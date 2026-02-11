MAREA BRITANIE
Ministrul Oana Țoiu, la Londra: Relansăm grupul parlamentar de prietenie Regatul Unit – România după un an de pauză
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat marți, în cadrul vizitei oficiale în Regatul Unit, la lansarea formală a discuțiilor cu Grupul Interparlamentar de prietenie pentru România (All-Party Parliamentary Group – APPG Romania).
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, momentul marchează reluarea activității diplomatice la nivel legislativ după un an de pauză, urmare a recentelor alegeri generale din Marea Britanie.
Întâlnirea cu membrii APPG, conduși de președintele grupului, Gareth Thomas, și de vicepreședintele Lord Davies of Gower, a vizat consolidarea pilonului parlamentar al Parteneriatului Strategic dintre cele două state.
Un punct central al discuțiilor a fost pledoaria pentru introducerea limbii române ca materie de examen GCSE (examen opțional în cadrul studiilor liceale britanice). Ministrul Oana Țoiu a mulțumit oficial membrilor APPG pentru susținerea acestei inițiative în Parlamentul britanic, subliniind că româna este a doua cea mai vorbită limbă străină în Regatul Unit.
„Relansarea acestui grup după un an de pauză este un semnal puternic de prietenie. Diplomația parlamentară este cea care traduce parteneriatele strategice în beneficii directe pentru oameni. Am găsit în colegii din APPG aliați dedicați pentru comunitatea noastră, în special în demersul de a oferi copiilor români din UK posibilitatea de a susține examene oficiale în limba maternă”, a declarat Oana Țoiu.
Discuțiile au inclus și teme de securitate regională, parlamentarii britanici exprimându-și aprecierea pentru rolul României de pilon de stabilitate la Flancul Estic al NATO. S-a agreat intensificarea dialogului pe teme de reziliență democratică și securitate energetică, în pregătirea vizitei pe care membrii Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare o vor efectua în România în luna martie a acestui an.
Citiți și Regatul Unit și România vor înființa un grup de lucru pentru comerț și investiții, inclusiv în perspectiva aderării la OCDE, au decis miniștrii Yvette Cooper și Oana Țoiu
Membrii grupului parlamentar au evidențiat contribuția remarcabilă a celor peste 1,3 milioane de români la economia și cultura britanică.
Ministrul Oana Țoiu a reafirmat angajamentul Guvernului României de a sprijini acest grup de prietenie în proiectele ce vizează facilitarea integrării și protejarea drepturilor cetățenilor români, consolidând astfel legăturile umane care stau la baza relației bilaterale.
APPG România este un grup informal, transpartinic, format din membri ai ambelor Camere ale Parlamentului britanic (Lords și Commons), dedicat promovării relațiilor cu România.
Vizita ministrului la Londra a inclus întrevederi cu omologul Yvette Cooper, prelegere la Universitatea Oxford și participarea la forumuri economice strategice dar și întâlniri cu membrii comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Regatul Unit și România vor înființa un grup de lucru pentru comerț și investiții, inclusiv în perspectiva aderării la OCDE, au decis miniștrii Yvette Cooper și Oana Țoiu
Miniștrii de externe ai Marii Britanii și României, Yvette Cooper și Oana Țoiu, au agreat luni, la Londra, înființarea unui grup de lucru pentru comerț și investiții, în logica parteneriatului strategic bilateral, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Șefa diplomației române Oana Țoiu a avut luni o întrevedere cu ministrul pentru afaceri externe, Commonwealth și dezvoltare, Yvette Cooper, în cadrul vizitei pe care o efectuează la Londra, discuțiile reliefând nivelul excelent al dialogului bilateral, bazat pe relațiile politice, economice, sectoriale și de securitate dinamice, precum și pe un Parteneriat Strategic solid.
Cei doi miniștri au reconfirmat viziunea comună asupra păcii și securității, precum și angajamentul ferm față de securitatea euroatlantică, materializat inclusiv prin participarea Regatului Unit, în cadrul NATO, la misiuni desfășurate pe teritoriul României.
Totodată, a fost exprimat interesul de a continua valorificarea contribuției remarcabile la consolidarea relației bilaterale a celor peste 1,3 milioane de cetățeni români care trăiesc în Regatul Unit.
Cei doi oficiali au notat tendințele dinamice în ceea ce privește schimburile economice bilaterale, evidențiind potențialul semnificativ al cooperării în plan economic și în ceea ce privește investițiile reciproce.
“La propunerea ministrului Oana Țoiu a fost agreată înființarea unui grup de lucru pentru comerț și investiții, în logica parteneriatului strategic bilateral, acesta urmând să definească domeniile și oportunitățile prioritare de interes comun, precum și să contureze un plan de acțiune”, arată sursa citată.
Conform datelor disponibile, în primele 10 luni ale anului 2025 schimburile comerciale de bunuri s-au ridicat la valoarea de 3,48 miliarde euro, Regatul Unit ocupând locul 11 în topul investitorilor străini direcți. Inițiativa Grupului de lucru se înscrie în eforturile dedicate stimulării investițiilor strategice în domenii precum energia regenerabilă, retail, sănătate, tehnologie sau IT.
Impulsionarea cooperării economice a României cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unul dintre cei mai valoroși parteneri strategici ai României, a reprezentat o prioritate a ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, în cadrul întrevederii de la Londra, a mai transmis MAE.
Un element pozitiv important, salutat în discuția cu omologul britanic, este intrarea în vigoare a Convenției între România şi Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe câştiguri de capital. Încheierea acestei Convenții este rezultatul dorinței celor două părți de actualizare a cadrului juridic în domeniu, reprezentat de Convenția bilaterală pe această temă din 1975, în vigoare anterior.
Pentru a asigura o aplicare rapidă și transparentă a noilor reguli, ministrul Oana Țoiu a semnat pe 29 ianuarie ordinul de ministru pentru publicarea în Monitorul Oficial, finalizând astfel etapele administrative necesare pentru ca beneficiile Convenției să poată fi accesate de îndată de către mediul de afaceri și cetățeni.
Noua Convenție, care produce efecte în România din luna ianuarie 2026, oferă o multitudine de avantaje. Alinierea la standardele OCDE oferă investitorilor britanici și români stabilitate și predictibilitate fiscală sporită, reguli transparente, protecție anti-abuz, condiții esențiale pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea cooperării economice. Totodată, va constitui baza cooperării între autoritățile competente în domeniul fiscal, în vederea eliminării dublei impozitări, a realizării schimbului de informații și a asistenței în colectarea impozitelor, precum și a combaterii practicilor fiscale neloiale în relația dintre cele două state.
„Împărtășim viziunea unei Europe mai competitive, iar pentru noi, acest obiectiv înseamnă, în primul rând, parteneriate mai solide cu Regatul Unit. Parteneriatul nostru economic este unul robust, cu schimburi comerciale de peste 10 miliarde de euro și o balanță pozitivă pentru România, în timp ce colaborarea noastră ca aliați ne menține cerul și mările mai sigure. Am agreat astăzi lansarea, până în această vară, a grupului de lucru comun România-Marea Britanie pentru comerț și investiții, precum și parcursul pentru aderarea României la OCDE în 2026. Două vești excelente confirmă acțiunile noastre concrete pentru reforme prietenoase cu mediul de afaceri: astăzi am publicat în Monitorul Oficial ultimul pas pentru evitarea dublei impuneri între companiile din România și Marea Britanie — ordinul de ministru al MAE — și, tot astăzi, a fost aprobat jalonul de politică fiscală necesar pentru aderarea la OCDE. De asemenea, am discutat despre comunitățile noastre, despre siguranța cetățenilor, combaterea crimei organizate și bogăția culturală pe care aceștia o aduc ambelor societăți. Am abordat, totodată, tema cursurilor de limba engleză în România, a Lectoratului de limba română de la Oxford și extinderea accesului la cursuri de limbă română în școlile britanice.”, a declarat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.
În cadrul dialogului, ministrul Oana Țoiu a evidențiat progresele substanțiale ale României în procesul de aderare la OCDE, subliniind că țara noastră a avansat accelerat în îndeplinirea foii de parcurs, cu accent pe cele 7 jaloane critice planificate pentru prima jumătate a anului 2026. Aceste jaloane vizează direct mediul de afaceri, vizând guvernanța corporativă a companiilor de stat, digitalizarea administrației fiscale și alinierea la standardele internaționale de integritate în tranzacțiile comerciale.
Oficialul român a punctat, de asemenea, sprijinul României pentru consolidarea cooperării între Uniunea Europeană și Regatul Unit, în baza atașamentului comun față de valorile, principiile și regulile internaționale.
În contextul discuțiilor legate de securitatea europeană și euroatlantică, ministrul Oana Țoiu a punctat că România va prioritiza consolidarea capacităților, îmbunătățirea interoperabilității, stimularea producției de apărare și valorificarea inovației, cu asigurarea complementarității între procesele UE și NATO. Partea română a subliniat importanța continuării excelentei cooperări cu partenerii britanici, atât în domeniul combaterii dezinformării, cât și în consolidarea capacităților de comunicare strategică.
“Au fost evocate cele mai recente repere ale relației bilaterale, precum vizita președintelui Nicușor Dan, la Londra, în decembrie 2025, care a inclus o audiență privată cu Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, precum și desfășurarea, în octombrie 2025, la București, a primului dialog strategic româno-britanic de la semnarea Declarației Comune reînnoite privind Parteneriatul Strategic dintre România și Regatul Unit (Londra, 2023)”, a mai transmis Ministerul Afacerilor Externe.
MAREA BRITANIE
De la Washington la Londra: Ministrul Oana Țoiu, vizită în Regatul Unit; Întrevedere cu omologul britanic și un discurs la think tank-ul Chatham House
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va realiza o vizită de lucru la Londra, în perioada 9-10 februarie 2026, vizita se înscriindu-se în demersurile constante ale României de consolidare a dialogului politic și cooperării bilaterale extinse cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unul din cei mai importanți parteneri strategici ai țării noastre, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În cadrul vizitei, ministrul afacerilor externe va avea o întrevedere cu omologul său britanic, Yvette Cooper, în carul căreia vor fi abordate teme de interes comun, precum aprofundarea cooperării politico-diplomatice bilaterale, dezvoltarea relațiilor economice și sectoriale, sprijinul pentru Ucraina, securitatea regională și euroatlantică.
Perspectivele de consolidare a cooperării parlamentare româno-britanice vor fi abordate de către ministrul Oana Țoiu cu membri ai Grupului interparlamentar pentru România (All-Party Parliamentary Group for Romania – APPG).
Agenda vizitei include, totodată, o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Londra, care va oferi ocazia discutării priorităților și preocupărilor cetățenilor români stabiliți în Regatul Unit.
Ministrul român al afacerilor externe va efectua o vizită și la Universitatea din Oxford, unde funcționează Lectoratul de limba română, finanțat de Guvernul României, proiect integrat în cadrul Facultății de Lingvistică, Filologie și Fonetică a prestigioasei universități.
La Colegiul Trinity din Oxford, oficialul român va participa la dezbaterea „In conversation with the Romanian Minister of Foreign Affairs”, dedicată politicii externe în contextul crizelor actuale, cu accent pe contribuția României la eforturile dedicate consolidării securității, rezilienței democratice și stabilității regionale, precum și pe contribuția valoroasă a diasporei academice românești la promovarea expertizei și dialogului internațional.
Programul vizitei va include și o prelegere a ministrului Oana Țoiu la prestigiosul think-tank britanic Chatham House, unde va prezenta poziția României pe teme de actualitate, precum securitatea europeană, amenințările hibride și consolidarea rezilienței regionale și transatlantice. Demnitarul român va avea o intervenție și la Conferința „London: Capital, Infrastructure, and Energy Security”, găzduită de Ambasada României la Londra.
Vizita la Londra reconfirmă angajamentul ferm al României pentru dialog, cooperare și parteneriate solide, într-un context internațional marcat de provocări de securitate și transformări geopolitice semnificative. De asemenea, componenta substanțială de relaționare cu comunitatea românească se înscrie în linia eforturilor susținute depuse în ultimele luni în raport cu comunitățile de români din afara granițelor.
INTERNAȚIONAL
Regatul Unit se așteaptă ca NATO să discute săptămâna viitoare măsuri de securitate pentru Groenlanda
Miniștrii apărării din cadrul NATO vor discuta, cel mai probabil, măsuri de consolidare a securității Groenlandei la reuniunea de săptămâna viitoare, a declarat ministrul britanic al apărării, John Healey, în contextul tensiunilor generate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind dorința sa de a obține controlul asupra insulei, relatează Reuters, citat de Agerpres.
Trump a afirmat în repetate rânduri că își dorește Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, spunând că aliații europeni nu au reușit să o securizeze în mod corespunzător. Comentariile sale au stârnit o dispută cu Danemarca, membră a NATO, cu privire la acest teritoriu al său de peste mări și au pus presiune pe Alianța Nord-Atlantică.
Aceste tensiuni s-au diminuat după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că a discutat cu Trump despre modul în care aliații ar putea colabora pentru a asigura securitatea în Arctica, dar există puține detalii ale acestor planuri.
Healey a declarat că o misiune NATO propusă, Arctic Sentry (Santinela Arctică), este o modalitate prin care „noi, ca națiuni NATO, îi putem demonstra președintelui Trump că deja intensificăm securitatea Groenlandei, că acceptăm și suntem de acord că are un motiv de îngrijorare”.
„Trump a pus degetul pe o provocare. Ceea ce îi demonstrăm este că NATO este deja implicată în acest proces”, a declarat Healey pentru Reuters într-un interviu, adăugând că națiunile își „vor intensifica și mai mult eforturile”.
„Mă aștept să văd mai multe discuții la reuniunea miniștrilor Apărării din NATO la care voi participa săptămâna viitoare la Bruxelles”, a precizat el.
NATO a început planificarea militară pentru Arctic Sentry, pe care o descrie ca o misiune de vigilență sporită în zonă, dar nu era clar dacă aceasta va fi discutată la reuniunea din 12 februarie.
Săptămâna trecută, emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele-cheie ale unei propuneri americane adresate Danemarcei privind viitorul statut de securitate al Groenlandei, care include posibilitatea înființării unor noi baze militare, extinderea libertății operaționale a SUA și desfășurarea unui sistem de apărare antirachetă de tip „Dom de Aur” deasupra insulei arctice.
Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit, la Forumul Economic Mondial de la Davos, premisele unui acord privind securitatea arctică.
Potrivit lui Trump, soluția aflată în discuție ar avea beneficii largi, el precizând că „această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate statele NATO”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ciprian Ciucu a adus specialiști de la Banca Mondială la Primăria Capitalei: “Bucureștiul trebuie să ajungă la nivelul capitalelor europene”
Ministrul Oana Țoiu, la Londra: Relansăm grupul parlamentar de prietenie Regatul Unit – România după un an de pauză
Franța anunță un „an al împotrivirii” față de giganții chinezi ai comerțului electronic, precum Shein: Există o concurență neloială. Trebuie să respecte regulile privind consumatorii
Nouă țintă climatică: UE va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040 în vederea atingerii neutralității climatice
Germania taie din apetitul lui Macron pentru datorii în ajunul summitului UE: “Distrage puțin atenția de la miza reală – problema de productivitate”
Donald Tusk lansează “Consiliul Viitorului” pentru a transforma Polonia într-o putere tehnologică: “Viitorul aparține Poloniei”
J.D. Vance anunță că discuțiile privind Groenlanda vor continua în „următoarele câteva luni”: SUA ar trebui să „obțină anumite beneficii” pentru investiții în securitatea Arcticii
Rezoluția PE pentru finanțarea adecvată a Planului european de combatere a cancerului, inițiată de Victor Negrescu: Sănătatea nu este un cost, ci o investiție
OECD accession: Exim Banca Românească strengthens Romania’s credibility as a predictable trade partner, aligned with international rules
Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească consolidează credibilitatea României ca partener comercial predictibil, aliniat la standardele internaționale
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
COMISIA EUROPEANA7 days ago
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România
-
ROMÂNIA1 week ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte
-
SUA7 days ago
Raport SUA: Comisia Europeană interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură
-
SUA1 week ago
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio
-
INTERNAȚIONAL6 days ago
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)