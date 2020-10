Ministrul Monica Anisie a participat la Conferința informală a miniștrilor educației din Consiliul Europei: O criză de amploarea celei pe care o traversăm acum nu poate fi depăşită decât printr-un efort comun

Președintele Klaus Iohannis a transmis joi un mesaj de solidaritate din partea României după ce un atacator înarmat cu un cuţit a ucis joi trei persoane, inclusiv o femeie care a fost decapitată, la o biserică din Nisa, oraş din sudul Franţei.

“Sunt consternat să afle despre teribilul atac de la Biserica Notre Dame din Nisa. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile victimelor. România este alături de Franța în lupta împotriva extremismului. Trebuie să fim uniți în protejarea drepturilor cetățenilor noștri la libertatea de gândire și credință“, a scris Iohannis, într-o postare pe Twitter.

Appalled to learn about the terrible attack at the Notre Dame Church in #Nice. Our thoughts go to the families of the victims. Romania stands with France in the fight against extremism. We must be united in protecting our citizens’ rights to freedom of thought and belief.

