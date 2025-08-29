Ministrul Muncii, Florin Manole, întâlnire cu ambasadorul Germaniei în România: Vom consolida parteneriatul pentru politici sociale și cele de ocupare a forței de muncă

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole, a primit astăzi, la sediul instituției, delegația Ambasadei Germaniei în România condusă de Angela Ganninger, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Germaniei în România.

Potrivit unui comunicat al ministerului, discuțiile s-au axat pe schimbul de bune practici din domeniul muncii și solidarității sociale din ambele țări.

Au fost trecute în revistă mai multe măsuri din domeniul ocupării și mobilității forței de muncă, protecției copilului și al protecției sociale la nivelul României și Germaniei.

În urma discuțiilor s-a conturat necesitatea ca România și Germania să își reînnoiască declarația comună de intenție și planul de lucru în domeniul pieței muncii și al politicilor sociale.

Un alt punct al discuției a fost analizarea posibilității ca România să adere la Institutul European pentru Cultură și Artă Romă (ERIAC).

Acest demers ar putea sprijini comunitățile de etnie romă din România să-și pună în valoare moștenirea culturală pentru o mai bună incluziune socială și pentru promovarea diversității culturale la nivel european.

Totodată, aderarea ar oferi oportunități sporite de colaborare internațională, schimburi culturale și proiecte educaționale, consolidând imaginea României ca stat angajat în susținerea minorităților și în respectarea principiilor europene privind egalitatea de șanse și nediscriminarea.

”Am vorbit despre reformele pe care le promovăm la Ministerul Muncii și, în mod special, despre combaterea traficului de persoane, o temă la care țin și care a rămas între preocupările mele, având în vedere experiența de fost președinte al comisiei parlamentare pentru combaterea traficului de persoane. Am discutat și sunt interesat de bunele practici din Germania privind ocuparea pentru că avem nevoie ca în următoarea perioadă să promovăm politici cât mai eficiente pentru integrarea și angajarea pe piața muncii mai ales pentru tineri și pentru persoanele vulnerabile. Nu în ultimul rând, am felicitat-o pe doamna ambasador pentru asociația Institutul European pentru Cultură și Artă Romă (ERIAC), proiect lansat în 2017 și la care îmi doresc ca România să adere”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Acesta a subliniat că „temele sociale rămân în centrul preocupărilor mele, iar , dialogul cu partenerii europeni este esențial pentru a construi politici mai bune pentru oameni.”

„Vom consolida parteneriatul pentru politici sociale și cele de ocupare a forței de muncă”, a mai spus ministrul.

Germania este principalul partener comercial al României – 20% din exporturile țării noastre au ca destinație Germania. De asemenea, Germania este cel mai mare investitor în economia românească, potrivit Băncii Naționale, cu investiții efective de peste 17,1 miliarde de euro.

Comunitatea românească din Germania numără, conform datelor oficiale din decembrie 2023, 909.793 persoane, în creștere considerabilă față de anii trecuți.

Dintre aceștia, peste 90.000 au primit cetățenie germană. Acestora li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România, bine integrați în societatea germană. Comunitatea etnicilor germani din România numără aproximativ 23.000 de persoane.