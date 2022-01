Ministrul leton al Apărării critică relația ”imorală și ipocrită” a Germaniei cu Rusia și China

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută numărul cetățenilor europeni care au ales să se vaccineze și cu o doză booster, în contextul în care majoritatea statelor membre se confruntă cu un număr ridicat de cazuri de COVID-19.

„Jumătate dintre adulții din UE și-au făcut acum doza booster.Este un lucru bun. Dar trebuie să facem mai mult. Vaccinarea și dozele booster reprezintă cea mai bună protecție împotriva COVID, inclusiv Omicron. Dacă toți europenii vaccinați și-ar face doza booster, am putea evita aproximativ 1 milion de spitalizări”, a transmis astăzi, Ursula von der Leyen, pe contul de Twitter.

Half of all adults in the EU now had their booster shot.

This is good. But we need to do more.

Vaccination and boosters are the best protection against COVID, including Omicron.

If all vaccinated Europeans got a booster, we could avoid around 1 million hospitalisations. pic.twitter.com/flM3fCx81H

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 28, 2022