Ministrul Odobescu, la reuniunea G7+ privind infrastructura energetică a Ucrainei: România lucrează la îmbunătățirea conexiunii Ucrainei și R. Moldova la infrastructura europeană

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află la Kiev pentru a discuta cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și cu președintele Consiliului European, Charles Michel, următorii pași în aderarea țării și Ucrainei la UE, sporirea securității regionale și sprijinul continuu al UE pentru reforme și dezvoltare în cele două țări, anunță Administrația Prezidențială de la Chișinău printr-un comunicat.

Scopul vizitei celor doi oficiali este acela de a marca împreună cu Ucraina ”Ziua Demnității și a Libertății”, menită să reamintească de cele două proteste pro-democrație: Revoluția Portocalie din 2004 și Revoluția Demnității, informează Deutsche Welle.

Aceasta din urmă a fost declanșată de protestele din 21 noiembrie 2013, după decizia fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici de a se retrage dintr-un acord de asociere politică și economică cu UE. Rusia a denunțat revoluția ca fiind o ”lovitură de stat” favorizată de Occident și a folosit-o drept argument pentru a-și justifica acțiunea militară în Ucraina în 2014, conform Politico Europe.

”În urmă cu zece ani, am început o nouă pagină a luptei. În urmă cu 10 ani, ucrainenii au lansat prima lor contraofensivă. Împotriva anarhiei, împotriva încercării de a ne priva de viitorul nostru european. Împotriva subjugării”, a menționat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe Twitter.

10 years ago, we began a new chapter in our struggle. 10 years ago, Ukrainians launched their first counteroffensive. Against lawlessness and an attempt to rob us of our European future. Against unfreedom.

Year after year, step by step, we make every effort to ensure that,… pic.twitter.com/HkEarZkbJB

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2023