Ministrul israelian al Apărării l-a informat telefonic pe omologul german despre ”ameninţările din partea Iranului şi a sateliţilor săi împotriva Israelului”

Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, a discutat miercuri la telefon cu omologul său german, Boris Pistorius, despre amenințarea Iranului și a aliaților acestuia, care au promis să se răzbune după ce lideri ai Hezbollah și Hamas au fost asasinați la Beirut și Teheran, anunță EFE, citat de Agerpres.

”L-am informat pe ministru cu privire la cele mai recente evoluţii în materie de securitate şi la ameninţările din partea Iranului şi a sateliţilor săi împotriva Israelului şi a regiunii”, a spus Gallant într-un mesaj pe contul său de X.

Held an important discussion with my friend, German Minister of Defense Boris Pistorius. Briefed the Minister on security developments and threats posed by Iran and its proxies against Israel and the wider region.

Thank you Minister, for standing with Israel. The free world…

