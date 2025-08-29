ROMÂNIA
Ministrul Muncii, Florin Manole, întâlnire cu ambasadorul Germaniei în România: Vom consolida parteneriatul pentru politici sociale și cele de ocupare a forței de muncă
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole, a primit astăzi, la sediul instituției, delegația Ambasadei Germaniei în România condusă de Angela Ganninger, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Germaniei în România.
Potrivit unui comunicat al ministerului, discuțiile s-au axat pe schimbul de bune practici din domeniul muncii și solidarității sociale din ambele țări.
Au fost trecute în revistă mai multe măsuri din domeniul ocupării și mobilității forței de muncă, protecției copilului și al protecției sociale la nivelul României și Germaniei.
În urma discuțiilor s-a conturat necesitatea ca România și Germania să își reînnoiască declarația comună de intenție și planul de lucru în domeniul pieței muncii și al politicilor sociale.
Un alt punct al discuției a fost analizarea posibilității ca România să adere la Institutul European pentru Cultură și Artă Romă (ERIAC).
Acest demers ar putea sprijini comunitățile de etnie romă din România să-și pună în valoare moștenirea culturală pentru o mai bună incluziune socială și pentru promovarea diversității culturale la nivel european.
Totodată, aderarea ar oferi oportunități sporite de colaborare internațională, schimburi culturale și proiecte educaționale, consolidând imaginea României ca stat angajat în susținerea minorităților și în respectarea principiilor europene privind egalitatea de șanse și nediscriminarea.
”Am vorbit despre reformele pe care le promovăm la Ministerul Muncii și, în mod special, despre combaterea traficului de persoane, o temă la care țin și care a rămas între preocupările mele, având în vedere experiența de fost președinte al comisiei parlamentare pentru combaterea traficului de persoane. Am discutat și sunt interesat de bunele practici din Germania privind ocuparea pentru că avem nevoie ca în următoarea perioadă să promovăm politici cât mai eficiente pentru integrarea și angajarea pe piața muncii mai ales pentru tineri și pentru persoanele vulnerabile. Nu în ultimul rând, am felicitat-o pe doamna ambasador pentru asociația Institutul European pentru Cultură și Artă Romă (ERIAC), proiect lansat în 2017 și la care îmi doresc ca România să adere”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.
Acesta a subliniat că „temele sociale rămân în centrul preocupărilor mele, iar , dialogul cu partenerii europeni este esențial pentru a construi politici mai bune pentru oameni.”
„Vom consolida parteneriatul pentru politici sociale și cele de ocupare a forței de muncă”, a mai spus ministrul.
Germania este principalul partener comercial al României – 20% din exporturile țării noastre au ca destinație Germania. De asemenea, Germania este cel mai mare investitor în economia românească, potrivit Băncii Naționale, cu investiții efective de peste 17,1 miliarde de euro.
Comunitatea românească din Germania numără, conform datelor oficiale din decembrie 2023, 909.793 persoane, în creștere considerabilă față de anii trecuți.
Dintre aceștia, peste 90.000 au primit cetățenie germană. Acestora li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România, bine integrați în societatea germană. Comunitatea etnicilor germani din România numără aproximativ 23.000 de persoane.
Norvegia a livrat României încă trei avioane de luptă F-16. Până în prezent au fost livrate 21 de aeronave din cele 32 achiziționate
Trei aeronave F-16 Fighting Falcon, achiziționate de la Regatul Norvegiei, au aterizat joi, 28 august, în Baza 86 Aeriană Borcea. Acestea vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare din cadrul Bazei 57 Aeriene „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”, de la Mihail Kogălniceanu.
Aeronavele se alătură celor deja aflate în dotarea Forțelor Aeriene și vor contribui la consolidarea capacității de apărare aeriană a României, arată MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Noul lot de aeronave face parte din contractul semnat între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind achiziția a 32 de aeronave F-16, împreună cu suportul logistic inițial și un pachet complementar de bunuri și servicii furnizat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.
Resursa aeronavelor permite utilizarea lor pentru o perioadă de minimum 10 ani, până la tranziția către avioanele de generația a V-a. Astfel, achiziția avioanelor de luptă norvegiene reprezintă, în fapt, un transfer de capabilități între două state aliate în cadrul NATO.
Până în prezent au fost livrate 21 aeronave, dintre care 16 alcătuiesc Escadrila 48 Vânătoare de la Câmpia Turzii și cinci care vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu. Finalizarea recepției întregului lot este estimată pentru finalul anului 2025.
România dispune de două escadrile F-16 operaționale – 17 avioane la baza aeriană Fetești și 16 avioane la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Cea de-a treia escadrilă, de la Baza Mihail Kogălniceanu, este preconizată să fie completată până la finalul lui 2025, prin recepția restului de avioane F-16.
În ultimul deceniu, țara noastră a achiziționat 17 avioane F-16 din Portugalia și alte 32 din Norvegia.
Totodată, România și Țările de Jos au semnat recent un memorandum prin care olandezii vor transfera, la prețul simbolic de 1 euro, către Forțele Aeriene Române un număr 18 de aeronave de tip F-16 ca parte a colaborării bilaterale pentru Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești.
CAART, centrul de cercetare al INCAS, profilează România pe harta europeană a cercetării aerospațiale
România dispune de o infrastructură de cercetare unică în regiune, după ce Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” (INCAS) a finalizat proiectul CAART – Center for Airborne Atmospheric & Topographic Research.
Investiția a urmărit extinderea și modernizarea capacităților de cercetare pentru studiul mediului atmosferic și observarea suprafeței terestre, printr-o bază terestră amplasată la Strejnicu, precum și o clădire nouă ce găzduiește patru laboratoare specializate: pentru tehnici hiperspectrale, simularea zborurilor, microfizica norilor și teledetecția norilor.
Un element central îl constituie simulatorul de zbor de nivel D, unic în România și Europa de Sud-Est, care reproduce cu fidelitate aeronava de cercetare Beechcraft King Air C90 GTx și oferă piloților un mediu de pregătire avansată pentru scenarii de zbor normale și critice. În plus, centrul dispune de o serie de echipamente de cercetare specifice, un autolaborator mobil precum și licențe software pentru prelucrarea datelor științifice.
Prin operaționalizarea CAART, INCAS își consolidează rolul la nivel european și internațional, participând activ la rețele de cercetare precum ACTRIS-ERIC, una dintre cele mai mari infrastructuri de profil din Europa.
Centrul pune la dispoziție o gamă extinsă de servicii: consultanță și suport pentru organizarea și execuția misiunilor de cercetare și supraveghere, acces la platformele aeropurtate, colectarea și analiza datelor de înaltă acuratețe și dezvoltarea de produse științifice avansate.
Totodată, proiectul susține pregătirea și specializarea resursei umane, prin instruirea personalului navigant și a cercetătorilor, precum și prin crearea de noi locuri de muncă.
Proiectul se află în perioada de sustenabilitate, pe durata căreia INCAS urmărește eficientizarea utilizării infrastructurii, dezvoltarea de noi aplicații și consolidarea expertizei României în domeniul cercetării atmosferice și aerospațiale.
Nicușor Dan condamnă agresiunea comisă asupra unui livrator străin: “Autoritățile ar trebui să trateze acest caz ca o infracțiune motivată de ură”
Președintele Nicușor Dan, a reacționat după agresiunea comisă asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit pentru faptul că nu s-a născut aici.
„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile”, a scris președintele pe pagina sa de Facebook.
Nicușor Dan a atras atenția că, în ultimele săptămâni, au apărut voci care instigă la ură împotriva străinilor și că „aceste cuvinte au consecințe reale, uneori dramatice”.
El a subliniat că asemenea acte de violență constituie „un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății” și a cerut autorităților să trateze incidentul cu maximă seriozitate.
“Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a spus Nicușor Dan.
Șeful statului a felicitat polițistul aflat în timpul liber care a intervenit prompt și a reușit să oprească agresorul înainte ca situația să escaladeze.
În același mesaj, președintele a a amintit că mulți români lucrează peste hotare și știu ce înseamnă să-și caute șansa departe de casă.
„Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, a conchis Nicușor Dan.
