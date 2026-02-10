ROMÂNIA
Ministrul Justiției a prezentat Comisiei Europene progresele României legate de eficiența sistemului judiciar și lupta anticorupție
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut marți, la București, o întâlnire cu reprezentanți ai Comisiei Europene, în cadrul vizitei de țară în contextul exercițiului anual privind statul de drept, informează un comunicat.
Reuniunea s-a desfășurat la sediul Ministerului Justiției, în calitate de instituție coordonatoare a acestui exercițiu la nivel național, deschizând astfel seria întâlnirilor din perioada 10-12 februarie 2026 dintre reprezentanții Comisiei Europene și reprezentanții autorităților naționale în materie.
Potrivit sursei citate, ministrul Radu Marinescu a mulțumit delegației Comisiei Europene pentru „cooperarea eficientă și solidă”, apreciind faptul că, anul acesta, vizita de țară are loc în format fizic, ceea ce permite un dialog direct și deschis care vizează progresele înregistrate de România în ceea ce privește sistemul judiciar și lupta împotriva corupției.
„Respectarea principiilor privind statul de drept și protecția drepturilor fundamentale în vederea consolidării democrației rămân priorități constante ale mandatului meu. Susțin în continuare eforturile și acțiunile ce au ca obiectiv îndeplinirea tuturor recomandărilor de țară pentru un sistem judiciar cât mai eficient și funcțional, în slujba cetățenilor”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu.
La rândul său, delegația Comisiei Europene, condusă de Julien Mousnier, director în cadrul Direcției Generale Justiție – Direcția privind statul de drept, drepturi fundamentale și democrație, a apreciat „deschiderea către dialog și implicarea directă” a Ministerului Justiției în exercițiul anual privind Statul de Drept, adresând mulțumiri ministrului român pentru „prezentarea obiectivă” a principalelor evoluții înregistrate în cursul anului 2025 și pentru oferirea de răspunsuri la aspectele de interes pentru Comisia Europeană.
Vizitele de țară ale Comisiei Europene constituie un instrument adecvat pentru evaluarea situației în teren și reprezintă o componentă importantă în procesul de elaborare de către Comisia Europeană a Raportului anual privind Statul de Drept.
MS susține modernizarea radioterapiei din sistemul public, cu sprijinul Băncii Mondiale, după modelul SUUB, care introduce în premieră radioterapia stereotactică
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, salută inaugurarea celui de-al 13-lea centru de radioterapie din sistemul public de sănătate în cadrul Spitalului Universitar de Urgență din București. Extinderea Secției de Radioterapie a SUUB reprezintă o premieră pentru sistemul public de sănătate, în contextul în care este primul spital public care introduce radioterapia stereotactică, o metodă avansată de tratament oncologic disponibilă până acum acum exclusiv în mediul privat.
„Nu pot decât să vă felicit și să constat că rețeaua de tratament pentru oncologie la nivel național se extinde și asta este un lucru extraordinar de important. Prin Ministerul Sănătății și prin Banca Mondială încercăm să facem upgrade și la celelalte 12 echipamente de radioterapie din țară construite de noi în ultimii ani pentru stereotaxie, tocmai pentru că e important să ducem nivelul de complexitate al terapiei cât mai sus”, a transmis ministrul Alexanru Rogobete în timpul conferinței de presă organizată la SUUB.
Potrivit declaraților făcute de managerul SUUB, Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu, extinderea Secției de Radioterapie a Spitalul Universitar de Urgență București marchează un moment de referință pentru sistemul public de sănătate din România: este primul spital public din țară care introduce radioterapia stereotactică, o metodă avansată de tratament oncologic disponibilă până acum exclusiv în mediul privat.
„Legat de construcție și de ceea ce s-a întâmplat aici, să știți că a fost și o ambiție personală, pentru că eu unul am trecut prin boala asta și știu ce înseamnă și credeți-mă că nu e ușor să fii un pacient oncologic și să nu-și găsești resurse în mediul tău. Eu vă spun că e mai frumos decât în alte spitale și mai util decât în alte spitale mari din Europa”, a precizat Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu în fața jurnaliștilor.
Proiectul a fost finanțat integral din bugetul de stat și a presupus o investiție de 70 de milioane de lei, dintre care 50 de milioane pentru echipamente medicale de ultimă generație și 20 de milioane pentru infrastructură, fiind demarat în 2012, deblocat în 2020 și finalizat în acest început de an.
Astfel, noul centru completează lanțul integrat de îngrijire oncologică al SUUB, alături de chirurgia oncologică, oncologia medicală și tratamentele inovatoare, consolidând rolul spitalului în îmbunătățirea accesului pacienților la tratamente complexe și vitale.
„Toleranță zero pentru orice tentativă de fraudă cu bani europeni”: MIPE acordă EPPO, DNA și DLAF acces direct la baza de date MySMIS
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a semnat protocoale de colaborare cu Parchetul European (EPPO), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF), prin care instituțiile de anchetă primesc acces direct și complet la baza de date MySMIS, sistemul informatic care gestionează proiectele finanțate din fonduri europene, informează ministrul Dragoș Pîslaru, într-un comunicat pe Facebook.
Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, măsura are ca scop accelerarea investigațiilor și consolidarea controlului asupra utilizării banilor europeni, prin eliminarea etapelor birocratice care întârziau până acum verificările.
„Orice suspiciune de fraudă sau o neregulă într-un proiect finanțat din bani europeni poate fi acum investigată fără nicio întârziere sau încetinire birocratică. Anchetatorii au la dispoziție traseul complet al banilor: de la contractare până la ultima plată”, a transmis ministrul într-o postare publicată luni.
MySMIS include datele relevante privind proiectele finanțate din politica de coeziune, precum beneficiarii, contractele, plățile efectuate, indicatorii de performanță și stadiul implementării. Prin accesul direct la sistem, procurorii și structurile de control vor putea verifica în timp real evoluția proiectelor, fără intermedieri administrative.
Ministerul subliniază că măsura urmărește atât creșterea transparenței, cât și întărirea mecanismelor de prevenire a fraudelor, în contextul în care fondurile europene reprezintă resurse publice esențiale pentru investiții în infrastructură, educație sau sănătate.
„Banii europeni sunt bani publici, iar fiecare euro furat sau folosit incorect înseamnă mai puține spitale, mai puține școli, mai puțină infrastructură pentru oameni”, a precizat Dragoș Pîslaru.
Potrivit acestuia, deschiderea completă a datelor către instituțiile responsabile de investigarea fraudelor face parte dintr-o direcție mai amplă de consolidare a transparenței și responsabilității în gestionarea fondurilor europene, accentul fiind pus nu doar pe nivelul de absorbție, ci și pe modul în care sunt utilizați banii.
Mineralele rare, un nou pilon al parteneriatului strategic cu SUA? România mizează pe cartografiere, extragere și rafinare de zăcăminte alături de SUA
România intenționează să cartografieze, în parteneriat cu US Geological Survey, liderul mondial în cartografiere geologică, toate zăcămintele de minereuri rare de pe teritoriul țării, a precizat, luni, consilierul prezidențial pentru politici economice, Radu Burnete, într-un articol publicat pe pagina sa web.
„Uniunea Europeană importă 98% din necesarul de magneți din pământuri rare din China. Statele Unite depind de China pentru aproximativ 70% din pământurile rare procesate. Într-o lume în care comerțul a devenit instrument politic și militar, iar lanțurile de aprovizionare sunt transformate în unelte de coerciție, aceste cifre nu mai sunt statistici comerciale, ci vulnerabilități strategice”, a scris Burnete, în materialul publicat pe pagina sa web, în contextul vizitei care a avut loc săptămâna trecută la Washington, deplasare care „a fost despre locul României într-o nouă ordine economică pe care trebuie nu doar să o înțelegem, ci să o construim”.
România a participat pe 4 februarie la reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare din 2026 de la Washington, la invitația secretarului de stat Marco Rubio. Delegația României prezentă la Washington a fost formată din ministrul de externe Oana Țoiu, șeful Cancelariei premierului Mihai Jurca și consilierul prezidențial pentru politici economice Radu Burnete.
Consilierul prezidențial a arătat că discuțiile au vizat deopotrivă pilonul mineralelor critice și cel al energiei.
Potrivit lui Burnete, tema centrală a vizitei a fost cea a mineralelor critice, într-un context internațional marcat de inițiative comune ale SUA, UE și Japoniei pentru reducerea dependenței de China.
„Și aici intervine România”, a scris consilierul prezidențial, amintind că, în cadrul Critical Raw Materials Act, Comisia Europeană a selectat 47 de proiecte strategice, dintre care trei sunt în România – grafit la Baia de Fier, magneziu la Budureasa și cupru la Rovina. „România are o diversitate mare cu aproximativ 60 de minerale diferite”, a subliniat el.
„România și-a cartografiat resursele minerale acum zeci de ani, cu tehnologia de atunci. Nu știm suficient despre toate resursele noastre minerale. De aceea, una dintre cele mai importante întâlniri ale vizitei a fost cea exploratorie cu US Geological Survey (USGS), lider mondial în cartografiere geologică. Astăzi, cartografierile preliminare se fac cu tehnologie satelitară sau din avioane echipate cu senzori de care noi nu dispunem. Un parteneriat cu USGS ne-ar permite să avem, pentru prima dată în decenii, o imagine actualizată a resurselor noastre. Fără această imagine, orice discuție despre exploatare rămâne speculativă”, a afirmat Burnete.
Citiți și Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”
El a explicat că obiectivul discuțiilor bilaterale este limpede, respectiv acela „ca în parteneriat comercial, companii americane și române să extragă și să rafineze aceste materii prime pe teritoriul României, cu dublu beneficiu”.
„Pe de o parte, România își satisface nevoia internă pentru avem o industrie auto importantă (Dacia și Ford), avem Prime Batteries Technology care are lângă București prima fabrică de baterii litiu-ion din Europa de Sud-Est cu o capacitate de 2,3 GWh și planuri de extindere la 6 GWh, vom investi masiv în industria de apărare și avem nevoie urgentă de a moderniza întreaga rețea de transport și distribuție a energiei electrice. Toate aceste industrii consumă cupru, magneziu, litiu și alte minerale critice. Pe de altă parte, surplusul poate fi exportat în SUA sau în Europa, echilibrând deficitul nostru comercial și integrându-ne în lanțurile de aprovizionare occidentale. Prezența unor companii mari americane în România ar avea și un efect strategic: ar da Washingtonului un motiv suplimentar să considere România un aliat de nădejde, nu doar pe dimensiunea militară, ci și pe cea economică. Iar pentru noi, ar însemna că suntem mai puțin vulnerabili la un posibil șantaj prin controlul resurselor de către puteri care nu ne vor binele”, a argumentat Radu Burnete.
Peste 150 de țări avertizează că orientarea spre o creștere economică nesustenabilă contribuie la distrugerea biodiversității globale
Macron îndeamnă UE ca “momentul Groenlanda” să accelereze reformele la summitul din Alden-Biesen: Administrația Trump este “deschis anti-europeană” și urmărește “dezintegrarea” UE
De la Davos la München: Elefantul din cameră și clipa adevărului în Europa
Maia Sandu anunță inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital: Așa cum îi protejăm în viața de zi cu zi, trebuie să avem grijă de ei și în sfera virtuală
“Elefantul din cameră”: Marco Rubio va conduce delegația SUA la Conferința de Securitate de la München. Șeful diplomației americane se va deplasa apoi la Bratislava și Budapesta
SUA își pun amprenta în Caucazul de Sud: Vance și premierul Armeniei au semnat un acord în domeniul energiei nucleare de cel puțin 9 miliarde de dolari
O decuplare tehnologică completă de SUA nu este un obiectiv realist, transmit capitalele UE (sondaj Politico Europe)
