ROMÂNIA
Ministrul Ionuț Moșteanu, vizită oficială în Luxemburg: România are nevoie de parteneriate puternice, investiții în tehnologie și de un dialog constant cu aliații
România are nevoie de parteneriate puternice, investiții în tehnologie și de un dialog constant cu aliații, a declarat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, care s-a aflat miercuri într-o vizită oficială în Luxemburg, unde s-a întâlnit cu omologul său, Yuriko Backes.
Potrivit unui comunicat al MApN, întâlnirea a oferit celor doi oficiali prilejul de a evidenția împlinirea a 115 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Marele Ducat al Luxemburgului, subliniind, totodată, că devine tot mai relevantă menținerea și consolidarea relațiilor privilegiate între cele două țări.
„Apreciem în mod deosebit relațiile apropiate cu Marele Ducat al Luxemburgului. Colaborarea în cadrul NATO și al Uniunii Europene reflectă angajamentul comun pentru o Europă sigură, prosperă și rezilientă”, a spus ministrul apărării naționale.
„Am semnat astăzi, împreună cu ministrul luxemburghez al apărării, o scrisoare de intenție prin care ne exprimăm deschiderea pentru colaborarea în domeniul apărării. Am convenit să continuăm discuțiile în vederea încheierii unui acord bilateral, adaptat la schimbările și provocările mediului de securitateˮ, a adăugat Moșteanu.
Agenda întrevederii a mai inclus subiecte referitoare la colaborarea aprofundată dintre cele două armate, participarea trupelor luxemburgheze la acțiunile și exercițiile multinaționale organizate în România, dezvoltarea de capabilități moderne și sustenabile, precum și coordonarea politico-militară atât în cadrul NATO, cât și al Uniunii Europene.
În context, ministrul apărării naționale și-a exprimat aprecierea pentru angajamentele solide ale forțelor armate luxemburgheze în menținerea unei posturi credibile de apărare și descurajare pe flancul estic aliat.
Ionuț Moșteanu a evidențiat angajamentul ferm al țării noastre și, în același timp, sprijinul consistent oferit de Marele Ducat al Luxemburgului pentru Ucraina. De asemenea, a punctat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea întregii Alianțe, precum și necesitatea asigurării unui efort susținut pentru sprijinirea Republicii Moldova.
Oficialul român a apreciat, în finalul întâlnirii, cooperarea excelentă cu Marele Ducat al Luxemburgului şi contribuția semnificativă a dialogului la nivel înalt pentru întărirea solidarității și coeziunii între aliați. Ministrul Moșteanu a reiterat angajamentul ferm al României pe calea consolidării cooperării bilaterale și promovării obiectivelor comune de securitate la nivel european și transatlantic.
În contextul aceleiași vizite oficiale, demnitarul român a avut o întrevedere cu Stacy Cummings, managerul general al Agenției NATO de Sprijin și Achiziții (NATO Support and Procurement Agency/NSPA), la sediul instituției, unde a discutat și cu românii care își desfășoară activitatea în cadrul agenției.
Programul vizitei a cuprins, de asemenea, și o serie de întâlniri cu reprezentanți ai companiilor LUXUAV, Société Européenne des Satellites și LUXGovSat, cu care ministrul a discutat despre posibile oportunități de colaborare în domeniul industriei de apărare.
COMISIA EUROPEANA
CE solicită României să transpună integral Directiva privind punctul unic european de acces pentru a asigura accesul investitorilor la informațiile publice corporative
Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României și altor 14 state membre pentru netranspunerea integrală a Directivei Omnibus privind punctul unic european de acces (ESAP)
Potrivit comunicatului oficial, Directiva Omnibus ESAP face parte din pachetul legislativ ESAP, care creează un mecanism centralizat pentru ca investitorii și alte părți interesate să aibă acces rapid și ușor la informații publice, comparabile și utilizabile.
Dezvoltarea ESAP va avea loc în trei etape, prima începând din iulie 2026, când informațiile publicate conform Directivei privind transparența și ale Regulamentelor (UE) 2017/1129 și nr. 236/2012 vor fi transmise autorităților naționale și puse la dispoziție pe ESAP.
Pentru această primă etapă, statele membre trebuiau să transpună modificările aduse Directivei privind transparența până la 10 iulie 2025.
Prin urmare, Comisia Europeana a trimis scrisori de notificare oficială către Bulgaria, Estonia, Spania, Franța, Croația, Italia, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Austria, Portugalia, Polonia, România, Slovenia și Suedia, care au la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea și a notifica măsurile adoptate Comisiei. În lipsa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide emiterea unui aviz motivat.
ONU
Oana Țoiu a evidențiat, la reuniunea miniștrilor de externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, importanța colaborării cu SUA pentru stabilitatea și securitatea regiunii
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat la 24 septembrie 2025, în marja Adunării Generale a ONU, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), organizată de Bulgaria, în calitate de președinție în exercițiu a Procesului, împreună cu Consiliul Cooperării Regionale (RCC).
Potrivit unui comunicat al MAE, discuțiile s-au axat pe obiectivele asigurării stabilității și securității regionale și construirea unor strategii corespunzătoare care să conducă la îmbunătățirea rezilienței, coeziunii și creșterii economice în Europa de Sud-Est. Ministrul român de externe a apreciat relevanța acestor discuții informale și aplicate mai ales în contextul geopolitic actual.
De asemenea, aceasta a reiterat sprijinul pentru politica de extindere a UE atât în Balcanii de Vest, cât și în vecinătatea estică – Republica Moldova și Ucraina – pe baza meritelor proprii în implementarea agendelor de reforme specifice.
Citiți și Oana Țoiu, la reuniunea miniștrilor de externe ai UE la New York: România cere ferm respectarea Cartei ONU și condamnă agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei
Oana Țoiu a evidențiat că realizarea reformelor angajate va ajuta țările candidate, pe de o parte, pentru a face față mai eficient provocărilor actuale, iar pe de alta, pentru a profita de oportunitățile oferite de aderarea la UE.
Ministrul de externe român a evidențiat totodată importanța conlucrării cu SUA în Europa de Sud-Est pentru asigurarea stabilității și securității în această regiune.
REPUBLICA MOLDOVA
Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să voteze la alegerile de peste Prut: Legătura dintre România și R. Moldova este vie, construită de oameni, familii și valori
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pentru duminică, 28 septembrie, subliniind importanța acestui scrutin pentru viitorul țării vecine.
„Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune”, a declarat șeful statului, într-un reel publicat pe Facebook.
El a făcut apel la mobilizarea cetățenilor moldoveni stabiliți în România, îndemnându-i să participe la vot.
„Îi îndemn pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară“, a spus acesta.
Președintele a precizat, de asemenea, că lista completă a secțiilor de votare poate fi consultată pe pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova la București.
Potrivit Ambasadei Republicii Moldova la București, cetățenii moldoveni stabiliți cu traiul permanent sau aflați temporar în România vor putea vota la 23 de secții de votare deschise în 14 orașe (București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Brașov, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureș, Suceava, Bacău, Galați, Constanța). Adresele exacte ale acestor secții de votare sunt menționate în posterul de mai jos.
Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00 (ora locală).
Cetățenii moldoveni vor putea vota la orice secție de votare, prezentând unul dintre următoarele acte:
1) Cartea de identitate sau buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (valabil);
2) Cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu (valabil);
3) Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat);
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului. Unii experți atrag atenția că Rusia se implică activ în procesul electoral, recurgând la campanii de dezinformare, propagandă și, potrivit unor investigații, chiar tentative de cumpărare a voturilor. În aceste condiții, miza scrutinului nu este doar una internă, legată de competiția dintre partidele politice autohtone, ci și una geopolitică, ce vizează menținerea Republicii Moldova pe cursul european sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Pe acest fond, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un avertisment ferm privind pericolele la care este expusă țara în contextul implicării Federației Ruse în alegerile parlamentare ce vor avea loc duminică. Șefa statului a subliniat că independența și parcursul european al Republicii Moldova sunt „în pericol”, acuzând Kremlinul că încearcă să influențeze scrutinul prin „sute de milioane de euro” investiți în cumpărarea voturilor, campanii de dezinformare și acțiuni de intimidare.
Forțele de securitate din Republica Moldova au arestat luni 74 de persoane după efectuarea a peste 250 de percheziții, inclusiv în închisori, acțiuni în urma cărora, potrivit unui consilier al președintei Maia Sandu, a fost destructurată o rețea de sabotaj instruită în Serbia de serviciul rus de informații militare GRU pentru desfășurarea unor operațiuni de destabilizare odată cu alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat miercuri Rusia că încearcă să preia controlul asupra Chișinăului, încălcând voința suverană a moldovenilor. În cadrul unei conferințe de presă, el a afirmat că presiunea Moscovei „devine tot mai mare”, dar a dat asigurări că Republica Moldova va rezista și va împiedica „planul rusesc de ocupație”.
În același siaj, Guvernul Republicii Moldova a respins marți acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR), potrivit cărora Uniunea Europeană ar pregăti o „intervenție militară” în țară cu sprijinul statelor NATO.
Potrivit Executivului de la Chișinău, aceste „alerte” nu sunt decât „o reacție isterică fabricată de serviciile ruse” la mesajul președintei Maia Sandu din 22 septembrie. Șefa statului avertizase atunci că Rusia „aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara R. Moldova”.
În comunicatul său, SVR a afirmat că „Uniunea Europeană ar pregăti o intervenție militară în R. Moldova, cu sprijinul statelor membre NATO”, susținând că „în această etapă are loc concentrarea unităților forțelor armate ale statelor NATO în România, în apropierea granițelor Moldovei” și că s-ar „pregăti un desant NATO în regiunea Odesa a Ucrainei pentru intimidarea Transnistriei”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
CE solicită României să transpună integral Directiva privind punctul unic european de acces pentru a asigura accesul investitorilor la informațiile publice corporative
Ministrul Ionuț Moșteanu, vizită oficială în Luxemburg: România are nevoie de parteneriate puternice, investiții în tehnologie și de un dialog constant cu aliații
Oana Țoiu a evidențiat, la reuniunea miniștrilor de externe ai Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, importanța colaborării cu SUA pentru stabilitatea și securitatea regiunii
Dan Motreanu a votat măsurile pentru simplificarea Politicii Agricole Comune: Fermierii vor putea accesa mai ușor fondurile europene și vor primi sume mai mari
Ursula von der Leyen cere Chinei să își folosească influența pentru a încuraja Rusia să vină la masa negocierilor: „Acest lucru ar transmite un semnal puternic întregii lumi”
Marco Rubio a discutat cu Serghei Lavrov și a îndemnat Moscova să facă „pași concreți” pentru soluționarea durabilă a războiului din Ucraina
„Cina Transatlantică 2025”. Rubio subliniază importanța diplomației pentru a pune capăt războiului din Ucraina și necesitatea de a contracara „influența malignă a Chinei”
Eurodeputatul Gabriela Firea: Voi susține măsuri concrete pentru prevenirea violenței de gen, protejarea victimelor și promovarea egalității de șanse în România și UE
Consiliul UE stimulează competitivitatea companiilor europene prin digitalizare, specificații comune și sprijin pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie
Iulian Chifu: Republica Moldova sub guvernare pro-rusă – amenințare de securitate pentru România, Ucraina, UE și NATO
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.1 week ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”