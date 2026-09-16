Ministrul interimar al Agriculturii, detalii despre măsurile de sprijin pentru fermieri în contextul protestului: Sunt perspective pozitive

Vicepremierul Tánczos Barna, ministru interimar al Agriculturii, a anunțat într-o conferință de presă că România a reușit să coalizeze în jurul său alte patru state – Bulgaria, Grecia, Croația și Cipru – pentru a avansa Comisiei Europene o solicitare comună privind flexibilizarea regulilor în cazul focarelor de boală la micile rumegătoare.

Acesta a susținut o conferință de presă în care a prezentat o serie de demersuri ale Ministerului Agriculturii, în contextul protestului oierilor din Piața Victoriei.

Tánczos Barna a susținut dreptul legitim la protest al fermierilor și a condamnat „cu fermitate toate actele de vandalism, de violență” care au avut loc.

„Fermierii au dreptul legitim să protesteze, au dreptul legitim să protesteze într-un protest organizat, anunțat, autorizat. Au dreptul să protesteze și în cazul unui protest spontan. Este absolut inadmisibil ca acest drept legitim și revendicările legitime ale lor să fie denaturate, să fie confiscate și să fie transformate în acțiuni violente, absolut reprobabile. Condamn cu fermitate toate actele de vandalism, de violență care au avut loc ieri în Piața Victoriei, toate încercările de confiscare a acestor revendicări legitime și sper să nu se mai întâmple niciodată”, a transmis ministrul interimar al Agriculturii.

El a amintit că, în ultimele luni, ministerul a menținut un „dialog constant cu asociațiile reprezentative” ale fermierilor în încercarea de a identifica soluții.

„Am avut ședințe care au durat ore întregi. Am avut întâlniri la care au participat zeci de persoane, poate chiar și o sută. Și în ultimele două luni, din acest dialog constant și din platforma asigurată de Ministerul Agriculturii pentru dialogul între fermieri și autoritatea responsabilă sanitar-veterinară au izvorât inițiative comune, nu doar la nivel național, ci la nivel european, nu doar pentru România, inclusiv pentru celelalte state membre care se află în aceeași situație cu noi și nu au avut inițiativele noastre”, a detaliat Tánczos Barna.

Ministrul interimar al Agriculturii a dezvăluit că a purtat discuții cu comisarul european pentru siguranța animalelor, Olivér Várhelyi, atunci când a aflat că urmează o decizie radicală de suspendare a exporturilor de animale.

„A trebuit să înțelegem de unde pleacă această măsură drastică, disproporționată, din punctul meu de vedere, dar măsură luată, din păcate, de Comisia Europeană, și nu doar în cazul României, ci și în cazul Bulgariei, în cazul Greciei, în cazul Croației, în cazul Ciprului, toate țările care se confruntă cu pesta micilor rumegătoare și cu variola la această specie. Am avut două întâlniri cu domnul Várhelyi, am stabilit ce vom face în timpul vacanței de la Bruxelles, pentru că, spre neșansa noastră, două luni practic au fost pierdute din cauza faptului că și la Comisie, în iulie și august, nu se lucrează sau se lucrează într-un alt ritm, după alt program. Deci am avut aceste două întâlniri. În baza acestor întâlniri și cu perspectiva deschiderii exporturilor, în cazul în care prezintă România un plan credibil de acțiune, domnul Bociu, președintele ANVSA, a început discuțiile bilaterale pentru noile condiții de export care se pot crea în momentul în care planul este aprobat și pus în aplicare la nivelul României. În baza acestor inițiative de la ANSVSA, sunt semnate deja șase tratate bilaterale pentru export în condiții de vaccinare cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Acestea sunt deja semnate, alte șase-șapte sunt în curs de negociere”, a detaliat ministrul interimar al Agriculturii.

Pe lângă eforturile prezentate mai sus, România încearcă să obțină, împreună cu alte țări, o flexibilizare a regulilor europene privind cazurile focarelor de boală.

„Pe planul Uniunii Europene, săptămâna trecută, văzând că avem situație similară cu Bulgaria, Croația, Grecia și Cipru, am generat o asociere a celor cinci țări cu inițiativa României și avem o inițiativă care o să ajungă pe ordinea de zi, pe 28 septembrie, a Consiliului de Miniștri, prin care cerem Comisiei Europene, de data asta împreună, acele lucruri pe care le-a cerut România separat: flexibilizarea legislației, măsuri mai flexibile în cazul în care vin interdicții de mișcare sau de export, eliminarea sau prevenirea măsurilor disproporționate în cazul unor focare, dacă avem un focar sau două focare, să nu fie o interdicție totală. Pentru că este și cazul Bulgariei, suferă și ei de același lucru, de exemplu”, a transmis Tánczos Barna.

În contextul problemelor de tranzit din Turcia, Barna a dezvăluit că a discutat cu omologul turc „despre măsurile care se pot lua.”

„Văzând că vânzarea de carcase întâmpină greutăți din cauza tranzitului prin Turcia, am vizitat omologul turc. L-am vizitat, am discutat despre măsurile care se pot lua. Au venit și deciziile autorității sanitar-veterinare din Turcia, care stabilesc condițiile de tranzit”, a continuat ministrul interimar al Agriculturii.

Făcând referire la acțiunile de pe plan intern, Tánczos Barna a precizat o serie de măsuri de sprijinire a fermierilor.

„Am avut săptămânal întâlniri cu aceste asociații, pentru că am lucrat concret la documente care astăzi sunt finalizate, sunt în proces de aprobare sau sunt deja aprobate. Un document de genul acesta a fost planul de acțiune. Planul de acțiune a fost prezentat săptămâna trecută, după o întâlnire cu echipa tehnică de la Bruxelles, la care am participat și eu personal. Acest plan, ieri și astăzi, este a fost în discuție cu specialiștii de la Comisie. Mâine începe dezbaterea în cadrul celor 27 de autorități, în SCoPAFF, și vineri ne așteptăm la o decizie finală. Sunt perspective pozitive în ceea ce privește aprobarea planului de acțiune al României, primul plan din cadrul celor cinci, sau din cadrul celor cinci țări, care a fost prezentat, discutat, este supus aprobării și probabil vineri o să avem și o aprobare. Tot în cadrul acestor discuții am inițiat o dezbatere pe un proiect de lege care să fie similar legii sectorului de suine. Acolo, în urma discuțiilor pe pesta porcină africană, s-a generat un proiect de lege care reglementează tot sectorul. În cazul oieritului, am discutat cu asociațiile reprezentative o lege similară. Avem o variantă finală, cu câteva măsuri care vin clar în sprijinul fermierilor, pornind de la modalitatea de compensare a pierderilor, continuând cu despăgubirile în cazuri în care, conform regulamentului european, trebuie ucise animalele. Niciodată nicio autoritate din România nu a făcut aceste acțiuni de capul său. Sunt regulamente foarte clare care impun anumite măsuri din partea Autorității Sanitare Veterinare în cazul în care sunt focare”, a mai spus Barna.

El a anunțat că proiectul de lege este discutat în proporție de 90%.

„O să-l depun ca proiect de lege în cazul în care săptămâna aceasta nu se conturează un guvern care să aprobe proiectul prin ordonanță de urgență.

În toată această perioadă, cea mai mare frână a fost, practic, situația guvernului de a nu putea emite ordonanțe de urgență. Am inițiat, de asemenea, schemele de sprijin pentru fermieri, le-am discutat cu asociațiile și avem trei forme de sprijin care sunt discutate și care unele dintre ele sunt în faza de aprobare și pot fi accesate, celelalte sunt în fază de proiect și vor fi dezbătute ori de Parlament, ori vor fi aprobate de Guvern. Primul și cel mai avansat este măsura DR-21, pe care am modificat-o din măsură pentru pesta porcină în măsură pentru PMR (pesta micilor rumegătoare) și variolă. Am discutat măsura, condițiile cu fermierii, am stabilit care sunt criteriile de punctaj, am notificat Comisia Europeană, am obținut OK-ul de la Comisie, am primit la Comitetul de monitorizare, pe site-ul ministerului puteți regăsi regulamentul de organizare a sistemului de selecție”, a conchis ministrul interimar al Agriculturii.