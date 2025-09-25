Ministrul Ionuț Moșteanu, vizită oficială în Luxemburg: România are nevoie de parteneriate puternice, investiții în tehnologie și de un dialog constant cu aliații

România are nevoie de parteneriate puternice, investiții în tehnologie și de un dialog constant cu aliații, a declarat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, care s-a aflat miercuri într-o vizită oficială în Luxemburg, unde s-a întâlnit cu omologul său, Yuriko Backes.

Potrivit unui comunicat al MApN, întâlnirea a oferit celor doi oficiali prilejul de a evidenția împlinirea a 115 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Marele Ducat al Luxemburgului, subliniind, totodată, că devine tot mai relevantă menținerea și consolidarea relațiilor privilegiate între cele două țări.

„Apreciem în mod deosebit relațiile apropiate cu Marele Ducat al Luxemburgului. Colaborarea în cadrul NATO și al Uniunii Europene reflectă angajamentul comun pentru o Europă sigură, prosperă și rezilientă”, a spus ministrul apărării naționale.

„Am semnat astăzi, împreună cu ministrul luxemburghez al apărării, o scrisoare de intenție prin care ne exprimăm deschiderea pentru colaborarea în domeniul apărării. Am convenit să continuăm discuțiile în vederea încheierii unui acord bilateral, adaptat la schimbările și provocările mediului de securitateˮ, a adăugat Moșteanu.

Agenda întrevederii a mai inclus subiecte referitoare la colaborarea aprofundată dintre cele două armate, participarea trupelor luxemburgheze la acțiunile și exercițiile multinaționale organizate în România, dezvoltarea de capabilități moderne și sustenabile, precum și coordonarea politico-militară atât în cadrul NATO, cât și al Uniunii Europene.

În context, ministrul apărării naționale și-a exprimat aprecierea pentru angajamentele solide ale forțelor armate luxemburgheze în menținerea unei posturi credibile de apărare și descurajare pe flancul estic aliat.

Ionuț Moșteanu a evidențiat angajamentul ferm al țării noastre și, în același timp, sprijinul consistent oferit de Marele Ducat al Luxemburgului pentru Ucraina. De asemenea, a punctat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea întregii Alianțe, precum și necesitatea asigurării unui efort susținut pentru sprijinirea Republicii Moldova.

Oficialul român a apreciat, în finalul întâlnirii, cooperarea excelentă cu Marele Ducat al Luxemburgului şi contribuția semnificativă a dialogului la nivel înalt pentru întărirea solidarității și coeziunii între aliați. Ministrul Moșteanu a reiterat angajamentul ferm al României pe calea consolidării cooperării bilaterale și promovării obiectivelor comune de securitate la nivel european și transatlantic.

În contextul aceleiași vizite oficiale, demnitarul român a avut o întrevedere cu Stacy Cummings, managerul general al Agenției NATO de Sprijin și Achiziții (NATO Support and Procurement Agency/NSPA), la sediul instituției, unde a discutat și cu românii care își desfășoară activitatea în cadrul agenției.

Programul vizitei a cuprins, de asemenea, și o serie de întâlniri cu reprezentanți ai companiilor LUXUAV, Société Européenne des Satellites și LUXGovSat, cu care ministrul a discutat despre posibile oportunități de colaborare în domeniul industriei de apărare.