhaps even more importantly, it is a forum for Allies to forge a shared assessment of a security problem, and decide on how to respond. pic.twitter.com/ykYEwUqH2f — Alar Karis (@AlarKaris) January 13, 2022

”Vrem mai multe trupe NATO în Estonia. Avem nevoie de o prezență sporită pentru a ne asigura că nu vom fi atacați”, dar doar pentru ”scopuri defensive”, a menționat președintele Estoniei, care a salutat recenta decizie a Danemarcei de a-și crește prezența militară în Lituania prin trimiterea a patru avioane F-16 și a unei fregate.

Tema securității europene a fost abordată de Stoltenberg și cu președintele lituanian, Gitanas Nauseda, pe care l-a asigurat într-o convorbire telefonică că Alianța Nord-Atlantică ”este întotdeauna pregătită să facă ceea ce este necesar pentru a-și apăra aliații”.

Good call with President @GitanasNauseda of #Lithuania to discuss European security & #Russia‘s military build-up in & around Ukraine. #NATO is always prepared to do what is necessary to defend all Allies. We are also ready for further dialogue with Russia. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 13, 2022

Întrebat dacă are temeri că Moscova va invada Estonia, Karis a adoptat un ton prudent.

”Nu se știe niciodată. Dacă te uiți în urmă, în istorie, există surprize. De fiecare dată când apare o astfel de situație – ca acum în Ucraina – apar întrebări de acest gen”, a explicat președintele estonian.

După ce Rusia a anexat Peninsula ucraineană Crimeea, în 2014, NATO a desfășurat trupe în Estonia, Lituania, Letonia și Polonia, fiecare dintre acestea găzduind peste 1000 de militari.

Discuțiile dintre Occident și Rusia au debutat luni într-o atmosferă tensionată, în urma cărora Statele Unite au specificat cu fermitate că resping propunerile de securitate ale Moscovei, pe care le-au calificat drept inacceptabile, dovadă a unei poziții coordonate între aliați, și au anunțat că nu vor precupeți niciun angajament pentru a-și consolida ”prezența NATO în statele aliate din prima linie și să sporească asistența defensivă pentru Ucraina” dacă Rusia alege ”calea unui nou conflict”.

De altfel, consolidarea flancului estic reprezintă unul dintre obiectivele de politică externă a României, enunțate de președintele Klaus Iohannis în discursul anual susținut în fața ambasadorilor acreditați la București.

Mesaje similare au fost transmise și de Jens Stoltenberg după reuniunea Consiliului NATO-Rusia, care a reafirmat ”politica ușilor deschise a NATO și dreptul fiecărei țări de a-și alege propriile acorduri de securitate”, respingând astfel solicitările Moscovei, ce dorește, printre altele, retragerea forțelor din estul Alianței și garanții că aceasta nu va mai accepta niciun nou membru.

Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a cărui țară deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, a criticat aceste cereri, considerându-le o încercare de reconstituire a ”blocurilor, zonelor de influență”, punctând că europenii își doresc să promoveze o ”strategie Helsinki II” de destindere pentru securitatea pe continent, contrariul ”Ialtei II”.

În cea de-a treia rundă a discuțiilor, desfășurate sub auspiciile Organizaţiei pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Statele Unite au respins ”șantajul” Rusiei, care amenință cu acțiuni în lipsa unui ”răspuns constructiv” din partea Occidentului asupra cererilor sale privind securitatea europeană, printre acestea aflându-se inclusiv desfăşurarea unei infrastructuri militare în Cuba şi Venezuela, potrivit mențiunilor ministrului adjunct de externe rus Serghei Riabkov.

Între timp, la Brest, Franța, a început o reuniune a miniștrilor apărării și de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene pentru a discuta “subiecte fundamentale pentru consolidarea suveranității europene pe scena internațională”.

Prin vocea ministrului Bogdan Aurescu România propune pregătirea în avans a unor sancțiuni UE la adresa Rusiei pentru menținerea arhitecturii de securitate a Europei.

Martor al unei coordonări transatlantice pe acest dosar stă proiectul de lege pregătit de senatorii americani din Partidul Democrat al președintelui Joe Biden, care sancțiuni împotriva Rusiei și lui Vladimir Putin personal în cazul în care Moscova va recurge la o ofensivă militară împotriva Ucrainei.