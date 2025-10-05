Ministrul german de Interne semnalează obstacole juridice în calea creării de „centre de returnare” pentru migranți în afara UE

Ministrul german de Interne a recunoscut sâmbătă existența unor obstacole juridice în calea creării de „centre de returnare” pentru a găzduirea solicitanților de azil respinși care nu pot fi retrimiși în țările lor de origine, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Suntem la începutul unui proces”, a declarat Alexander Dobrindt la încheierea unui summit pe tema migrației, la München, cu mai mulți miniștri europeni.

Potrivit ministrului din Partidul Creștin-Social (CSU), au avut deja loc primele „experimente” care au scos la iveală „obstacole juridice”.

„Diferite state europene au de acum opinii divergente în aceasta privință”, a adăugat el.

Scopul este de a înființa aceste „centre de returnare” în terțe țări, deci „în afara Europei, care nu sunt țările de origine ale migranților și în care aceștia ar fi transferați”, potrivit ministrului.

Acest lucru necesită cooperarea acestor țări și a Comisiei Europene, dar forma exactă a acestei cooperări rămâne de definit.

În aprilie, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că guvernul intenționează să reducă drastic numărul anual de solicitanți de azil, în contextul presiunilor tot mai mari asupra infrastructurii și serviciilor publice din țară.

„Presiunea asupra orașelor noastre, a școlilor, spitalelor și infrastructurii a ajuns la un punct critic”, a declarat Merz la acel moment. El a subliniat că numărul cererilor de azil nu ar mai trebui să fie în intervalul de șase cifre, reiterând obiectivul de a coborî acest prag sub 100.000 pe an.

Germania a înregistrat în 2024 aproape 230.000 de cereri de azil – cu circa 100.000 mai puține decât în 2023, potrivit datelor oficiale. Cu toate acestea, Merz a avertizat că „Germania poate gestiona în mod sustenabil nu mai mult de 100.000 de solicitanți de azil anual”.