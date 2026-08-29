Ministrul german de Finanțe îl acuză pe Trump că este responsabil pentru prețul ridicat al carburanților și îi cere să pună capăt războiului „iresponsabil” cu Iranul

INTERNAȚIONALSUA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit in2 min.
© European Union, 2025

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, i-a cerut vineri președintelui american Donald Trump să pună capăt războiului „iresponsabil” cu Iranul, înainte de vizita sa de săptămâna viitoare în Statele Unite, unde urmează să participe la reuniunea G20, informează DPA, citat de Agerpres.

„Acesta este cel mai important mesaj, inclusiv pentru SUA: puneți capăt acestui război”, a declarat vicecancelarul Klingbeil pentru ARD.

„Vina îi aparține lui Donald Trump și acestui război iresponsabil pe care l-a început în Iran. Consecințele le simțim la pompele de combustibil”, l-a acuzat Lars Klingbeil pe președintele american.

Țările europene au cheltuit miliarde de euro pentru importuri de combustibili fosili, cheltuieli neprevăzute, ca urmare a creșterii drastice a prețurilor care a urmat războiului împotriva Iranului, informează Euronews.

Olanda, Italia, Franța și Spania se numără printre primele zece țări cele mai afectate de costurile suplimentare legate de importul de combustibili fosili, cauzate de perturbările din Orientul Mijlociu, potrivit unui raport al Centrului de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA).

Raportul relevă că, dintre cele 170 de țări analizate, 134 au plătit mai mult pentru motorină decât anticipaseră piețele înainte de război. Țările de Jos au înregistrat costuri suplimentare estimate la 11,5 miliarde de euro între martie și august 2026, urmate de Italia cu 10,8 miliarde de euro, Franța cu 9,5 miliarde de euro și Spania cu 8,8 miliarde de euro.

Împreună, cele patru economii ale UE au suportat costuri suplimentare de aproape 41 de miliarde de euro pentru combustibilii fosili, fără a importa volume suplimentare de energie.

Cifrele evidențiază expunerea economiilor europene la prețurile globale ale petrolului și gazelor, dezvăluind o criză care a adăugat peste 282 de miliarde de euro la facturile de import ale combustibililor fosili la nivel mondial, numai petrolul reprezentând 140 de miliarde de euro din această creștere.

Prețurile gazului natural lichefiat (GNL) au crescut cu 60 % în zona Atlanticului și cu 75 % în zona Pacificului, în timp ce prețurile motorinei și ale benzinei au înregistrat o creștere de 59 % de când Statele Unite și Israelul au declanșat un război împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Pentru a compensa pierderile din Orientul Mijlociu, SUA și Norvegia au fost cei mai mari furnizori atât de produse petroliere, cât și de GNL către UE în primul trimestru al anului, potrivit datelor UE.

Pentru Europa, șocul prețurilor la motorină este deosebit de important, întrucât blocul depinde în mare măsură de acest combustibil pentru transportul de marfă, agricultură și industrie, ceea ce înseamnă că o creștere a costurilor combustibilului se poate propaga de-a lungul lanțurilor de aprovizionare și, în cele din urmă, poate determina o creștere suplimentară a prețurilor mărfurilor.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Cătălin Predoiu a discutat cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților a SUA, despre consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic: Ar însemna mai multă siguranță și prosperitate pentru România și Europa
Cătălin Predoiu a discutat cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Camera Reprezentanților a SUA, despre consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic: Ar însemna mai multă siguranță și prosperitate pentru România și Europa
Articolul următor
Alexandru Nazare s-a întâlnit cu o delegație a Congresului SUA: Parteneriatul Strategic România–SUA are deja o componentă puternică de securitate. Avem oportunitatea să dezvoltăm cu aceeași ambiție și componenta economică
Alexandru Nazare s-a întâlnit cu o delegație a Congresului SUA: Parteneriatul Strategic România–SUA are deja o componentă puternică de securitate. Avem oportunitatea să dezvoltăm cu aceeași ambiție și componenta economică
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

Articole Populare