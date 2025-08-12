Ministrul german de Externe respinge ideea că europenii sunt doar simpli spectatori în privința viitorului Ucrainei: Întâlnirea Trump-Putin poate fi doar „un început” pentru condițiile demarării negocierilor de pace

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a respins ideea că europenii sunt simpli spectatori în ceea ce privește viitorul Ucrainei, informează The Guardian.

Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul pornit de Moscova împotriva Ucrainei.

Potrivit declarațiilor lui Trump, Statele Unite vor încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în dialogul pe care îl vor avea cu Rusia, în contextul informațiilor vehiculate în presă conform cărora o posibilă înțelegere de pace în Ucraina cuprinde o cedare de teritorii, fapt ce a generat îngrijorare în rândul europenilor și în Ucraina.

După întâlnirea cu omologii din UE, desfășurată luni, Wadephul a declarat pentru postul public german ZDF că europenii „sunt uniți” și că, prin urmare, „vor fi ascultați” la Washington și Moscova.

„Este important ca Trump să asculte vocea Europei, și este bine că Germania se face auzită”, a spus Wadephul, făcând trimitere la reuniunea în regim de videoconferință, convocată de cancelarul german Friedrich Merz pentru miercuri. „Europenii au o mare influență pur și simplu pentru că au o poziție comună”, a continuat acesta.

El a afirmat că europenii au în continuare opinia clară că orice negocieri privind viitorul Ucrainei pot avea loc numai după ce se va ajunge la un acord de încetare a focului și acesta va fi respectat, și a spus că summitul de vineri poate fi doar „un început” pentru a discuta condițiile în care ar putea începe negocierile de pace.

„Simplul fapt că Ucraina este acum dispusă să discute statu quo-ul este deja o concesie, deoarece Rusia ocupă teritoriul ucrainean, încălcând dreptul internațional. Armele trebuie să tacă pentru a permite negocierile”, a spus Wadephul.

El a insistat că numai Kievul poate lua decizii cu privire la soarta Ucrainei.

„Noi, europenii, nu putem permite nimănui altcuiva să decidă în această privință. Noi nu o vom face și nici Statele Unite ale Americii nu o pot face”, a spus el.

El a recunoscut că un viitor acord de pace ar putea „include concesii” din partea Ucrainei, dar aceasta este o „chestiune care va fi decisă mai târziu”. Discuțiile din această săptămână vizează crearea „condițiilor echitabile pentru aceste negocieri”.

Wadephul a afirmat că, în final, viitorul Ucrainei ține de „securitatea europeană”, motiv pentru care liderii europeni nu vor rămâne pasivi „în timp ce deciziile sunt luate fără consultarea europenilor”.

„Europenii vor continua să susțină Ucraina, așa cum am făcut-o pe tot parcursul războiului”, a afirmat el, Germania rămânând „în prima linie a acestui sprijin”.

Liderii europeni, cu excepția Ungariei, au adoptat o declarație comună în care subliniază că Ucraina trebuie să își aleagă singură propriul destin, o formulare ce reflectă frustrarea față de incertitudinea prezenței Kievului la masa dialogului de pe 15 august, deși vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că SUA dorește să „programeze” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski.

În preambulul întâlnirii ruso-americane de vineri, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu liderii din Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, președinții Comisiei Europene și Consiliului European, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Statelor Unite Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski în vederea unei coordonări transatlantice.

După întrevederea de vineri cu Putin, Donald Trump îi va informa pe partenerii europeni și pe liderul ucrainean despre propunerea Rusiei.