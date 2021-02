Ministrul Justiției Stelian Ion a informat-o pe șefa Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, despre încheierea procedurii naționale de selecție a celor 6 candidați pentru funcția de procuror european

Ministerul Justiţiei a anunţat, vineri, că a selectat şase candidaţi pentru funcţia de procuror european delegat în România, prilej cu care ministrul Stelian Ion a informat-o, în scris, și pe Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European (EPPO), despre încheierea procedurii naționale de selecție.

First six candidates to join #EPPO as European Delegated Prosecutors from 🇷🇴 have been selected by @justitiei. We are looking forward to the results of a new selection procedure. Seven countries received so far: 🇸🇰 🇩🇪 🇪🇪 🇳🇱 🇨🇿 🇱🇹 🇷🇴 pic.twitter.com/OSc15drhZ7

— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) February 1, 2021