Ministrul Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale Apele Române pentru că a „pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR”
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul Administrației Naționale Apele Române, Sorin Lucaci, pentru că a „pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor”.
„Reforma Apele Române este esențială. Este nevoie să aducem transparență în această instituție. Este nevoie de experiență reală la nivel de leadership care să fie pus în folosul unor proiecte critice pentru sute de mii de români expuși la riscul unor inundații. Asta vom face pe mai departe. Am luat astăzi (n.r. vineri) decizia de a-l demite pe Directorul Administrației Naționale <<Apele Române>>, domnul Sorin Lucaci. România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esențiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundațiilor. Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanțat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană”, a anunțat aceasta într-un mesaj publicat pe Facebook.
Aceasta a subliniat că „povestea aceasta nu trebuie să fie povestea Apele Române”.
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a dat asigurări că va depune eforturi „ca în această perioadă instituția să fie eficientizată”.
„În lunile următoare vom avea un director interimar pentru o perioadă de tranziție care va avea un mandat de transparentizare și reorganizare”, a mai dezvăluit Buzoianu.
În luna iulie, comunitățile din Neamț și Suceava au fost afectate de inundații puternice. Guvernul a aprobat atunci ajutoare inițiale de urgență între 15.000 și 30.000 de lei, precum și containere și alte măsuri de sprijin pentru persoanele afectate.
Ulterior, Guvernul a aprobat un sprijin material care acoperă peste 96% dintre pagubele materiale înregistrate.
În egală măsură, spre finalul lunii august, România a activat în premieră Mecanismul european RESTORE, ce oferă posibilitatea alocării a 15 milioane de euro, din care 12,75 milioane de euro sunt fonduri europene.
România a transmis oficial Planul Național de Redresare și Reziliență renegociat către Comisia Europeană
România a transmis oficial Planul Național de Redresare și Reziliență renegociat către Comisia Europeană.
„Vineri, ora 21:30, sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Pentru efortul excepțional al acestor zile, mulțumesc colegilor mei din DGMRFSC care au lucrat zi-lumină în aceste săptămâni (inclusiv celor care lipsesc din poza noastră de azi), colegilor din toate ministerele pentru transmiterea în regim de urgență a planurilor sectoriale! Le mulțumesc colegilor miniștri pentru implicarea lor și prim-ministrului Ilie Bolojan pentru întreaga susținere”, a transmis pe Facebook ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
Acesta a dezvăluit că urmează aprobarea formală de către Comisia Europeană și apoi decizia Consiliului de miniștrii de Finanțe (ECOFIN), din 20 octombrie.
În luna august, Guvernul a adoptat pașii legislativi necesari prin care se asigură că România poate finaliza proiectele mature cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, profitând pe deplin de aceste fonduri.
Ordonanța adoptată atunci prevede că proiectele începute, dar cu progres fizic sub 30%, vor fi suspendate, cu posibilitatea de a fi reluate dacă apar surse de finanțare.
Acele proiecte care au un progres de peste 30% rămân în PNRR, cu condiția să fie finalizate până la 31 august 2026.
Valoarea actualizată a Planului Național de Redresare și Reziliență este de 21,62 de miliarde de euro, menținându-se valoarea inițială a componentei nerambursabile de 13,56 miliarde de euro, cu o scădere a părții de împrumuturi la 8,06 miliarde de euro.
Moody’s a confirmat ratingul României la „Baa3”. Perspectiva rămâne negativă ca urmare a „riscurilor semnificative de implementare a programului de consolidare fiscală”
Agenția de rating Moody’s a confirmat vineri calificativul României la „Baa3”, menținând în același timp perspectiva negativă.
Într-un comunicat, agenția de rating explică că „decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de ambițiosul program de consolidare fiscală al guvernului”.
„Măsurile fiscale adoptate de guvern în iulie și septembrie anul acesta au îmbunătățit semnificativ perspectiva fiscală a României față de așteptările noastre din martie anul acesta, când perspectiva a fost modificată de la stabilă la negativă. Măsurile combinate de consolidare depășesc 3% din PIB în 2025 și 2026, principalele contribuții fiind reprezentate de creșterea taxei pe valoarea adăugată și indexarea înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public”, evaluează Moody’s.
În pofida acestui fapt, spune agenția, există „riscuri semnificative pentru implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală, care, dacă se vor materializa, ar conduce la rezultate fiscale mai slabe decât cele preconizate și care ne determină să menținem perspectiva negativă”.
Ca și celelalte agenții de rating, și Moody’s listează printre motive incertitudinea cu privire la unitatea și capacitatea coaliției formate din cele patru partide de a menține sprijinul politic pentru consolidarea fiscală în fața opoziției populare și politice.
„Succesul consolidării fiscale va depinde, de asemenea, de prezentarea de către guvern, la momentul oportun, a unui plan detaliat pentru reducerea continuă a deficitului și în 2027 și după această dată”, semnalează agenția de rating.
Al doilea motiv prezentat de aceasta este faptul că „efortul semnificativ de consolidare ar putea afecta creșterea economică chiar mai mult decât estimăm în prezent, subminând potențial efortul de reducere a deficitului”.
În cele din urmă, „istoricul slab al României în materie de gestionare a politicii fiscale ar putea determina guvernul să întâmpine dificultăți în îndeplinirea obiectivelor de cheltuieli și de creștere a veniturilor incluse în plan”.
Moody’s închide astfel seria evaluărilor agențiilor de rating, înainte de întâlnirea din luna octombrie a miniștrilor de Finanțe din UE, termen stabilit de Comisia Europeană pentru ca România să prezinte măsuri care să reducă deficitul și să pună capăt procedurii de deficit excesiv până în 2030.
La mijlocul lunii august, Fitch a păstrat ratingul României la „BBB minus”, dar a atras atenția asupra deficitelor, datoriilor și polarizării politice.
În iulie, și agenția de evaluate S&P Global Ratings a confirmat ratingurile României pentru datoria pe termen lung și scurt la „BBB minus/ A-3”, dar a menținut perspectiva la una „negativă”.
Guvernul și-a angajat deja răspunderea în Parlament pentru cel de-al doilea pachet de măsuri, care cuprinde doar cinci din cele șase proiecte de reforme. după ce primul pachet, ce prevede mai multe măsuri fiscal-bugetare, a intrat în vigoare de la 1 august.
Operația NATO “Eastern Sentry” va apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră: Evaluările României au contribuit decisiv la întărirea măsurilor unitare pe întreg flancul estic (MApN)
România a salutat vineri seară decizia NATO de a lansa operația “Eastern Sentry”/ “Santinela Estică”, cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării Naționale subliniind că Bucureștiul a susținut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic.
NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic, după ce pe 10 septembrie „numeroase drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei”, potrivit secretarului general Mark Rutte, care a susținut o conferință de presă la sediul Alianței de la Bruxelles împreună cu comandantul suprem al Forțelor NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, și va începe chiar în această noapte.
„Aceasta a fost cea mai mare concentrare de încălcări ale spațiului aerian NATO pe care am văzut-o, dar nu a fost un incident izolat”, a declarat Rutte, amintind că episoade similare au fost raportate și în România, Estonia, Letonia și Lituania.
„Operația NATO Eastern Sentry, anunțată de secretarul general al NATO și de comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR), cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns ferm și rapid la incidentele în care drone ale Federației Ruse au încălcat spațiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situațiile din România – unde fragmente de drone au fost identificate pe teritoriul național și evenimente similare în alte state aliate de pe flancul estic”, a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Ministerul precizează că noua operație este dedicată apărării teritoriului aliat, de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră, și demonstrează coeziunea și unitatea NATO în fața amenințărilor tot mai complexe, dar și capacitatea Alianței de a reacționa rapid și eficient.
România a susținut constant necesitatea unei abordări unitare pe întreg flancul estic, obiectiv reflectat în înființarea celor opt grupuri de luptă și în măsurile de vigilență sporită adoptate la nivel aliat. Evaluările și analizele de securitate prezentate de România, cu privire la amenințările generate de utilizarea dronelor, au contribuit în mod decisiv la întărirea măsurilor de apărare și descurajare pe flancul estic.
„Anunțul Secretarului General al NATO si al SACEUR reprezintă un nou semnal al solidarității și unității aliate de care avem nevoie în aceste vremuri complicate, pentru securitatea și stabilitatea noastră și a întregii Alianțe. Operația NATO Eastern Sentry anunțată astăzi are ca obiectiv principal apărarea Alianței noastre și creșterea eficienței răspunsului NATO în fața repetatelor încălcări ale spațiului aerian național de către drone, provenind din Federația Rusă. Este o situație cu care și România se confruntă în prezent. Aliații trebuie să mențină solidaritatea, vigilența şi capacitatea de reacţie necesare în fața provocărilor din imediata vecinătate. În ceea ce privește România, măsurile luate la nivel național, inclusiv actualizarea legislației și poziționarea fermă a țării noastre în cadrul aliat, au contribuit la o mai bună înțelegere a acestei amenințări și la adoptarea celor mai eficiente măsuri pentru consolidarea posturii de apărare și descurajare”, a declarat ministrul apărării naționale, Ionuț Moşteanu.
Totodată, și Ministerul Afacerilor Externe a salutat lansarea noii activități de vigilență sporită pe Flancul Estic al NATO – Eastern Sentry.
Potrivit MAE, acest anunț este o reacție promptă a Alianței la violările repetate al spațiului aerian suveran al statelor Aliate.
Măsurile defensive circumscrise acestei activități sunt un răspuns necesar la activitățile iresponsabile și periculoase ale Rusiei care au implicații negative grave asupra teritoriului Alianței Nord-Atlantice.
Această activitate militară va fi agilă, flexibilă și va acoperi ansamblul acțiunilor în materie de apărare aeriană, inclusiv anti-dronă, de pe întreg Flancul Estic, implicând atât capabilități aeriene cât și terestre. De asemenea, va încorpora tactici și tehnologii inovatoare pentru a răspunde noilor provocări, ca acelea provenite din utilizarea dronelor.
“Lansarea Eastern Sentry reprezintă, astfel, o nouă măsură de consolidare a Flancului Estic de manieră coerentă, adaptată la natura și intensitatea amenințărilor la adresa securității Aliate. Este, în același timp, o nouă dovadă a solidarității Aliate și a angajamentului de a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO. România rămâne un promotor al procesului de întărire a posturii Aliate pe Flancul Estic și un contribuitor constant la acest proces, atât prin consolidarea propriei apărări, cât și prin aportul consistent pe care îl are în alte domenii și în alte regiuni de pe Flancul Estic”, a mai transmis Ministerul de Externe.
