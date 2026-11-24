România trebuie să dea dovadă de pragmatism să își stabilească clar care sunt prioritățile în viitorul cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2028-2034, plecând la nevoile reale, a transmis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu.

Acesta a participat la evenimentul intitulat „Informare și consultare publică privind stadiul negocierilor pentru cadrul financiar multianual 2028-2034 al UE și poziționarea României”, organizat de Administrația Prezidențială.

„Aș folosi un cuvânt care cred că ar trebui să ne caracterizeze în perioada următoare: pragmatism. Am fost ieri la Consiliu. Am discutat despre competitivitate. Toate cele 16 state din Prietenii Coeziunii ne-au sprijinit. Însă, dincolo de acest mecanism extraordinar, inclusiv de politica externă, în care sunt prietenii coeziunii, trebuie să fim pragmatici cu ceea ce ne dorim. Și, în primul rând, să știm care sunt nevoile reale pe care le avem în următorii ani. Plecând de la nevoile reale, să ne setăm prioritățile. Pentru că nevoi vom avea cu siguranță mult mai multe decât vom putea acoperi. Însă e clar că avem nevoie să știm care ne sunt prioritățile din aceste nevoi”, a subliniat Ghigiu în intervenția sa.

Dincolo de pragmatism, România are nevoie de capacitate administrativă pentru a implementa proiectele, a mai spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Acesta a amintit de așa-numita „voucher-iadă”, practicată de România în exercițiile financiare multianuale anterioare.

„Cifrele în exercițiile anterioare au arătat bine, trebuie să ne uităm și de ce au arătat bine. Cel puțin la ultimele două exerciții, și mai ales la ultimul exercițiu, au arătat bine pentru că am avut acel cuvânt care, mă rog, mie nu-mi place să-l folosesc: <<voucher-iadă>>, sau ziceți-o cum vreți. Adică am avut sume pe care n-am putut să le cheltuim pentru nevoile reale și am preferat să le ducem în această zonă pentru a cheltui bani. Eu nu zic că-i rău. E un instrument pe care România l-a folosit foarte bine. Însă, în practică, n-a satisfăcut nevoile reale ale comunităților, ale României, ale regiunilor și așa mai departe”, a explicat Ghigiu.

În viziunea sa, pentru o bună administrare a fondurilor europene, instituțiile ar trebuie să se coordoneze mai bine în viitorul exercițiu financiar multianual, pentru a evita risipirea eforturilor și fondurilor pentru aceleași proiecte.

„Din punctul său de vedere, trebuie schimbată filosofia în ceea ce privește fondurile următoare. Ne-am obișnuit să vorbim foarte mult de granturi europene și bugetul de stat. Îmi pare rău să vă anunț, nu se va mai putea. O să fiu omul rău din sală: nu se va mai putea. Pe de-o parte, pentru că nu vom avea suficienți bani. Chiar dacă Administrația Prezidențială și ministerele vor negocia un buget de 60 de miliarde, cum a propus Comisia, eu mențin o serie de rezerve la asta, chiar dacă vom avea acest buget, nu va fi suficient. Mai mult de jumătate din acest buget este deja antamată. Dacă ne uităm la agricultură și la fazările din două-trei domenii în care trebuie să finalizăm acele proiecte, jumătate din buget aproape este fazat”, a detaliat ministrul.

În acest context, el a evidențiat nevoia fondurilor private pentru a acoperi diferențele de finanțare, fie că e vorba de parteneriate public-private, fie că e vorba de bănci de investiții.

Mihai Ghigiu a mai atras atenția asupra unui alt aspect la care România este deficitară și care i-ar putea dăuna în ceea ce privește cadrul financiar multianual: lipsa de viziune în inovare.

„Vorbim foarte mult despre tot ceea ce înseamnă politica de coeziune sau pilonul. Extraordinar și cred că este foarte bine că facem acest lucru. Însă mulți din banii viitorului buget vor fi în pilonul și mă refer aici în special la competitivitate. Dacă ne uităm la experiența anterioară — Fondul de Inovare — România n-a fost neapărat campioană în ceea ce privește inovarea. Aș spune că nici măcar pe la mijlocul clasamentului n-a fost. Deci, dacă nu ne pregătim și aici — când vorbesc de această pregătire, aceasta ține în primul rând de noi, instituțiile publice, dar ține și de dumneavoastră, reprezentanți din zona privată fără un parteneriat puternic între zona privată și zona publică și parteneriate puternice cu entități din alte state membre — mi-e greu să cred că vom avea șanse să aplicăm la acest fond sau vom avea șanse să fim câștigători cu proiectele la acest fond de competitivitate. Plus, aici, din nou, ține de noi: vorbim, sau, la momentul de față, fondul pare să se refere strict la excelență”, a subliniat Ghigiu.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a făcut referire și la adaptarea priorităților în funcție de nevoile fiecărei regiuni care, în viziunea sa, ar trebui să aibă mai multă libertate în ale stabili.

„Mi-ar plăcea, și noi vom încerca la minister, să nu mai avem copy-paste la aceleași priorități și la Nord-Vest, și la Sud-Vest, și la Sud-Est, pentru că nevoile lor clar sunt diferite. Avem nevoie să discutăm despre regiuni, despre flexibilitatea sau libertatea regiunilor de a-și stabili prioritățile pe anumite linii”, a mai spus oficialul.

Ultimul punct atins de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost cel legat de simplificarea și debirocratizarea viitoarelor fonduri europene, fiind nevoie, a mai spus el, de o colaborare între Guvern și Autoritatea de Audit.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a prezentat sâmbătă o nouă propunere privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, care prevede o reducere cu 204 miliarde de euro față de proiectul inițial al Comisiei Europene, echivalentă cu aproximativ 10%.

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Președintele Consiliului European îi invită pe liderii UE la o reuniune extraordinară pe 26 și 27 noiembrie, dedicată următorului cadru financiar multianual și finanțării Ucrainei

Propunerea, înaintată în perspectiva summitului extraordinar al liderilor europeni din data de 26 noiembrie, urmărește menținerea contribuțiilor naționale la un nivel rezonabil, în timp ce finanțarea pentru competitivitate, apărare și gestionarea migrației ar urma să crească semnificativ.

Pentru a finanța viitorul buget multianual, contribuțiile naționale ar urma să crească, în medie, de la 0,80% la 0,82% din Venitul Național Brut al statelor membre.

Pentru a menține aceste contribuții la un nivel rezonabil, președintele Consiliului European a propus un pachet de cinci noi surse de venituri pentru bugetul UE: veniturile din serviciile digitale ale marilor companii, Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, deșeurile electronice nereciclate, produsele din tutun și sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Parlamentul European, instituție cu rol de colegislator, a respins deja aceste tăieri.

Legislativul european și-a adoptat în aprilie poziția privind viitorul Cadru Financiar Multianual și a solicitat un buget echivalent cu 1,27% din Venitul Național Brut al UE, la care să se adauge 0,11% din VNB pentru rambursarea datoriei aferente fondului NextGenerationEU.

Eurodeputații susțin că rambursarea datoriilor contractate în trecut nu trebuie să se facă în detrimentul programelor și investițiilor europene.

În proiectul de negociere al președinției irlandeze, dimensiunea bugetului coborâse deja la 1,02% din VNB, iar propunerea prezentată de Antonio Costa ar reduce-o sub pragul de 0,97%, potrivit previziunilor economice de toamnă ale Comisiei Europene.

Pentru adoptarea viitorului buget multianual al UE este necesară unanimitatea în Consiliu și aprobarea Parlamentului European cu majoritatea absolută a membrilor săi.