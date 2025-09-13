Ministrul Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale Apele Române pentru că a „pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR”

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul Administrației Naționale Apele Române, Sorin Lucaci, pentru că a „pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor”.

„Reforma Apele Române este esențială. Este nevoie să aducem transparență în această instituție. Este nevoie de experiență reală la nivel de leadership care să fie pus în folosul unor proiecte critice pentru sute de mii de români expuși la riscul unor inundații. Asta vom face pe mai departe. Am luat astăzi (n.r. vineri) decizia de a-l demite pe Directorul Administrației Naționale <<Apele Române>>, domnul Sorin Lucaci. România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor. Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană”, a anunțat aceasta într-un mesaj publicat pe Facebook.

Aceasta a subliniat că „povestea aceasta nu trebuie să fie povestea Apele Române”.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a dat asigurări că va depune eforturi „ca în această perioadă instituția să fie eficientizată”.

„În lunile următoare vom avea un director interimar pentru o perioadă de tranziție care va avea un mandat de transparentizare și reorganizare”, a mai dezvăluit Buzoianu.

În luna iulie, comunitățile din Neamț și Suceava au fost afectate de inundații puternice. Guvernul a aprobat atunci ajutoare inițiale de urgență între 15.000 și 30.000 de lei, precum și containere și alte măsuri de sprijin pentru persoanele afectate.

Ulterior, Guvernul a aprobat un sprijin material care acoperă peste 96% dintre pagubele materiale înregistrate.

În egală măsură, spre finalul lunii august, România a activat în premieră Mecanismul european RESTORE, ce oferă posibilitatea alocării a 15 milioane de euro, din care 12,75 milioane de euro sunt fonduri europene.