Ministrul Justiției Ana Birchall: Comisia Europeană va publica săptămâna viitoare raportul MCV pentru România

Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei a avertizat luni că independenţa judiciară este ameninţată într-un număr tot mai mare de ţări, printre care și România.

Într-un comunicat de presă remis marți, comisarul Dunja Mijatovic declară că europenii se bucură de multă vreme de dreptul la un proces liber al unui tribunal independent “fără obstacole majore”, însă precizează că “vedem acum tot mai multe încercări îngrijorătoare ale executivului şi legislativului de a influenţa (…) sistemul judiciar şi submina independenţa judiciară”, potrivit Agerpres.

În acest sens, Mijatovic a citat reformele judiciare controversate ale guvernelor naţionaliste de dreapta din Ungaria şi Polonia şi a guvernului de centru-stânga din România.

”În raportul meu despre România, publicat în februarie, în care am abordat, printre altele, reforma sistemului judiciar care a fost concepută în grabă, am subliniat importanța menținerii independenței sistemului judiciar și am îndemnat autoritățile să dea curs recomandărilor din Comisia de la Veneția și GRECO. Am atras atenția, printre mai multe probleme ce provoacă îngrijorări, asupra creării unei noi secții, în cadrul Procuraturii Generale din România, pentru investigarea infracțiunilor comise în cadrul sistemului judiciar și a restricțiilor privind libertatea de exprimare a magistraților”, se arată în comunicatul citat.

Uniunea Europeană, care este separată de Consiliul Europei, a lansat proceduri disciplinare împotriva Poloniei şi Ungariei pentru încălcarea valorilor fundamentale ale UE, în timp ce a ameninţat România cu măsuri similare.

În privința României, cel mai recent, Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO), organismul anticorupţie al Consiliului Europei, a transmis în cadrul rapoartelor publicate în luna iunie că țara noastră a făcut foarte puţine progrese pentru a implementa măsurile de prevenire a corupţiei printre parlamentari, judecători şi procurori şi pentru a linişti îngrijorările ridicate de controversata reformă judiciară.