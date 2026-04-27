Ministrul german de Externe subliniază nevoia unei „descurajări credibile”, pe fondul creșterii amenințărilor nucleare

Ministrul de Externe din Germania, Johann Wadephul, a subliniat luni că este nevoie de descurajare pe fondul creșterii amenințărilor nucleare și a reliefat sprijină său pentru eforturile de neproliferare nucleară la nivel mondial, arată Reuters, citat de Agerpres.

„Atât timp cât amenințările contra noastră și partenerilor noștri continuă, este nevoie de o descurajare credibilă”, a afirmat Johann Wadephul înaintea întâlnirilor privind Tratatul de Neproliferare Nucleară la care va participa în această săptămână la sediul ONU de la New York.

Și Franța și-a exprimat îngrijorări legate de proliferare nucleară generată de contextul geopolitic actual.

De la începutul războiului din Ucraina, Vladimir Putin, președintele Rusiei, a lansat repetate amenințări nucleare, actualizând totodată doctrina țării pentru a reduce pragul care ar putea declanșa un conflict nuclear.

În ultimii ani, mai multe tratate din perioada Războiului Rece care limitau arsenalele nucleare au expirat. Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune, cunoscut sub numele de INF, a expirat în 2019.

Acordul New Start, care limita numărul de ogive nucleare strategice americane și ruse la 1.550, a expirat la începutul lunii februarie și nu se preconizează că va fi reînnoit în viitorul apropiat.

China face, de asemenea, eforturi pentru a-și crește arsenalul nuclear — SUA estimează că Beijingul ar putea avea 1.000 de ogive nucleare până în 2030.

Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI), cheltuielile militare la nivel mondial au atins un nivel record în 2025.

Guvernele au cheltuit în total 2,887 trilioane de dolari (2,47 trilioane de euro) pe nave, avioane, rachete și alte arme. Acesta este cel mai ridicat nivel al cheltuielilor militare înregistrat vreodată, informează Deutsche Welle.

O mare parte din creșterea globală a cheltuielilor militare din 2025 a fost impulsionată de Europa, unde cheltuielile au crescut cu 14%, ajungând la 864 de miliarde de dolari. Invadarea Ucrainei de către Rusia la începutul anului 2022 a schimbat modul în care țările europene își percep propria securitate.

Multe guverne europene se tem că Rusia ar putea reprezenta o amenințare mai amplă, dincolo de granițele Ucrainei. Ca răspuns, statele europene — în special membrii NATO — își măresc cheltuielile de apărare pentru a-și consolida forțele armate și a descuraja noi agresiuni.

Dintre țările europene, Germania a fost cea care a cheltuit cel mai mult pentru apărare în 2025. Bugetul său de apărare a crescut cu 24%, ajungând la 114 miliarde de dolari, ceea ce îl plasează pe locul al patrulea la nivel mondial. Pentru prima dată din 1990, cheltuielile militare ale Germaniei au depășit pragul de referință al NATO de 2% din PIB, ajungând la 2,3%.

Statele Unite au cheltuit mai puțin pentru armată — 954 miliarde de dolari în 2025. Aceasta reprezintă o scădere de 7,5% față de anul precedent. Principalul motiv al acestei scăderi a fost faptul că, spre deosebire de ultimii trei ani, Congresul SUA nu a aprobat niciun ajutor militar nou pentru Ucraina. SIPRI include acest tip de ajutor în cheltuielile militare ale țării donatoare.

Chiar și în 2025, SUA au continuat să investească masiv în arme nucleare și convenționale, cu scopul de a-și menține dominația militară și de a descuraja China în regiunea Indo-Pacific — un obiectiv cheie al strategiei de securitate națională a SUA.

Statele Unite au rămas cea mai mare țară din lume în ceea ce privește cheltuielile militare în 2025, reprezentând aproximativ o treime din cheltuielile globale pentru apărare. Cu toate acestea, ponderea lor a scăzut constant începând din 2020.

China a rămas a doua țară din lume ca mărime a cheltuielilor militare și și-a majorat bugetul de apărare în fiecare an în ultimii 31 de ani — o perioadă mai lungă decât în cazul oricărei alte țări monitorizate de SIPRI. Cheltuielile au crescut cu 7,4% în 2025, pe măsură ce China a continuat planul său de modernizare a forțelor armate până în 2035. Anul trecut, China a testat noi prototipuri de avioane de vânătoare de generația a șasea și s-a apropiat de punerea în funcțiune a bombardierului invizibil H-20.

Cheltuielile militare ale Japoniei au ajuns la 62,2 miliarde de dolari în 2025, înregistrând o creștere de 9,7% față de 2024. Această creștere vine în sprijinul unui plan de consolidare lansat în 2022, determinat de preocupările legate de securitate în ceea ce privește China și Coreea de Nord. Extinderea programelor de rachete și drone semnalează o schimbare majoră, punând Japonia pe cale să devină una dintre țările cu cele mai mari cheltuieli militare din lume.

India a fost a cincea economie din lume ca mărime a cheltuielilor militare în 2025. Bugetul său de apărare a crescut cu 8,9%, ajungând la 92,1 miliarde de dolari, în principal din cauza tensiunilor cu China.