Ministrul interimar al Digitalizării, Barna Tánczos: Proiectul pilot de e-facturare trebuie extins. România trebuie să pășească pe calea digitalizării reale

România nu mai poate aștepta, trebuie să pășească pe calea digitalizării reale, a transmis ministrul interimar la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Barna Tánczos, care a atras atenția asupra faptului că România a adoptat acum un an legea privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, astfel prin această lege a transpus în legislația națională Directiva 2014/55/EU privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice.

„Cu toții am întâmpinat probleme în perioada de pandemie, când de fapt ne-am confruntat cu faptul că România din punct de vedere administrativ nu este pregătit pentru e-administrare. Astfel, pe perioada mandatului meu de ministru interimar, fac pașii necesari să vin în ajutorul demersului, care lansează azi programul pilot de e-facturare. Un sistem de facturare electronică ce va permite încărcarea, stocarea și descărcarea facturilor emise de agenții economici în relație cu instituțiile publice. Este un pas foarte important in digitalizarea României, și trebuie să continuăm cu asemenea proiecte, care ne modernizează”, a punctat acesta.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a luat parte în acest proiect încă din 2020, de la înființarea Grupului de lucru care își demarează activitatea în coordonarea directă a prim-ministrului. ANAF, CNIF şi Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituție care se află în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării au finalizat un sistem de interconectare a bazelor de date între firme și instituții ale statului pentru a reduce timpul de a obține informații financiare, informează un comunicat de presă.

Acest proiect guvernamental vine în ajutorul relațiilor Business to Government (B2G), Business to Consumer (B2C), dar și Business to Business (B2B). Acest grup de lucru a definitivat modul de realizare și implementare a proiectului e-factură pe relația B2G ca prima etapă de dezvoltare a proiectului național e-factură și de transpunere a directivei 55/2014, ulterior, în a doua etapă, urmând să fie extins proiectul și în zona B2C – Business to Consumer și în B2B – Business to Business. În baza unui standard propus de UE – CIUS, adaptat la cerințele locale, acest program pilot va permite încărcarea, stocarea și descărcarea facturilor emise de agenții economici în relația cu instituțiile statului.

„Beneficiarul acestui proiect este Ministerul Finanțelor. Așa cum a anunțat și Prim-Ministrul, domnul Florin Cițu, acest program pilot va fi lansat astăzi pe site-ul Ministerului Finanțelor, cu titlu informativ și în scop de testare. Vor fi invitați în cadrul unor workshopuri reprezentanți ai mediului privat pentru a testa posibilitatea conectării sistemelor de e-facturare folosite de agenții economici cu soluția creată de Ministerul de Finanțe” – a atras atenția ministrul interimar.

Operaționalizarea acestui proiect va permite îmbunătățirea colectării impozitelor și a taxelor, precum și în ceea ce privește consolidarea gradului de colectare TVA. Proiectul este un obiectiv important în digitalizarea administrației publice și va contribui semnificativ la debirocratizarea și simplificarea interacțiunii dintre stat și mediul privat.