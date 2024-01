Ministrul italian de externe pledează pentru înființarea unei armate europene ”într-o lume cu actori puternici precum SUA, China, India, Rusia” caracterizată de crize multiple

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a discutat cu ministrul de externe a Arabiei Saudite, prințul Faisal bin Farhan bin Abdullah, despre ”inițiativa noastră comună de pace și despre pașii de transpunere în practică a consensului internațional cu privire la soluția celor două state”.

”Calea va fi dificilă, dar nu există alternativă la pace”, a transmis Borrell într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter.

With @FaisalbinFarhan we spoke about our joint peace initiative and steps to translate the international consensus on the two-state solution into action. The path will be difficult, but there is no alternative to peace

I invited Prince Faisal to the FAC in Brussels on 22 January pic.twitter.com/qBy2sXjdLL

