Ministrul irlandez al Energiei este încrezător că Trump va renunța la ideea de a interzice timp de 90 de zile exporturile de motorină

U.E.
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© European Union, 2025

Marți, înalți oficiali ai UE și-au exprimat un optimism prudent cu privire la posibilitatea ca președintele SUA, Donald Trump, să renunțe la amenințarea de a impune o interdicție de 90 de zile asupra exporturilor de motorină, menită să combată creșterea prețurilor, informează Politico Europe.

Ministrul irlandez al Energiei, Darragh O’Brien, al cărui guvern deține președinția rotativă a Consiliului UE, a declarat reporterilor, înaintea unei reuniuni ministeriale la Dublin, că a primit săptămâna trecută, la Washington D.C., asigurări din partea unor oficiali ai administrației Trump că o astfel de interdicție este puțin probabilă.

„Evident, orice interdicție de 90 de zile privind motorina ar avea un impact semnificativ asupra noastră, în UE”, a spus O’Brien. Cu toate acestea, „din informațiile pe care am reușit să le obțin la Washington săptămâna trecută, nu pare să existe o tendință în acest sens”, a completat acesta.

Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie, a împărtășit aceeași opinie, declarând marți dimineață, în cadrul aceleiași reuniuni, că este „mulțumit” de declarațiile publice ale lui Chris Wright, secretarul american al energiei, care a afirmat că o interdicție privind motorina nu ar da rezultate.

O astfel de măsură ar provoca un val de șoc pe piețele energetice europene, având în vedere că motorina din SUA reprezintă peste 50% din importurile de motorină ale UE și 10% din consumul acesteia, potrivit S&P Global Energy.

„Nu vom rămâne indiferenți față de această situație. Dar, dacă discuți și cu alți reprezentanți ai administrației, nu pare că ar fi ceva ce s-ar întâmpla. Cred că interdicția privind motorina ar avea un impact asupra Statelor Unite însele, precum și asupra altor combustibili”, a declarat Darragh O’Brien.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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