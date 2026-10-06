Ministrul german de Externe spune că ambițiile Rusiei depășesc Ucraina, făcând trimitere la declarațiile lui Putin privind Uniunea Sovietică: Dacă pentru el prăbușirea URSS fost cea mai mare catastrofă, atunci probabil că vrea să o inverseze

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a atras luni atenția că Rusia are ambiții mai extinse, dincolo de războiul pe care l-a declanșat împotriva Ucrainei, informează DPA, citat de Agerpres.

„Trebuie să presupunem că Rusia are planuri mai ample”, a subliniat oficialul german pentru postul ntv.

Rugat să detalieze, acesta s-a referit la comentariile precedente ale lui Putin, care a descris prăbușirea Uniunii Sovietice drept cea mai mare catastrofă a secolului al XX-lea.

„Dacă aceasta a fost cea mai mare catastrofă, atunci probabil că vrea să o inverseze”, a spus Wadephul.

El a adăugat că acest lucru implică Ucraina, precum și Georgia, Republica Moldova și statele baltice.

Deoarece statele baltice sunt atât membre UE, cât și NATO, Germania ar fi afectată de asemenea, ca aliat, a susținut șeful diplomației germane.

Germania nu s-ar considera atacată doar dacă teritoriul german ar fi vizat, ci și dacă granițele aliaților NATO precum Polonia, Estonia, Letonia sau Lituania ar fi încălcate, a adăugat Johann Wadephul.

Declarațiile sale vin în contextul în care șeful serviciului german de informații externe (BND), Martin Jäger, a avertizat într-o audiere parlamentară că Germania riscă să fie atrasă într-un conflict violent cu Rusia, pe fondul intensificării „războiului din umbră” purtat de Moscova.

La fel ca ministrul german de Externe, șeful serviciului german de informații externe a atras atenția asupra atacurilor hibride ale Moscovei.

Îngrijorări cu privire la intensificarea războiului hibrid rus au fost exprimate și de premierul Lituaniei.

Pe acest fond, Mindaugas Sinkevičius a solicitat un plan ferm al NATO pentru a răspunde atacurilor hibride ale Rusiei, avertizând că Moscova este dispusă să pună la încercare alianța.