ROMÂNIA
Ministrul Justiției a discutat cu omologul din Franța despre eficientizarea procedurilor privind mandatele europene, în virtutea angajamentului comun „pentru dezvoltarea unui spațiu european al justiției”
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut luni o întâlnire cu omologul din Franța Gérald Darmanin, fapt ce le-a oferit celor doi prilejul de a discuta, printre altele, despre eficientizarea procedurilor privind mandatele europene și transferurile de persoane condamnate.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, oficialul francez se află într-o vizită în România ce „marchează continuitatea și aprofundarea cooperării bilaterale” dintre cele două țări.
„Discuțiile au evidențiat importanța parteneriatului strategic dintre cele două state și rezultatele consistente obținute de autoritățile judiciare în combaterea criminalității transfrontaliere, inclusiv prin activitatea echipelor comune de anchetă, prin cooperarea procurorilor specializați și prin utilizarea mandatului european de arestare”, mai arată sursa citată.
Ministerul Justiției mai arată că „au fost subliniate progresele în destructurarea rețelelor de criminalitate organizată, combaterea traficului de persoane și investigarea infracțiunilor economico-financiare realizate de DIICOT.”
Pe componenta civilă, cei doi miniștri au discutat despre colaborarea în aplicarea Convenției de la Haga privind răpirea internațională de copii, procedurile privind comisiile rogatorii, obligațiile de întreținere și recunoașterea hotărârilor privind autoritatea părintească, accentuând protejarea interesului superior al copilului.
„Cooperarea în domeniul penitenciar a reprezentat un alt punct central al discuțiilor, fiind analizate proiectele europene comune dedicate modernizării sistemului de detenție, aplicării măsurilor alternative și schimbului de bune practici pentru o justiție orientată spre reintegrare socială. În cadrul întrevederii au fost abordate și provocările generate de criminalitatea modernă, tot mai dependentă de mediul digital și tehnologiile emergente”, mai informează sursa citată.
Cei doi miniștri au evidențiat angajamentul comun pentru dezvoltarea unor proiecte în cadrul Programului Digital Europe, inclusiv inițiative privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în administrația publică și în activitatea judiciară.
Potrivit MJ, Prioritățile discutate au inclus:
- consolidarea cooperării judiciare bilaterale în materie penală și civilă;
- eficientizarea procedurilor privind mandatele europene și transferurile de persoane condamnate;
- continuarea proiectelor din domeniul penitenciar;
- accelerarea digitalizării justiției;
- protejarea statului de drept și a independenței justiției.
Totodată, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a exprimat aprecierea României pentru sprijinul constant al Franței în cadrul cooperării judiciare internaționale, subliniind faptul că dialogul bilateral este un pilon al modernizării sistemului judiciar românesc.
„Vizita de astăzi reafirmă angajamentul comun pentru dezvoltarea unui spațiu european al justiției bazat pe solidaritate, eficiență și încredere”, conchide Ministerul Justiției.
ROMÂNIA
Mircea Abrudean a avut o întâlnire cu președintele Radei Supreme din Ucraina: O Ucraină europeană, puternică și incluzivă presupune și respectarea deplină a drepturilor minorității române
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, reprezintă România la cel de-al patrulea summit parlamentar al Platformei Crimeea, organizat la Stockholm, Suedia.
Cu acest prilej, oficialul român a avut o întâlnire bilaterală cu președintele Radei Supreme Ruslan Stefanchuk.
Discuțiile au vizat sprijinul pe care România îl acordă autorităților de la Kiev, atât în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse, cât și din perspectiva susținerii ferme a parcursului european al Ucrainei.
Președintele Senatului i-a transmis omologului său că o „Ucraină europeană, puternică, și incluzivă presupune și respectarea deplină a drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv a dreptului de a învăța în limba română”
În același timp, Mircea Abrudean a menționat „clar faptul că România asigură protecție deplină minorității ucrainene și tuturor minorităților, inclusiv prin reprezentare parlamentară.”
Dreptul la educație în limba maternă al minorității române din Ucraina a fost discutat la mijlocul lunii noiembrie și de ministrul de externe Oana Țoiu cu omologul ucrainean Andrii Sybiha, la scurtă vreme după ce miniștrii Educației din România și Ucraina au agreat constituirea unui grup de lucru la nivel tehnic privind învățământul în limba maternă.
Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învățământ, a declarat, pentru Agerpres, secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu.
Potrivit acesteia, Consiliul Regional Cernăuți a aprobat noua rețea de licee din regiune, care prevede doar patru licee cu predare în română și nouă mixte.
Cât privește războiul rus din Ucraina, eforturile diplomatice pentru încheierea acestuia s-au precipitat în ultima perioadă, cu reprezentanți ai SUA, Ucrainei și Europei reuniți la Genera pentru a discuta despre planul de pace în 28 de puncte, avansat de Casa Albă.
În context, SUA și Ucraina au convenit că orice acord va trebui „să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei”.
INTERNAȚIONAL
Zelenski îi mulțumește pentru “sprijin” lui Nicușor Dan după ce liderul român s-a alăturat liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit vineri seară omologului său român Nicușor Dan pentru mesajul de susținere transmis în aceeași zi, mesaj în care șeful statului a salutat eforturile pentru pace ale președintelui american Donald Trump și s-a alăturat liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina.
”Îți mulțumesc pentru sprijinul tău”, a transmis Zelenski într-o reacție la un mesaj anterior al lui Nicușor Dan.
Thank you for your support! https://t.co/woHQjAiO5d
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025
Securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare, a transmis, vineri, președintele Nicușor Dan, care a subliniat că urmărește “cu cea mai mare atenție” cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva țării vecine.
Într-un mesaj difuzat pe X, președintele a salutat “eforturile reînnoite ale președintelui Donald Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unei păci negociate și durabile”, referindu-se la propunerea unui plan de pace elaborat de Statele Unite ale Americii în colaborare cu Federația Rusă, plan care ar oferi Ucrainei garanții similare cu cele prevăzute în articolul 5 al Tratatului NATO, dar care prevede concesii teritoriale.
“Este, de asemenea, o bună ocazie, pentru a reafirma că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare”, a continuat Nicușor Dan.
Președintele a indicat că se alătură “mesajului altor lideri europeni care au asigurat azi Ucraina de sprijinul lor continuu”, cu trimitere la convorbirea telefonică pe care președintele Ucrainei a avut-o cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii.
“Susținerea suveranității Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă. Trăim un moment important care ne cere tuturor maturitate, viziune și curaj. Circumstanțele demonstrează mai mult ca niciodată importanța unui dialog transatlantic intens și onest, în spiritul solidarității dintre aliați și al complementarității intereselor dintre UE și NATO”, a adăugat șeful statului.
“Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală și din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de maximă importanță pentru România”, a conchis Nicușor Dan.
Reuniți sâmbătă în Africa de Sud la summitul G20, mai mulți lideri europeni și liderii celor doi aliați non-europeni din G7, Canada și Japonia, au adoptat o declarație comună în care au salutat eforturile Statelor Unite de a facilita pacea în Ucraina, considerând însă că proiectul planului în 28 de puncte oferă o bază utilă pentru discuții care necesită îmbunătățiri.
Ei au reafirmat principiul fundamental conform căruia frontierele nu pot fi modificate prin forță și și-au exprimat îngrijorarea față de propunerile care ar limita capacitățile militare ale Ucrainei, considerând că acestea ar expune țara unor riscuri viitoare. De asemenea, au subliniat că orice elemente ale planului care implică Uniunea Europeană sau NATO trebuie aprobate de membrii celor două organizații.
Declarația a fost semnată de președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Țărilor de Jos, Dick Schoof, prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Ucraina se confruntă cu alegerea de a pierde un partener major sau propria demnitate, a afirmat, vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un discurs video extraordinar adresat națiunii ucrainene în timp ce analizează răspunsul la propunerea de acord de pace cu Rusia din partea Statelor Unite.
În ceea ce-l privește, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut consultări sâmbătă cu mai mulți lideri europeni, după ce cu o zi în urmă a discutat și la telefon cu vicepreședintele american J.D. Vance, cu care a convenit că vor fi organizate runde de discuții la nivelul consilierilor pentru securitate națională din SUA, Europa și Ucraina pe marginea planului.
Astfel, oficiali ucraineni, americani și europeni urmează să se întâlnească duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
POLITICĂ
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de Nicușor Dan, a fost modificată, clarificând prevederi, concepte și mesaje-cheie
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de președintele Nicușor Dan, a fost modificată pentru a clarifica anumite prevederi ale documentului, inclusiv de natură conceptuală, informează sâmbătă Administrația Prezidențială.
“În urma punerii în dezbatere publică a Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, la Administrația Prezidențială au fost transmise o serie de comentarii, observații și propuneri, atât din partea societății civile, a cetățenilor, cât și a instituțiilor cu atribuții în zona apărării, securității naționale și politicii externe”, a transmis Palatul Cotroceni într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Conform sursei citate, contribuțiile au vizat atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât și forma de prezentare, evidențiind un interes sporit de a îmbunătăți documentul.
“Având în vedere relevanța unor observații și propuneri, au fost operate mai multe modificări menite să clarifice anumite prevederi ale Strategiei, inclusiv de natură conceptuală. De asemenea, sugestiile primite au facilitat detalierea unor aspecte particulare din Strategie, permițând astfel detalierea unor mesaje cheie“, a mai precizat Administrația Prezidențială.
Palatul Cotroceni a mai indicat că multe dintre ideile propuse, chiar dacă nu au fost integrate în Strategie, vor contribui la fundamentarea acțiunilor din Planul de Implementare a acesteia.
“Președintele salută contribuțiile consistente venite din zona societății civile, care au îmbunătățit semnificativ conținutul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și securitatea națională în următorii cinci ani”, conchide Administrația Prezidențială.
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de președinte la momentul lansării acesteia, 12 noiembrie, va fi avizată luni, 24 noiembrie, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării și va fi prezentată de șeful statului miercuri, 26 noiembrie, în plenul Parlamentului. Ulterior, documentul va fi supus la vot în legislativ.
Citiți și
Nicușor Dan pune în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, cu “independența solidară” concept central: Nu vrem să apărăm statul, ci cetățeanul care trăiește în acest stat
România în era “independenței solidare”: Un nou concept strategic, cu loialitate față de aliați și în parteneriat cu națiunea română, pentru a fi “principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere estică după Polonia”
Strategia Națională de Apărare: “O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia”, amenințare directă la adresa securității României; Amânarea pe termen lung a integrării R. Moldova și Ucrainei în UE va accentua riscurile de securitate
România intră într-o nouă etapă de definire a politicii sale de securitate și apărare națională cuprinsă în 40 de pagini și 117 paragrafe. Într-o conferință de presă de 107 minute, președintele Nicușor Dan a lansat în dezbatere publică proiectul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, un document programatic care trasează direcțiile de acțiune ale statului român și care introduce un nou concept strategic, acela de “independența solidară”, cu ambiția de a semnala o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României, o țară care “să se proiecteze pe termen mediu drept principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere la est de Germania, după Polonia”. În același timp, consolidarea rolului țării în NATO și în Uniunea Europeană și “importanța covârșitoare” a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ca “pilon de neînlocuit al securității noastre și platformă de avansare a prosperității României” reprezintă ancore prin care România, în acțiunea sa externă, să răspundă amenințărilor reprezentate de “acțiunile ostile ale Federației Ruse”, inclusiv spionajul și războiul hibrid, precum și riscurilor și vulnerabilităților identificate ca fiind ca tendințele de populism, curentele anti-europene și anti-UE, emergența unor alianțe anti-occidentale sau instabilitatea din regiune.
“O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia” este dată ca exemplu concret al unei amenințări, în vreme ce documentul atrage atenția că “o eventuală amânare pe termen lung a integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei va accentua riscurile de securitate pentru România”.
Tot în sfera externă, China este menționată adiacent în Strategie, în descrierea contextului global al competiției strategice pentru supremație.
În acțiunea sa internă, strategia de apărare propune “un parteneriat cu națiunea română” al cărui nivel de ambiție să ilustreze “un posibil nou proiect național” și care să răspundă unor riscuri și vulnerabilități precum corupția, politicile fiscale inadecvate, precaritatea educației, accentuarea declinului populației sau nivelul scăzut al gândirii critice.
Principalul obstacol către pace, anunțat de Zelenski: “Putin vrea recunoașterea legală din partea Ucrainei și a lumii a ceea ce a furat”
Ministrul Justiției a discutat cu omologul din Franța despre eficientizarea procedurilor privind mandatele europene, în virtutea angajamentului comun „pentru dezvoltarea unui spațiu european al justiției”
Antonio Costa a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski înaintea reuniunii informale a liderilor din UE: „O poziție unitară și coordonată a UE este esențială pentru a asigura un rezultat pozitiv al negocierilor de pace”
Suedia nu va recunoaște anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene de către Rusia, transmite ministrul suedez de externe: Nu vom recompensa agresiunea
Avertismentul președintelui Cehiei către SUA și Occident: Fără Ucraina la masa negocierilor de pace, riscăm un nou “München 1938”
Friedrich Merz se îndoiește că se poate ajunge la un acord privind Ucraina în termenul stabilit de Trump și respinge revenirea Rusiei în G8: Suntem încă departe
Este „momentul pentru un parteneriat Uniunea Africană-UE îndrăzneț și orientat spre viitor”, subliniază Ursula von der Leyen și Antonio Costa: Răspunsul la această lume multipolară trebuie să fie cooperarea multipolară
Mircea Abrudean a avut o întâlnire cu președintele Radei Supreme din Ucraina: O Ucraină europeană, puternică și incluzivă presupune și respectarea deplină a drepturilor minorității române
Iulian Chifu: Planul Trump pentru Ucraina – Propunerea imposibilă ca metodă de negociere
Orice acord va trebui “să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei”, au stabilit SUA și Ucraina la Geneva, convenind să lucreze asupra planului de pace
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
