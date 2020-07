Ministrul Marcel Boloș: ”România a atras fonduri europene în valoare de 2,3 miliarde de euro.” Rata de absorbție a crescut, dar rămâne tot sub media UE

România a atras, în perioada Guvernului Orban, fonduri europene în valoare de 2,3 miliarde de euro, în condiţiile în care, în ultimii şase ani, adică înainte de începerea guvernării liberale, au fost atrase fonduri totale de 5,6 miliarde de euro, a declarat, marţi, la Botoşani, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, relatează Agerpres.

“Din data de 4 noiembrie, când am preluat guvernarea, am preluat-o cu 5,6 miliarde de euro şi Guvernul Orban, până la această dată, are documente întocmite pentru decontare de la Comisie în valoare de 2,3 miliarde euro. (…) Cele 2,3 miliarde sunt parte din bani încasaţi, alţii în curs de încasare. Relevant este că aceşti bani se întorc în economia României şi contribuie în această perioadă, vitală pentru România, la susţinerea diferitelor categorii de cheltuieli, de la echipamente medicale, şomaj tehnic, stimulente pentru personalul medical, granturi pentru IMM-uri, sprijinirea tinerilor antreprenori. Nu poţi să fii decât de rea-credinţă să nu vezi că aceste fonduri europene sunt şansa pentru ca să putem să mergem înainte şi nu cred că poate cineva să le conteste utilitatea”, a afirmat Boloş.

Într-un comunicat publicat la sfârșitul lunii iunie, Ministerul Fondurilor Europene a transmis atunci că în ultimele șapte luni, rata absorbției fondurilor europene la zi a crescut cu 8 pp, de la 33% la 1 noiembrie 2019 la 41% la 1 iunie 2020. De asemenea, această rată s-a apreciat în raport cu rata medie de absorbție a banilor europeni la nivelul UE, care este de 46%, potrivit datelor furnizate de Ministerul Fondurilor Europene.

Citiți și: MFE: Rata de absorbție a fondurilor europene a crescut de la 33% la 41% în ultimele șapte luni, dar rămâne printre cele mai scăzute din UE

Fondurile pre-alocate României în Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 se ridică la 44,6 miliarde de euro. Din această sumă, România a reușit să atragă 12,92 miliarde de euro până la 1 iunie, fonduri alocate prin Politica Agricolă Comună și prin Politica de Coeziune. Acestor sume li se adaugă încă 7,92 mld. euro plăți directe către fermieri. Acest lucru se traduce printr-o rată de absorbție de 41%, fiind printre cele mai scăzute 5 rate de absorbție a fondurilor europene în topul celor 27 de state membre și situându-se sub media UE de 46%.

Sub România se află state precum Malta, Italia, Spania, Slovacia și Croația, cu rate de absorbție între 36 și 40%. Vecinii bulgari înregistrează o rată de absorbție egală cu cea a României. De departe, campionii competiției atragerii de bani europeni sunt state precum Finlanda (rata de absorbție de 73%), Irlanda (68%) sau Luxemburg (67%).