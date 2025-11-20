Ministrul Pîslaru a lansat “Tabloul de Bord PNRR”, care permite monitorizarea celor 21.000 de proiecte finanțate: Este universul fondurilor UE și un rezultat de succes pentru România

Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat joi lansarea publică a platformei „Tabloul de Bord PNRR”, un instrument digital care permite monitorizarea în timp real a celor peste 21.000 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Astăzi lansăm public o platformă îndelung așteptată atât în Guvern, cât mai ales în spațiul public și în societatea civilă: tabloul de Bord PNRR, cu cele peste 21.000 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență”, a declarat ministrul, invitând publicul să exploreze instrumentul, descris drept „universul fondurilor europene”.

Tabloul de bord este disponibil direct pe site-ul oficial al Ministerului: https://mfe.gov.ro.

Lansarea acestei platforme fusese anunțată de ministrul de resort la începutul lunii septembrie, în cadrul unui eveniment consacrat competitivității europene, când Pîslaru a propus și un nou model de investiții bazat pe fondurile din bugetul UE, finanțările din bugetul național și contribuția mediului privat.

Lansarea tabloului de bord are loc cu o zi înainte ca România să găzduiască o reuniune europeană consacrată politicii de coeziune, la care vor participa miniștri de resort din zece țări UE, precum și vicepreședinții executivi ai Comisiei Europene, Raffaele Fitto și Roxana Mînzatu.

Pîslaru a subliniat că platforma reprezintă „o bună practică la nivel european și un rezultat de succes pentru România”, oferind acces rapid la informații privind modul de cheltuire a fondurilor europene.

El a reiterat angajamentul de la preluarea mandatului, respectiv că „România nu a pierdut niciun euro din componenta de grant a PNRR-ului. Este vorba de un total 21 miliarde euro”.

Noul instrument digital permite vizualizarea situației proiectelor la nivel de județ și localitate, urmărirea evoluției absorbției și a progresului financiar și tehnic.

„Prin tabloul de bord putem vedea distribuția per județ și pentru fiecare localitate a fiecărui proiect, evoluția în timp a gradului de absorbție, progresul financiar și tehnic înregistrat. De asemenea, tabloul permite filtrarea avansată și căutare semantică în timp real”, a adăugat el.

Ministrul a punctat că platforma asigură pentru prima dată o monitorizare completă a proiectelor PNRR.

„Datorită acestei platforme, avem acum monitorizarea reală a fiecărui proiect din PNRR, ceea ce ne va permite să luăm toate măsurile astfel încât să ne asigurăm că aceste proiecte să ajungă la bun sfârșit”, a mai punctat Pîslaru.

Realizarea platformei a fost descrisă ca un efort amplu.

„Realizarea platformei a fost un exercițiu minuțios, care a necesitat foarte multe eforturi din partea tuturor instituțiilor implicate și prin acesta sunt bucuros că setăm un nou standard de deschidere a banilor publici și a administrației publice”, a mai afirmat ministrul investițiilor și proiectelor europene.

El a subliniat caracterul inedit al demersului, precizând că „este pentru prima dată când avem situația pentru fiecare proiect și — mai mult — în spiritul transparenței și al bunei guvernări — deschidem aceste date publicului larg, jurnaliștilor și oamenilor din societatea civilă”.

Pîslaru a transmis mulțumiri echipelor implicate.

„Pentru realizarea acestei platforme doresc să mulțumesc echipei profesioniste din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, colegilor miniștri și instituțiilor coordonatoare de reformă (…), experților de la Banca Mondială (…), precum și prim-ministrului Ilie Bolojan, care a înțeles imediat importanța acestui efort de transparență”, a completat acesta.

În încheiere, ministrul a afirmat că România are acum șansa de a transforma PNRR într-un model european.

„Avem acum oportunitatea să transformăm PNRR într-un exemplu de succes la nivel european, cu seriozitate și profesionalism”, a conchis el.