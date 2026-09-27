Ministrul german de externe, prima întâlnire cu Serghei Lavrov de la începutul invaziei ruse. Johann Wadephul a reiterat sprijinul neclintit pentru Ucraina și i-a cerut omologului rus să „renunțe la calea periculoasă a escaladării”

Miniștrii de externe ai Rusiei și Germaniei s-au întâlnit sâmbătă la New York, în contextul Adunării Generale a ONU, în cadrul primelor discuții de acest fel de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Relațiile dintre Moscova și Berlin, un aliat apropiat al Ucrainei, sunt înghețate de la invazia rusă, iar tensiunile s-au intensificat și mai mult după incidentul cu o dronă de la Aeroportul Leipzig/Halle din estul Germaniei, din luna august, informează CNN.

Ca semn al continuării relațiilor reci, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat într-o conferință de presă că, în cadrul discuțiilor cu omologul german, nu a aflat nimic nou pe care Berlinul să nu-l fi declarat public în comunicările anterioare, informează Euronews.

Cu toate acestea, miniștrii au discutat despre relațiile bilaterale și despre războiul din Ucraina, au declarat oficiali din ambele părți.

„A fost o discuție intensă. Desigur, nu am ajuns la un acord cu privire la punctele cheie. Pentru mine a fost important să clarific faptul că Germania nu acceptă incidente precum atacul cu drona de la Leipzig și că aceasta reprezintă o escaladare inacceptabilă. De asemenea, am avertizat în mod clar Rusia să nu continue pe această cale. Ne putem apăra, putem riposta. Și exact asta vom face”, a declarat Johann Wadephul pentru postul public german de televiziune ZDF după întâlnire, care a durat aproximativ 30 de minute, conform Politico Europe.

„Wadephul a îndemnat Federația Rusă să renunțe la politica sa periculoasă de escaladare a tensiunilor împotriva Germaniei, Europei și NATO”, a declarat un oficial german după întâlnire.

De asemenea, ministrul „a condamnat agresiunea continuă și din ce în ce mai țintită a Rusiei împotriva populației civile ucrainene” și a subliniat că „în fiecare lună, zeci de mii de soldați ruși mor într-un război de uzură fără speranță, în timp ce economia rusă continuă să se prăbușească”, a declarat oficialul.

Întâlnirea dintre miniștrii german și rus — prima de acest gen de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 — are loc pe fondul unor tensiuni puternice între Berlin și Moscova.

La începutul acestei luni, guvernul german a acuzat serviciile de informații ruse că ar fi orchestrat tentativa de atac cu drone asupra unui avion de marfă ucrainean pe aeroportul din Leipzig, în estul Germaniei. Ca reacție, Germania a impus sancțiuni, inclusiv închiderea consulatului Rusiei din Bonn, la care Moscova a răspuns cu măsuri similare împotriva Germaniei, și anume închiderea consulatului Germaniei din Sankt Petersburg.

Germania și Rusia au intrat, de asemenea, în conflict în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU de la începutul acestei săptămâni, în timpul căreia Wadephul a criticat dur „escaladarea nesăbuită și periculoasă a Rusiei în Europa”, în timp ce Lavrov a acuzat Europa de „metode criminale”.

Oficialul german a declarat că Wadephul „a precizat clar” în cadrul reuniunii de sâmbătă „că incidente precum recenta tentativă de atac de la Leipzig sau alte atacuri hibride nu vor clătina hotărârea Germaniei de a sprijini Ucraina, care se află sub atac. Cu toate acestea, ele ar afecta și mai mult relațiile bilaterale cu Germania, care au fost deja grav afectate de Rusia”.