Ministrul german de Interne semnalează obstacole juridice în calea creării de „centre de returnare” pentru migranți în afara UE
Ministrul german de Interne a recunoscut sâmbătă existența unor obstacole juridice în calea creării de „centre de returnare” pentru a găzduirea solicitanților de azil respinși care nu pot fi retrimiși în țările lor de origine, relatează AFP, potrivit Agerpres.
„Suntem la începutul unui proces”, a declarat Alexander Dobrindt la încheierea unui summit pe tema migrației, la München, cu mai mulți miniștri europeni.
Potrivit ministrului din Partidul Creștin-Social (CSU), au avut deja loc primele „experimente” care au scos la iveală „obstacole juridice”.
„Diferite state europene au de acum opinii divergente în aceasta privință”, a adăugat el.
Scopul este de a înființa aceste „centre de returnare” în terțe țări, deci „în afara Europei, care nu sunt țările de origine ale migranților și în care aceștia ar fi transferați”, potrivit ministrului.
Acest lucru necesită cooperarea acestor țări și a Comisiei Europene, dar forma exactă a acestei cooperări rămâne de definit.
În aprilie, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că guvernul intenționează să reducă drastic numărul anual de solicitanți de azil, în contextul presiunilor tot mai mari asupra infrastructurii și serviciilor publice din țară.
„Presiunea asupra orașelor noastre, a școlilor, spitalelor și infrastructurii a ajuns la un punct critic”, a declarat Merz la acel moment. El a subliniat că numărul cererilor de azil nu ar mai trebui să fie în intervalul de șase cifre, reiterând obiectivul de a coborî acest prag sub 100.000 pe an.
Germania a înregistrat în 2024 aproape 230.000 de cereri de azil – cu circa 100.000 mai puține decât în 2023, potrivit datelor oficiale. Cu toate acestea, Merz a avertizat că „Germania poate gestiona în mod sustenabil nu mai mult de 100.000 de solicitanți de azil anual”.
Polonia a mobilizat aeronave și sisteme terestre pentru a-și proteja spațiul aerian după ce Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei
Polonia a anunțat că a mobilizat avioane duminică dimineață pentru a asigura securitatea spațiului său aerian, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra Ucrainei. Oficialii ucraineni au raportat că rachete și drone au lovit regiunea Lviv, situată în apropierea graniței cu Polonia, relatează Reuters.
„Avioanele poloneze și ale aliaților operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional al Poloniei într-o postare pe X.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că, noaptea trecută, Ucraina a fost din nou ținta unui atac combinat al Rusiei, fiind lansate peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac. Rușii au folosit rachete de croazieră, „Shahed” și „Kinzhal”, printre altele.
„Până în prezent, se știe că aproximativ zece persoane au fost rănite în atac. Din păcate, cinci au fost ucise. Eforturile de salvare și recuperare sunt în curs de desfășurare acolo unde este necesar. Astăzi, rușii au vizat din nou infrastructura noastră – tot ceea ce asigură o viață normală pentru poporul nostru. Avem nevoie de mai multă protecție și de o punere în aplicare mai rapidă a tuturor acordurilor de apărare, în special în ceea ce privește apărarea aeriană, pentru a priva acest terorism aerian de orice sens. Un armistițiu unilateral în spațiul aerian este posibil – și tocmai acesta ar putea deschide calea către o diplomație reală. America și Europa trebuie să acționeze pentru a-l opri pe Putin”, a scris Zelenski, pe X.
Last night, Ukraine once again came under a combined Russian attack – more than 50 missiles and about 500 attack drones. The Russians struck with cruise missiles, “shaheds” and Kinzhals among other things. The Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv,… pic.twitter.com/lcRrBTqXF1
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2025
Citiți și Zelenski cere „acțiuni ferme” din partea Europei și a SUA, după ce un tren de pasageri a fost lovit într-un atac lansat de Rusia: „Declarațiile de fațadă nu sunt suficiente”
Rusia și-a intensificat incursiunile în spațiul aerian al UE în septembrie, mai întâi în Polonia cu aproximativ 20 de drone, apoi în România.
Ulterior, la 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu trei bombardiere MiG-31, care au rămas în spațiul aerian eston timp de 12 minute, incident ce a determinat autoritățile de la Tallin să ceară activarea Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord. La 26 septembrie, avioane de vânătoare ungare au interceptat cinci avioane rusești deasupra Mării Baltice.
Partidul populist al lui Andrej Babiš câștigă alegerile parlamentare în Cehia, provocând unde de șoc în UE. Miliardarul promite să reducă sprijinul pentru Ucraina și să conteste creșterea cheltuielilor militare
Populistul de dreapta Andrej Babiš și mișcarea sa ANO au obținut o victorie decisivă în alegerile parlamentare cruciale din Cehia, potrivit rezultatelor preliminare anunțate sâmbătă, într-un scrutin care riscă să transforme Cehia într-o altă problemă pentru Uniunea Europeană, relatează Politico Europe.
Partidul ANO era cu mult în față, cu 35% din voturi, sâmbătă seara, după numărarea buletinelor în peste 98% dintre circumscripțiile electorale. Prin comparație, coaliția de centru-dreapta aflată la guvernare, Spolu (Împreună), condusă de premierul Petr Fiala, obținuse în jur de 23%.
„Sunt fericit”, le-a declarat Babiš jurnaliștilor, sâmbătă seara, la sediul de campanie. El a fost întâmpinat cu aplauze puternice din partea membrilor ANO.
Europa a urmărit cu precauție alegerile din Cehia, întrucât Babiš a promis să renunțe la inițiativa de furnizare de muniție pentru Ucraina, să conteste planurile NATO de creștere a cheltuielilor militare și să confrunte Comisia Europeană în privința Pactului Verde.
Pe baza experienței electorale anterioare, Comisia Electorală de Stat, care compilează rezultatele provizorii din peste 14.800 de locații din Cehia și din întreaga lume, ar trebui să confirme rezultatul final până luni. Însă introducerea noului sistem de vot prin corespondență ar putea provoca întârzieri.
În total, 4.462 de candidați și 26 de partide sunt în competiție. Prezența la vot a fost estimată la 68%, cea mai mare din 1998.
Partidul STAN (Primari și Independenți), al patrulea membru al actualei coaliții de guvernare, s-a clasat pe locul al treilea, cu 11%, urmat de partidul de extremă dreapta, eurosceptic, Libertate și Democrație Directă (SPD), cu 8% — în scădere față de 13% în recentele sondaje de opinie. Partidul Pirat, fost membru al coaliției de guvernare care a demisionat anul trecut, a obținut 8%.
Surpriza alegerilor este partidul populist de dreapta Motorists for Themselves, care este pe cale să intre în parlament cu aproximativ 7%, în ciuda faptului că în timpul campaniei se situa cu puțin peste pragul de 5%. Partidul de extremă stânga Stačilo! (Ajunge!), care a obținut rezultate mai bune în sondaje, va rămâne probabil în afara parlamentului.
Babiš probabil nu va reuși să obțină majoritatea în camera inferioară a parlamentului, care are 200 de locuri, ceea ce înseamnă că va avea nevoie de sprijinul parlamentar pentru a forma un guvern. Toate partidele principale din țară au exclus colaborarea cu Babiš după alegeri, lăsându-l fără altă opțiune decât să apeleze la opțiuni mai extreme.
Sâmbătă seara, Babiš a declarat că intenționează să formeze un guvern minoritar unic, susținut de SPD și de Motorists for Themselves.
„Vom purta discuții cu SPD și Motorists și vom depune eforturi pentru formarea unui guvern unic condus de mișcarea ANO”, a afirmat acesta.
Babiš a făcut campanie promițând energie mai ieftină, pensii mai mari și punerea intereselor Cehiei înaintea celor ale Ucrainei. Popularitatea sa populistă este comparabilă cu cea a lui Donald Trump în Statele Unite.
Om de afaceri miliardar în domeniul agricol, Babiš a mai fost prim-ministru între 2017 și 2021. În 2023, a candidat la președinție, dar a pierdut în fața generalului de armată Petr Pavel.
Babiš este o figură cunoscută la Bruxelles, mai ales din cauza unui proces de lungă durată, în care este suspectat că ar fi fraudat UE cu 2 milioane de euro, pentru ca imperiul său agricol, Agrofert, să poată beneficia de subvenții destinate întreprinderilor de dimensiuni medii.
Ministerul german Economiei și-a îmbunătățit prognoza de creștere pentru acest an la 0,2%
Ministerul german Economiei și-a îmbunătățit ușor prognoza de creștere pentru acest an, de la zero până la 0,2%, a declarat sâmbătă pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar, informează Agerpres.
De asemenea, Ministerul german Economiei se așteaptă la o creștere a Produsului Intern Brut de 1,3% în 2026 și un avans de 1,4% în 2027.
Conform precedentelor prognoze ale Guvernului de la Berlin, publicate în luna aprilie, economia germană urma să stagneze în acest an și să înregistreze o creștere de 1% în 2026.
Germania, țară dependentă de exporturi, este singura economie din G7 care s-a contractat în ultimii doi ani.
În al doilea trimestru al acestui an, economia germană s-a contractat cu 0,3%, comparativ cu primele trei luni ale anului, pe măsură ce cererea din SUA a încetinit după luni de cumpărări anticipate în așteptarea noilor tarife vamale impuse de președintele american Donald Trump. Economia slabă și-a pus amprenta asupra pieței muncii, iar în august numărul șomerilor din Germania a depășit 3 milioane pentru prima dată într-un deceniu.
Contactat de Reuters, Ministerul german al Economiei nu a dorit să comenteze cu privire la noile prognoze de creștere, care urmează să fie anunțate în mod oficial miercuri.
Însă noile cifre sunt identice cu cele anunțate la finele lunii septembrie de principalele institute economice din Germania, care și-au îmbunătățit prognozele pentru acest an la 0,2%, și se așteaptă la creșteri de 1,3% anul viitor, și de 1,4% în 2027.
Săptămâna trecută, cancelarul german Friedrich Merz, care a apărat proiectul de buget pentru 2026 în timpul unei dezbateri parlamentare majore, a avertizat că Germania se confruntă cu „una dintre cele mai provocatoare faze” din istoria sa recentă, pe fondul turbulențelor globale.
De asemenea, Friedrich Merz a promis miercuri că va face prima economie a Europei competitivă din nou, după ce Cabinetul de la Berlin a aprobat măsuri care vizează reducerea birocrației, precum și facilitarea și accelerarea afacerilor prin intermediul inteligenței artificiale și digitalizării.
