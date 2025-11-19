U.E.
Ministrul italian al apărării critică lentoarea cu care statele UE și NATO reacționează la războiul hibrid al Rusiei și propune o serie de măsuri de contracarare: Este momentul să acționăm
Ministrul italian al apărării solicită Occidentului să riposteze împotriva numărului tot mai mare de atacuri hibride rusești potențial „catastrofale”, informează Politico Europe.
Într-un document de 125 de pagini publicat marți după-amiază, Guido Crosetto a criticat „inerția” statelor europene și NATO în fața agresiunii rusești din ce în ce mai îndrăznețe.
„Războiul hibrid este continuu și atacă infrastructura critică, centrele de luare a deciziilor, serviciile esențiale și structura fiecărei țări, cu riscuri zilnice și crescânde de daune catastrofale”, a scris el în lucrarea intitulată „Contracararea războiului hibrid: o strategie activă”. „Suntem atacați și bombele hibride continuă să cadă: este momentul să acționăm”, a arătat Crosetto urgența.
Este „absurd” și „nesustenabil” faptul că Occidentul face atât de puțin pentru a reacționa la atacurile rusești, a scris Crosetto. Dacă am fi invadați de o forță terestră, „nu ne-am baricada pur și simplu în casele noastre, sperând că vor pleca”.
Occidentul este angajat într-un „conflict asimetric”, a scris el, are instrumentele necesare pentru a răspunde, dar, împiedicat de propriile procese democratice și de procesul decizional lent și bazat pe consens al UE și NATO, acțiunile sale „rămân constant în urma” celor ale Rusiei.
Alte țări care reprezintă o amenințare sunt China, Iranul și Coreea de Nord, a scris el.
Frecvența atacurilor hibride este în creștere, deoarece Kremlinul lui Vladimir Putin folosește „utilizarea integrată a instrumentelor militare și non-militare pentru a destabiliza adversarii, a le eroda coeziunea internă și a le influența voința politică”.
Atacurile includ: acuzații că un grup notoriu de hackeri din serviciile secrete militare ruse a vizat companii din domeniul apărării, transporturilor și tehnologiei implicate în ajutorarea Ucrainei; atacuri piromane asupra depozitelor din Polonia care conțineau echipamente destinate Ucrainei; aliatul rus Belarus care folosește migranții ca arme pentru a destabiliza Polonia; drone de origine necunoscută care survolează aeroporturile de pe continent; și Moscova acuzată de subminarea alegerilor prezidențiale din România.
Globsec, un grup de reflecție cu sediul la Praga, a calculat că între ianuarie și iulie au avut loc peste 110 acte de sabotaj și tentative de atac în Europa, în principal în Polonia și Franța, comise de persoane cu legături în Rusia.
Occidentul riscă să permită Rusiei să câștige „prin uzură”, a avertizat Crosetto.
Rusia vizează, de asemenea, țările care sprijină Ucraina cu dezinformare și manipularea opiniei publice, a scris Crosetto. „Aceste instrumente … afectează indirect convingerile, reziliența, suveranitatea decizională și stabilitatea politică a statelor”, a semnalat ministrul italian al apărării.
Pentru a contracara atacurile hibride rusești, Crosetto a propus înființarea unui Centru european pentru combaterea războiului hibrid, o forță cibernetică de 1.500 de persoane, precum și personal militar specializat în inteligență artificială, protecția lanțurilor de aprovizionare și experți în dezinformare.
UE are în vedere să implementeze o aplicație digitală de călătorie pentru a-și consolida frontierele externe
Astăzi, 19 noiembrie, reprezentanții statelor membre (Coreper) au aprobat mandatul de negociere al Consiliului pentru o lege a UE care va permite lansarea unei aplicații digitale de călătorie a UE. Regulamentul stabilește norme privind crearea (voluntară) a documentelor digitale de călătorie și modul de utilizare a acestora la trecerea frontierelor externe, informează un comunicat oficial al Consiliului.
Aplicația digitală de călătorie a UE va permite furnizarea digitală a datelor de călătorie înainte de trecerea frontierei. Acest lucru permite ofițerilor de frontieră să verifice de la distanță documentele de călătorie și să le compare cu bazele de date ale autorităților de frontieră, poliției și migrației înainte ca călătorii să sosească personal la un punct de trecere a frontierei. Acest lucru va reduce timpul de așteptare și va îmbunătăți controalele de securitate.
„Consolidarea frontierelor externe ale UE este o prioritate cheie pentru președinția daneză. Trebuie să putem controla cine intră și trebuie să refuzăm intrarea persoanelor care nu au dreptul să intre în UE. Prin urmare, este important să le oferim polițiștilor de frontieră cele mai bune instrumente posibile cu care să lucreze, astfel încât să poată combate criminalitatea, amenințările la adresa securității și migrația ilegală. Aplicația digitală de călătorie a UE nu va rezolva toate problemele, desigur, dar este un instrument nou important care le va oferi polițiștilor de frontieră mijloace mai bune pentru a-și desfășura activitatea”, a transmis Rasmus Stoklund, ministrul danez al imigrației și integrării.
Aplicația va fi un element important în gestionarea frontierelor externe. Călătorii vor trebui în continuare să aibă asupra lor pașaportul sau cartea de identitate atunci când trec o frontieră externă a UE.
Componenta mobilă va permite călătorilor, atât cetățenilor UE, cât și resortisanților țărilor terțe, să creeze documente de călătorie digitale (în esență, o copie digitală a datelor stocate în pașaportul sau cartea de identitate). Cu toate acestea, crearea și utilizarea documentelor de călătorie digitale vor rămâne opționale. Funcția backend a aplicației digitale de călătorie va servi la verificarea electronică a cipului unui document de călătorie.
Acest lucru este necesar pentru a confirma că documentul de călătorie recreat digital a fost eliberat de o autoritate legitimă și că datele extrase din cip nu au fost modificate de la eliberarea documentului de călătorie. Datorită routerului pentru călători, persoanele vor putea să își partajeze documentele digitale de călătorie cu autoritățile competente responsabile de gestionarea frontierelor.Utilizarea la punctele de trecere a frontiereiOrice persoană care a utilizat aplicația digitală de călătorie a UE pentru a crea documente digitale de călătorie va putea să prezinte documentele de călătorie autorităților de frontieră înainte de călătorie.
Acest lucru va îmbunătăți eficiența controalelor la frontieră, deoarece polițiștii de frontieră vor putea să își concentreze timpul și resursele asupra trecerilor pe care le-au semnalat ca fiind suspecte în prealabil.
Documentele de călătorie digitale vor spori, de asemenea, securitatea spațiului Schengen. Va fi mai ușor să se verifice autenticitatea și corectitudinea documentelor de călătorie, ceea ce va îngreuna utilizarea de documente false sau trecerea neobservată a frontierelor de către fraudatori.Conectarea sistemelor informatice ale UE în materie de frontiere și călătorii UE a pus în aplicare o serie de sisteme informatice pentru a facilita călătoriile și a consolida securitatea frontierelor.
Consiliul dorește ca viitoarea aplicație digitală de călătorie a UE să joace un rol central atunci când oamenii utilizează aceste sisteme. Conform poziției Consiliului, călătorii ar trebui, de exemplu, să poată utiliza documentele digitale de călătorie atunci când transmit în prealabil datele de intrare/ieșire. Sistemul digital de intrare/ieșire la frontieră a devenit operațional în octombrie 2025 și înregistrează digital intrările, ieșirile, pașapoartele și datele biometrice ale resortisanților din afara UE care călătoresc în UE.
În 2026, va fi lansat sistemul de autorizare a călătoriilor ETIAS.
Odată ce acesta va fi disponibil, călătorii din afara UE ar trebui să poată utiliza documentele de călătorie create în aplicația digitală de călătorie pentru cererea lor ETIAS. Același lucru se va întâmpla și în cazul solicitării digitale a unei vize. Următorii pași. Prin acest acord, președinția Consiliului este pregătită să înceapă negocierile cu Parlamentul European, odată ce acesta din urmă și-a convenit poziția.
Capitalele UE trebuie să cedeze puterea dacă vor să construiască o piață financiară în stil american, transmite Comisia Europeană: Va fi o discuție dificilă, dar dacă nu facem nimic diferit, nu vom avea rezultate diferite
Țările UE trebuie să susțină planurile care le-ar priva de competențele de supraveghere a burselor de valori și a altor instituții cheie dacă doresc cu adevărat să construiască o piață financiară în stil american, a declarat comisarul european pentru servicii digitale și uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luís Albuquerque.
„Dacă nu facem nimic diferit față de trecut, nu vom obține rezultate diferite. Așadar, dacă există sprijin, atunci să trecem la fapte”, a declarat aceasta într-un interviu pentru Politico.
Provocarea comisarului portughez adresată restului UE ar putea eșua. Trezoreriile UE sunt deja în alertă din cauza controversatei preluări a puterii, care ar transfera supravegherea marilor companii de servicii financiare transfrontaliere, precum bursele de valori și companiile de criptomonede, de la nivel național la autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare a UE din Paris.
„Va fi o discuție dificilă, desigur, dar acestea sunt discuțiile care merită purtate, nu-i așa? De când am sosit, am auzit numai vorbe de susținere pentru uniunea de economii și investiții. Ei bine, acum este momentul să punem în practică acest lucru”, a spus Albuquerque.
Comisia Europeană este pregătită să propună un pachet cuprinzător de reforme privind piețele financiare pe 3 decembrie, inclusiv planurile de supraveghere, în încercarea de a revigora campania eșuată de zece ani a Bruxelles-ului de a crea o piață de capital în stil american.
Conform planurilor prezentate pentru prima dată de POLITICO, precum și proiectelor de documente care schițează propunerea, planul de supraveghere ar consolida considerabil Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) în ceea ce privește supravegherea unor instituții precum Nasdaq Europe și Euronext. Proiectul propune, de asemenea, ca viitorul organism de supraveghere să fie independent de intervenția capitalelor UE.
Deși obiectivul principal al unui organism unic de supraveghere este de a stimula economia UE, facilitând operațiunile și investițiile firmelor financiare în cele 27 de țări ale UE, circulația liberă a banilor în blocul european ar crea și noi riscuri în absența unei supravegheri stricte.
În cazul falimentului unei firme, cum ar fi o casă de compensare, care operează în mai multe țări, o autoritate de supraveghere a UE ar putea reacționa mai rapid la problemă decât un grup de autorități naționale de supraveghere care acționează independent.
Accentul pus pe stimularea piețelor de capital din Europa a luat avânt odată cu impactul devastator al pandemiei asupra bugetelor naționale, agravat de eforturile disperate ale UE de a ține pasul cu puterile economice ale SUA și Chinei.
Având în vedere finanțele publice în dificultate din țările membre ale UE și pierderea Londrei ca centru financiar al blocului după Brexit, factorii de decizie politică încearcă să deblocheze 11 trilioane de euro din economiile în numerar deținute de cetățenii UE în conturile lor bancare pentru a stimula economia.
Existența unei piețe de capital dinamice ar oferi, de asemenea, start-up-urilor din UE șansa de a strânge fonduri de la investitori dispuși să își asume riscuri, în loc să se roage de bănci.
„Avem nevoie de o piață unică. Avem nevoie de amploarea și oportunitățile pe care aceasta le oferă, deoarece este singurul lucru care ne poate ajuta să ne îndeplinim ambițiile”, a afirmat Albuquerque.
Negocierile politice privind propunerea se anunță dificile. Țările mai mici care depind de industria serviciilor financiare, precum Irlanda și Luxemburg, se opun planurilor, deoarece se tem că vor ceda controlul sau că firmele financiare se vor muta mai aproape de ESMA — un avantaj suplimentar pentru francezi.
De cealaltă parte, motorul economiei europene Germania propune crearea unei burse europene unice.
Alții susțin că inițiativa de a crea un organism de supraveghere al UE va distrage atenția de la obiectivul mai larg de a încuraja deținătorii de economii să investească pe piețe.
Conștientă de provocările care o așteaptă, Albuquerque a declarat că este deschisă la compromisuri pentru a se asigura că propunerile nu vor fi respinse din start. „Nu spun că va trebui să ajungem la un acord care să fie identic cu propunerea Comisiei”, a afirmat ea, adăugând că „dacă există o alternativă mai bună, sunt de acord cu ea”.
Gabriela Firea, scrisoare deschisă către Comisia Europeană, în care solicită măsuri concrete pentru modificarea și întărirea legislației UE privind combaterea violenței domestice
Eurodeputata Gabriela Firea, în calitate de membră a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) din Parlamentul European, a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a transmis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană prin care solicită un set de măsuri concrete, aliniate la obiectivele strategice ale Uniunii Europene, pentru modificarea și întărirea legislației europene privind combaterea violenței domestice, în România și pe întreg teritoriul blocului.
Documentul, elaborat împreună cu experți, specialiști și reprezentanți ai societății civile, atrage atenția asupra creșterii fără precedent a violenței domestice împotriva femeilor.
„Europa se confruntă cu o realitate dureroasă în care siguranța femeilor este grav amenințată. În mai multe State Membre, cazurile de violență domestică și feminicid continuă să crească, iar în spatele acestor statistici se află femei care trăiesc zilnic în frică, în tăcere, amenințate și lipsite de protecție în propriile case sau chiar pe stradă. (…) Au murit destule femei, 52 doar până astăzi, în România!”, a transmis Firea, subliniind că fenomenul rămâne o urgență națională și europeană.
Scrisoarea, adresată comisarului european pentru Democrație, Justiție, Stat de drept și Protecția consumatorilor, Michael McGrath, și comisarului european pentru Pregătire, Gestionarea situațiilor de criză și Egalitate, Hajda Lahbib, include șase solicitări principale:
1. Stabilirea unui cadru juridic comun pentru prevenție, investigare și sancționare.
2. Un cadru strategic european pentru sprijin psihologic, consiliere și adăposturi, în sprijinul victimelor.
3. O linie bugetară specifică și o obligație pentru statele membre de a finanța organizațiile pentru drepturile femeilor și serviciile specializate de sprijin a victimelor.
4. Un set comun de indicatori de evaluare a performanței în următorul CFM 2028-2034, pentru a măsura încrederea femeilor în instituții, autonomia economică, reducerea dependenței sau participarea femeilor la procesul decizional.
5. Obligația pentru toate statele membre de a colecta și raporta date armonizate privind violența împotriva femeilor.
6. Crearea unui mecanism european permanent, interconectat și cu capacitate operațională pentru prevenirea violenței împotriva femeilor, cu rol de coordonare transfrontalier, alertare și schimb de informații între autoritățile competente și toate statele membre.
La final, semnatarii scrisorii deschise și-au exprimat convingerea că „aceste măsuri pot reduce semnificativ violența domestică și feminicidul”.
„Avem încredere că implementarea lor promptă va reconfirma angajamentul Uniunii Europene de a proteja victimele, de a preveni tragediile și de a asigura un viitor sigur pentru toate femeile din Europa”.
