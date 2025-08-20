Ministrul polonez al Apărării, după explozia unui obiect încă neidentificat la granița cu Ucraina: Evenimentele din Lituania și România sunt comparabile cu situația din Polonia

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri că evenimentele recente din Lituania și România sunt comparabile cu situația din estul Poloniei, unde un obiect a căzut într-o regiune aflată la granița cu Ucraina.

Ministrul a informat că în prezent este în curs de desfăşurare o analiză pirotehnică, iar autorităţile verifică dacă a avut loc o încălcare a spaţiului aerian polonez, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

„Trebuie să luăm în calcul toate scenariile privind obiectul care a căzut în estul Poloniei. Nu putem exclude acte hibride sau provocări din partea Rusiei”, a declarat oficialul polonez, adăugând că nu pot fi excluse dronele sau sabotajul.

Un obiect a căzut într-un lan de porumb şi a explodat peste noapte în satul Osiny din provincia Lublin din estul Poloniei, care se învecinează cu Ucraina, a anunţat miercuri poliţia. Explozia a spart geamurile mai multor case, dar nimeni nu a fost rănit, se arată în raportul poliţiei. Agenţii au găsit resturi metalice arse şi de plastic la faţa locului. Sirenele de raid aerian au sunat timp de aproximativ o oră peste graniţă, în regiunile Volîni şi Lvov din Ucraina, începând cu ora 09:00 GMT, conform mesajelor armatei postate pe Telegram.

Calificat iniţial drept un obiect neidentificat, acesta ar fi putut fi o componentă a unui motor cu elice vechi, a declarat miercuri armata poloneză, adăugând că nu a existat nicio încălcare a spaţiului aerian al Poloniei din partea Ucrainei sau a Belarusului.

„După efectuarea analizelor preliminare ale înregistrărilor sistemului radar, nu a fost înregistrată nicio încălcare a spaţiului aerian polonez aseară nici din partea Ucrainei, nici din partea Belarusului”, a declarat Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate Poloneze pe platforma X.

„Informaţiile despre descoperirea unui obiect, care, conform evaluărilor preliminare, ar putea fi o componentă a unui motor cu elice vechi, au fost transmise Centrului de Operaţiuni Aeriene – Comandamentul Componentei Aeriene”, potrivit sursei citate.

La Bucureşti, Ministerul Apărării Naţionale a anunţat miercuri într-un comunicat de presă că dronele lansate de Rusia în noaptea de marți spre miercuri asupra infrastructurii portuare ucrainene, aflate în apropierea localităților din nordul județului Tulcea, nu au pătruns în spațiul aerian al României.

În urma atacurilor, două aeronave Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru executarea misiunilor de poliţie aeriană întărită, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea.

„Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional. Cooperarea strânsă cu aliații în cadrul misiunilor de poliție aeriană întărită consolidează capacitatea de apărare a României și contribuie la postura de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO”, se arată în comunicatul MApN.

La începutul lunii august, Lituania a cerut NATO să-i consolideze apărarea antiaeriană, după ce în mai puțin de o lună două drone militare rusești aparent dezorientate de sistemele ucrainene de război electronic au pătruns în spațiul său aerian venind dinspre Belarus, potrivit Ministerului de Externe lituanian.

Cu acel prilej, ministrul de externe Kestutis Budrys a declarat că apărarea antiaeriană „nu trebuie să fie doar responsabilitatea Lituaniei, întrucât noi apărăm flancul estic al NATO”.

Imediat, NATO a dat asigurări autorităților de la Vilnius că ia „foarte în serios” incidentele recente cu drone rusești, iar un purtător de cuvânt a confirmat că Alianța „rămâne vigilentă și pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO”.