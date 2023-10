Ministrul Luminița Odobescu a discutat la Kiev cu vice-prim-ministrul Olha Stefanishyna despre importanța implementării legislației privind protecția drepturilor minorităților naționale din Ucraina

Miniștrii de externe din cele 27 de state membre ale UE se reunesc luni, într-o premieră istorică, în capitala ucraineană, Kiev, pentru discuții privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, au anunțat luni dimineață, de la Kiev, șeful diplomației UE, Josep Borrell, și șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba.

“Convocăm o reuniune istorică a miniștrilor de externe ai UE aici, în Ucraina, țară candidată și viitoare membră a UE. Ne aflăm aici pentru a ne exprima solidaritatea și sprijinul față de poporul ucrainean”, a transmis Borrell, conform unei postări pe platforma X.

