Ministrul italian al apărării critică lentoarea cu care statele UE și NATO reacționează la războiul hibrid al Rusiei și propune o serie de măsuri de contracarare: Este momentul să acționăm

Ministrul italian al apărării solicită Occidentului să riposteze împotriva numărului tot mai mare de atacuri hibride rusești potențial „catastrofale”, informează Politico Europe.

Într-un document de 125 de pagini publicat marți după-amiază, Guido Crosetto a criticat „inerția” statelor europene și NATO în fața agresiunii rusești din ce în ce mai îndrăznețe.

„Războiul hibrid este continuu și atacă infrastructura critică, centrele de luare a deciziilor, serviciile esențiale și structura fiecărei țări, cu riscuri zilnice și crescânde de daune catastrofale”, a scris el în lucrarea intitulată „Contracararea războiului hibrid: o strategie activă”. „Suntem atacați și bombele hibride continuă să cadă: este momentul să acționăm”, a arătat Crosetto urgența.

Este „absurd” și „nesustenabil” faptul că Occidentul face atât de puțin pentru a reacționa la atacurile rusești, a scris Crosetto. Dacă am fi invadați de o forță terestră, „nu ne-am baricada pur și simplu în casele noastre, sperând că vor pleca”.

Occidentul este angajat într-un „conflict asimetric”, a scris el, are instrumentele necesare pentru a răspunde, dar, împiedicat de propriile procese democratice și de procesul decizional lent și bazat pe consens al UE și NATO, acțiunile sale „rămân constant în urma” celor ale Rusiei.

Alte țări care reprezintă o amenințare sunt China, Iranul și Coreea de Nord, a scris el.

Frecvența atacurilor hibride este în creștere, deoarece Kremlinul lui Vladimir Putin folosește „utilizarea integrată a instrumentelor militare și non-militare pentru a destabiliza adversarii, a le eroda coeziunea internă și a le influența voința politică”.

Atacurile includ: acuzații că un grup notoriu de hackeri din serviciile secrete militare ruse a vizat companii din domeniul apărării, transporturilor și tehnologiei implicate în ajutorarea Ucrainei; atacuri piromane asupra depozitelor din Polonia care conțineau echipamente destinate Ucrainei; aliatul rus Belarus care folosește migranții ca arme pentru a destabiliza Polonia; drone de origine necunoscută care survolează aeroporturile de pe continent; și Moscova acuzată de subminarea alegerilor prezidențiale din România.

Globsec, un grup de reflecție cu sediul la Praga, a calculat că între ianuarie și iulie au avut loc peste 110 acte de sabotaj și tentative de atac în Europa, în principal în Polonia și Franța, comise de persoane cu legături în Rusia.

Occidentul riscă să permită Rusiei să câștige „prin uzură”, a avertizat Crosetto.

Rusia vizează, de asemenea, țările care sprijină Ucraina cu dezinformare și manipularea opiniei publice, a scris Crosetto. „Aceste instrumente … afectează indirect convingerile, reziliența, suveranitatea decizională și stabilitatea politică a statelor”, a semnalat ministrul italian al apărării.

Pentru a contracara atacurile hibride rusești, Crosetto a propus înființarea unui Centru european pentru combaterea războiului hibrid, o forță cibernetică de 1.500 de persoane, precum și personal militar specializat în inteligență artificială, protecția lanțurilor de aprovizionare și experți în dezinformare.