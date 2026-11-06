Ministrul Marian Neacșu, întâlnire cu Elbridge Colby: România este pregătită să sprijine o prezență solidă a trupelor americane pe teritoriul său

Situația de securitate din Marea Neagră, continuarea progreselor privind NATO 3.0 și cooperarea bilaterală România-SUA au fost subiectele abordate în cadrul întâlnirii avute joi de ministrul afacerilor interne, Marian Neacșu, și subsecretarul pentru politici în cadrul Departamentului pentru Război al SUA, Elbridge Colby, aflat în vizită în România.

„A fost reiterat angajamentul părților pentru consolidarea apărării, în interesul reciproc al celor două state. Ministrul român a reafirmat angajamentul României de a-și consolida rolul de partener al SUA la Marea Neagră și de a-și asuma responsabilitatea pentru securitatea Flancului estic și apărarea convențională a Europei. În context, a precizat că România este pregătită să sprijine o prezență solidă a trupelor americane pe teritoriul său”, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.

Neacșu a evidențiat necesitatea unei viziuni comune pe termen lung asupra Mării Negre, care să integreze securitatea regională, protecția infrastructurilor critice și a rutelor comerciale de aprovizionare.

El a prezentat planurile privind dezvoltarea, împreună cu Bulgaria, a viitorului hub de securitate la Marea Neagră, ca instrument pentru consolidarea cooperării regionale și a schimbului de informații.

„O atenție deosebită a fost acordată rolului MAI în asigurarea continuității serviciilor esențiale, protejarea populației și gestionarea situațiilor de criză. Ministrul a subliniat că instituțiile reziliente și capacitatea de răspuns la amenințări hibride contribuie la susținerea angajamentelor de securitate ale României”, arată sursa citată.

Conform MAI, întrevederea a oferit ocazia reafirmării importanței dialogului strategic româno-american și a interesului pentru o cooperare practică, orientată către întărirea securității și rezilienței.

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Vizita lui Elbridge Colby la București are loc după o serie de contacte repetate cu consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, atât la Washington, cât și la sediul NATO de la Bruxelles. Cei doi au discutat în februarie, la Washington, iar dialogul a continuat prin întâlnirea de la Pentagon din 29 iulie și cea de la Bruxelles din 27 august, când Lazurca i-a transmis oficialului american poziția națională a României privind postura militară a SUA în Europa.

Cel mai recent contact a avut loc la Washington, la sfârșitul lunii octombrie, când Marius Lazurca a avut o nouă întrevedere cu Elbridge Colby, în cadrul unei vizite dedicate consolidării cooperării în domeniul apărării și securității. Consilierul prezidențial a transmis atunci că România este pregătită să își asume un rol mai important, dar că descurajarea pe termen lung necesită solidaritatea SUA și o prezență militară și economică americană mai puternică pe teritoriul țării.

Aceste demersuri au loc în contextul revizuirii de către Pentagon a posturii militare americane în Europa, un proces de șase luni anunțat în iunie, care vizează inclusiv redistribuirea responsabilităților și reevaluarea contribuțiilor SUA la apărarea europeană. România încearcă să își susțină poziția strategică în această evaluare și să securizeze o prezență americană consistentă pe flancul estic, argumentând prin importanța sa pentru securitatea Mării Negre, infrastructura militară pusă la dispoziția aliaților și contribuția la apărarea regională.

În România se află aproximativ 1.000 de militari americani, distribuiți la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde se află cel mai mare detașament, cu aproximativ 800 de militari, la Baza de la Deveselu, unde este amplasat sistemul antirachetă Aegis Ashore, și la Baza Aeriană Câmpia Turzii.