Ministrul lituanian de Externe, despre rezultatul alegerilor din Ungaria: „Nu vom mai avea un cal troian în cetatea noastră”

Ministrul lituanian de Externe, a descris rezultatul alegerilor din Ungaria, în urma cărora Viktor Orban a părăsit fotoliul de prim-ministru după 16 ani de guvernare, drept „o evoluție excelentă”, informează The Guardian.

„Acum nu vom mai avea un cal troian în cetatea noastră, și asta este un lucru bun”, a menționat Kęstutis Budrys în contextul reuniunii miniștrilor de Externe din UE.

El a spus că „ceea ce s-a făcut înainte nu trebuie uitat”, îndemnând UE să continue investigația privind ce anume a împărtășit cu Rusia fostul ministru de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, și când a făcut-o.

„În ceea ce privește Ucraina, profitând de acest moment, trebuie să deblocăm împrumutul de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro. Este important să acționăm rapid și să efectuăm prima plată încă de luna viitoare”,a menționat ministrul lituanian de Externe,

Însă, într-o notă oarecum optimistă, el a mai menționat că dorește să vadă progrese în ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE – dar se pare că, în acest moment, nu există un acord politic pe această temă.

Europa a răsuflat ușurată după ce, în cadrul alegerilor din 12 aprilie, formațiunea Tisza, condusă de Peter Magyar, a obținut 138 de mandate, suficiente pentru o majoritate de două treimi, cu 52,44% din voturi.

În schimb, partidul Fidesz al lui Viktor Orban a obținut 39,15% și doar 55 de mandate, pierzând peste jumătate din reprezentarea parlamentară.

Ungaria a ales Europa, iar Uniunea Europeană devine mai puternică, au fost ideile centrale care s-au regăsit în mesajele de felicitare transmise de Bruxelles și capitalele europene după victoria lui Magyar.

Alegerile din Ungaria, în urma cărora Viktor Orbán a fost înlăturat de la putere după 16 ani, indică faptul că discursul anti-european promovat de extrema dreaptă a ajuns într-un impas, a apreciat Comisia Europeană prin vocea vicepreședintelui executiv Teresa Ribera.

„Este o înfrângere pentru Viktor Orbán, este și o înfrângere pentru un anumit număr dintre susținătorii săi din internaționala reacționară, în fruntea cărora se află Vladimir Putin, care își pierde calul troian în Uniunea Europeană”, a declarat ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, la scurtă vreme după rezultatele finale din cadrul scrutinului din Ungaria.

Relația lui Viktor Orban cu instituțiile europene a fost una tensionată. Premierul ungar în funcție și-a exercitat în mod repetat dreptul de veto pentru a bloca sancțiuni sau pachete de sprijin financiar pentru Ucraina, menținând în același timp relații cordiale cu Rusia. Pe plan intern, acesta a adoptat măsuri contrare legislației europene și statului de drept, sub conducerea sa Ungaria devenind primul stat UE împotriva căruia a fost activat Articolul 7 din Tratatul UE.

Recent, a ieșit la iveală că Péter Szijjártó se coordona cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, înainte și după reuniunile UE.

Szijjártó a recunoscut acest lucru și a minimizat acuzațiile privind discuțiile cu Rusia în timp ce UE analiza noi sancțiuni, spunând politica sancțiunilor este un eșec și că este în interesul național ca Budapesta să dialogheze cu alte țări.