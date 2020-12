Ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cîțu: Revenirea sectorului industrial reprezintă dovada clară că în 2021 România poate avea o creştere economică peste aşteptări

În perioada 15-16 decembrie 2020, prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA, va participa la conferința “Global Leadership for the 21st Century”, organizată de Biroul Națiunilor Unite de la Geneva, împreună cu World Academy of Art & Science (WAAS), informează un comunicat al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Această conferință va examina rezultatele proiectului implementat de World Academy of Art & Science (WAAS), la care au contribuit peste 400 de experți, 70 de organizații partenere ale sistemului ONU, reprezentanți ai mediului academic și societății civile, cu obiectivul de a dezvolta recomandări pentru un leadership global dinamic și eficient.

Remus Pricopie, membru al WAAS, din anul 2013, la propunerea Academicianului Mircea Malița și a prof. univ. dr. Emil Constantinescu, fost Președinte al României (1996-2000), a fost direct implicat în pregătirea temelor care vor fi dezbătute la această conferință. În acest sens, prof. univ. dr. Remus Pricopie a participat la consultările organizate periodic, din anul 2019, cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai statelor, ai mediului de afaceri, cercetători și instituții de învățământ, societatea civilă și organizații de tineret.

“Sunt teme globale, care ne afectează, însă, pe fiecare în parte (încălzirea globală, factorii de risc pentru sănătatea publică, sărăcia și accesul la resurse de bază, extremismul, corupția, traficul de persoane etc.) și, care sunt tratate, destul de des, cu indiferență sau iresponsabilitate chiar de cei care ar trebui să dea o soluție acestor probleme. Politicienii, din păcate, de multe ori, sunt ‘factori perturbatori’ ai politicilor publice menite să amelioreze aceste probleme, preferând abordările populiste, aducătoare de voturi, și aplicarea principiilor bunei guvernări numai atunci când nu le sunt afectate interesele. De altfel, lipsa de viziune, de leadership și de responsabilitate din partea actorilor politici este cea care a condus la perpetuarea problemelor cu care societatea contemporană se confruntă, iar riscul cel mai mare este acela ca temele ‘fierbinți’ ale momentului să se regăsească și pe agenda generațiilor viitoare, dar într-o fază cronică. Guvernarea responsabilă și în consonanță cu documentele de bază ale Națiunilor Unite, care să asigure drepturile fiecărui cetățean în parte, indiferent de etnie, religie, convingeri politice sau statut socio-economic, și care să permită o dezvoltare durabilă a fiecărei comunități, reprezintă calea mai puțin spectaculoasă, dar sigură, pentru a face față provocărilor care ne așteaptă în anii ce vor veni.”, a susținut prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Concluziile conferinței ONU, precum și propunerile privind strategiile educaționale și de informare, vor fi incluse într-un raport care va fi transmis Organizației Națiunilor Unite.

Rectorul Remus Pricopie va participa în cadrul sesiunii dedicate Educației, alături de: Alberto Zucconi, Președintele Board-ului World Academy of Art & Science, Irina Bokova, Fost director general UNESCO, Ralph Wolff, Președinte și fondator The Quality Assurance Commons, Marie-Laure Salles, Director, Graduate Institute of International and Development Studies, Christine Kaddous, Director of the Master of Advanced Studies in European and Global Governance (MEIG), University of Geneva, Ekaterina Zagladina, Președinte, Permanent Secretariat of World Summit of Nobel Peace Laureates.