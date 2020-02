Ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cîțu, anunță că procedura de achiziție a echipamentelor și materialelor de prevenire a coronavirusului va fi finalizată în prima săptămână din martie

Sonimpex Topoloveni, producătorul Magiunului de Prune Topoloveni, produs cu Indicație Geografică Protejată, a obținut fonduri europene în valoare de 775.000 de euro pentru promovarea produsului în Emiratele Arabe Unite și Vietnam, dar va participa și la târguri și expoziții în Japonia, America și Brazilia, a anunțat joi compania, potrivit Agerpres.

”În cel de-al 28-lea an de la înfiinţarea Sonimpex Topoloveni, începem promovarea Magiunului de Prune Topoloveni în Emiratele Arabe şi Vietnam cu fonduri europene în valoare de 775.000 de euro. Ca membri ai Patronatului Romconserv, vom participa la târguri şi expoziţii în Japonia, America şi Brazilia. Ne mândrim cu faptul că la nivel european am deschis drumul la Institutul Internaţional de Gust şi Calitate de la Bruxelles, ca firmă 100% românească, unde am primit 2 Stele Michelin – din maxim 3 – la Monde Selection, tot din Bruxelles, unde am fost medaliaţi cu bronz şi argint pentru Dulceaţa fără zahăr adăugat sau aditivi, dulceaţă obţinută conform unui brevet internaţional de invenţie. Faptul că în fabrica noastră nu folosim zahăr adăugat sau aditivi în niciun produs ne clasifică în topul celor mai bune unităţi de producţie din industria alimentară. Am reuşit astfel să avem ca scop suprem sănătatea consumatorilor”, spune Diana Stanciulov, asociat şi director comercial al Sonimpex Topoloveni.

Magiunul de Topoloveni a primit la 8 aprilie 2011 distincția de Indicație Geografică Protejată la nivelul Uniunii Europene, fiind produs românesc cu acest titlu, între timp lista fiind completată și de altele, printre care salamul de Sibiu (19 februarie 2016), telemeaua de Ibănești (15 martie 2016) sau novacul afumat din Țara Bârsei (6 aprilie 2017).

Prin recunoaşterea europeană, compania a reuşit să acceseze fonduri europene pentru promovarea Magiunului de Prune Topoloveni în Norvegia, Elveţia, Rusia, America, Emiratele Arabe Unite, iar acum în Vietnam şi din nou EAU.

”Am fost plăcut surprinşi de faptul că am fost protejaţi cu Indicaţia Geografică Protejată, în Canada şi Japonia de Comisia Europeană. Recunoaşterea eforturilor noastre pentru a obţine protecţie, atât pentru produs, cât şi pentru toponimul Topoloveni, au condus la realizarea unui film de 30 de secunde, video care a obţinut 2,7 milioane de vizualizări la nivelul Uniunii Europene. Magiunul de prune Topoloveni a reprezentat un cadou preţios oferit de Preşedinţia României, Guvernul României, Senat sau Parlament. Aceste instituţii l-au recunoscut ca brand al României. Ar fi fost foarte bine să ni se asigure protecţia la nivelul instituţiilor naţionale acreditate în acest sens”, a adăugat directorul comercial al Sonimpex Topoloveni, Diana Stanciulov.