Ministrul german de finanțe, Olaf Scholz, atrage atenția: Un Brexit haotic nu ar fi bun pentru Europa, ar fi un dezastru real pentru Regatul Unit şi cetăţenii săi

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, se declară “indignat” de “politica de hărţuire şi arestare a membrilor opoziţiei din Belarus” şi face un apel la respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

“Sunt indignat de politica susţinută de hărţuire şi arestare a membrilor opoziţiei în Belarus. Este nevoie ca drepturile fundamentale să fie respectate integral, să fie oprite aceste tipuri de acţiuni de intimidare şi să fie iniţiat un dialog politic“, a scris şeful diplomaţiei române pe Twitter.

I am outraged by the continued policy of harassing and arresting of members of the opposition in #Belarus. There is a need to fully respect fundamental rights, to stop such kind of intimidating actions and to initiate political dialogue!

