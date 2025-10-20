Ministrul lituanian de externe respinge ideea unei întâlniri Trump–Putin la Budapesta: „Singurul loc potrivit pentru Putin în Europa este la Haga, în fața tribunalului”

Președintele rus Vladimir Putin ar trebui să fie împiedicat să participe la negocierile menite să înghețe războiul din Ucraina, a avertizat ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, după ce președintele american Donald Trump a propus Ungaria ca țară gazdă, relatează Politico Europe.

Înainte de reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfășurată luni la Luxemburg, ministrul lituanian de externe a criticat dur planurile privind aceste discuții, care ar marca prima vizită a lui Putin într-un stat al Uniunii Europene de la declanșarea invaziei la scară largă, în februarie 2022. „Nu-mi pot imagina că i s-ar permite să traverseze spațiul nostru aerian”, a declarat Budrys.

„Nu există loc pentru criminali de război în Europa. Singurul loc potrivit pentru Putin în Europa este la Haga, în fața tribunalului, nu în vreuna dintre capitalele noastre”, a declarat el.

Întrebat dacă refuzul de a sprijini potențialul summit, negociat de Casa Albă, ar risca să-l înfurie pe Trump, Budrys a răspuns doar că „există și alte modalități, știți, dacă el vrea să ajungă acolo, dar eu aș căuta și alternative”.

Premierul ungar Viktor Orbán și-a cultivat cu grijă relațiile atât cu Putin, cât și cu Trump, și a susținut cu entuziasm planurile ca țara sa să găzduiască summitul.

Între timp, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că planurile privind o eventuală vizită a lui Putin la Budapesta — lider care este vizat de Curtea Penală Internațională pentru crime de război — „nu sunt deloc plăcute”.

Totuși, ea a adăugat: „Statele Unite au o forță semnificativă prin care pot exercita presiuni asupra Rusiei pentru a o aduce la masa negocierilor; dacă vor folosi această influență, desigur, este un lucru bun.”

La rândul său, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a adăugat că discuțiile ar putea avea sens, dar doar dacă vor conduce la „încetarea imediată a focului.”

Comisia Europeană a reacționat cu rezerve la posibilitatea unui summit între președinții Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, dar a subliniat că o astfel de întâlnire ar fi binevenită doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace”.

Trump a anunțat joi că el și Putin au avut o convorbire telefonică îndelungată mai devreme în cursul zilei, în cadrul căreia „s-au făcut progrese importante”, iar cei doi lideri au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei. Premierul ungar a salutat vestea, descriind-o drept „extraordinară pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume”, și a transmis că în Budapesta au început pregătirile pentru organizarea întâlnirii.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a arătat deschiderea de a se întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta.

Summitul planificat de Trump cu Putin la Budapesta ar fi a doua întâlnire între liderii SUA și Rusia din 2022, ridicând întrebări la Kiev și în Europa cu privire la modul în care diplomația lui Trump ar putea modifica cursul războiului.