ROMÂNIA
Ministrul polonez al Apărării, după explozia unui obiect încă neidentificat la granița cu Ucraina: Evenimentele din Lituania și România sunt comparabile cu situația din Polonia
Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri că evenimentele recente din Lituania și România sunt comparabile cu situația din estul Poloniei, unde un obiect a căzut într-o regiune aflată la granița cu Ucraina.
Ministrul a informat că în prezent este în curs de desfăşurare o analiză pirotehnică, iar autorităţile verifică dacă a avut loc o încălcare a spaţiului aerian polonez, relatează Reuters, preluat de Agerpres.
„Trebuie să luăm în calcul toate scenariile privind obiectul care a căzut în estul Poloniei. Nu putem exclude acte hibride sau provocări din partea Rusiei”, a declarat oficialul polonez, adăugând că nu pot fi excluse dronele sau sabotajul.
Un obiect a căzut într-un lan de porumb şi a explodat peste noapte în satul Osiny din provincia Lublin din estul Poloniei, care se învecinează cu Ucraina, a anunţat miercuri poliţia. Explozia a spart geamurile mai multor case, dar nimeni nu a fost rănit, se arată în raportul poliţiei. Agenţii au găsit resturi metalice arse şi de plastic la faţa locului. Sirenele de raid aerian au sunat timp de aproximativ o oră peste graniţă, în regiunile Volîni şi Lvov din Ucraina, începând cu ora 09:00 GMT, conform mesajelor armatei postate pe Telegram.
Calificat iniţial drept un obiect neidentificat, acesta ar fi putut fi o componentă a unui motor cu elice vechi, a declarat miercuri armata poloneză, adăugând că nu a existat nicio încălcare a spaţiului aerian al Poloniei din partea Ucrainei sau a Belarusului.
„După efectuarea analizelor preliminare ale înregistrărilor sistemului radar, nu a fost înregistrată nicio încălcare a spaţiului aerian polonez aseară nici din partea Ucrainei, nici din partea Belarusului”, a declarat Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate Poloneze pe platforma X.
„Informaţiile despre descoperirea unui obiect, care, conform evaluărilor preliminare, ar putea fi o componentă a unui motor cu elice vechi, au fost transmise Centrului de Operaţiuni Aeriene – Comandamentul Componentei Aeriene”, potrivit sursei citate.
La Bucureşti, Ministerul Apărării Naţionale a anunţat miercuri într-un comunicat de presă că dronele lansate de Rusia în noaptea de marți spre miercuri asupra infrastructurii portuare ucrainene, aflate în apropierea localităților din nordul județului Tulcea, nu au pătruns în spațiul aerian al României.
În urma atacurilor, două aeronave Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru executarea misiunilor de poliţie aeriană întărită, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea.
„Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional. Cooperarea strânsă cu aliații în cadrul misiunilor de poliție aeriană întărită consolidează capacitatea de apărare a României și contribuie la postura de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO”, se arată în comunicatul MApN.
La începutul lunii august, Lituania a cerut NATO să-i consolideze apărarea antiaeriană, după ce în mai puțin de o lună două drone militare rusești aparent dezorientate de sistemele ucrainene de război electronic au pătruns în spațiul său aerian venind dinspre Belarus, potrivit Ministerului de Externe lituanian.
Cu acel prilej, ministrul de externe Kestutis Budrys a declarat că apărarea antiaeriană „nu trebuie să fie doar responsabilitatea Lituaniei, întrucât noi apărăm flancul estic al NATO”.
Imediat, NATO a dat asigurări autorităților de la Vilnius că ia „foarte în serios” incidentele recente cu drone rusești, iar un purtător de cuvânt a confirmat că Alianța „rămâne vigilentă și pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO”.
REPUBLICA MOLDOVA
Ilie Bolojan merge sâmbătă în R. Moldova, în prima vizită ca premier. Ziua coincide cu împlinirea a 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov
Prim-ministrul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă, 23 august 2025, o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României.
Potrivit unui comunicat al Palatului Victoria, Programul va include o serie de activități desfășurate împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.
Discuțiile se vor concentra asupra principalelor teme și proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.
În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relației bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră și o istorie comună, precum și sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Bolojan a mai efectuat o vizită la Chișinău în luna martie, în calitate de președinte interimar al României, unde a reafirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al R. Moldova și protejarea țării vecine prin susținerea garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
La Chișinău este așteptat pe 31 august, de Ziua Limbii Române, și președintele Nicușor Dan. Șeful statului a efectuat în luna iulie o vizită oficială în Republica Moldova, iar la începutul lunii august s-a aflat într-o vizită privată peste Prut, unde a participat alături de președinta Maia Sandu la mai multe evenimente culturale.
Vizita premierului Ilie Bolojan în Republica Moldova coincide cu împlinirea a 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Hitler-Stalin, un tratat de neagresiune între Germania nazistă și URSS care a precedat declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial.
Pactul a avut consecințe devastatoare pentru Basarabia, teritoriul actualei Republici Moldova, aflată în componența României după Unirea din 1918. Pactul a creat premisele pentru ocupația sovietică a Basarabiei și încorporarea acesteia sub Uniunea Sovietică după 1944.
ROMÂNIA
Ministrul Economiei a discutat cu ambasadoarea Germaniei la București despre consolidarea cooperării româno-germane în domeniul industriei de securitate și apărare
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a discutat cu ambasadoarea Germaniei în România, Angela Ganninge, despre „oportunitățile de consolidare a cooperării în domeniile politicilor europene și al industriei de securitate și apărare”.
Ambasada Germaniei în România amintește într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook că cele două țări „au relații comerciale foarte strânse”.
„De mulți ani, Germania este primul partener comercial al României precum și țara de origine a multor investiții străine directe. Companiile românești sunt parteneri importanți pentru industria și economia germană”, mai subliniază Ambasada Germaniei.
În luna iulie a acestui an, peste 40 de companii germane din domenii precum apărare și securitate, energie, industrie și retail și-au exprimat interesul de a cunoaște mai bine capacitatea României de a atrage investiții și de a intensifica relațiile economice româno-germane în cadrul unei mese rotunde la Berlin, la care a participat președintele României, Nicușor Dan.
Citiți și: AHK România: Peste 40 de companii germane din domenii precum apărare și securitate, energie, industrie și retail și-au arătat deschiderea de a investi în România
Evenimentul a fost prilejuit de vizita pe care președintele Nicușor Dan a efectuat-o în Germania, cu ocazia căreia a fost semnat un plan comun de acțiune axat pe UE, NATO, industria apărării, sprijin pentru Ucraina și R. Moldova și aderarea României la OCDE.
Citiți și: Germania și România au semnat, la Berlin, un plan comun de acțiune axat pe UE, NATO, industria apărării, sprijin pentru Ucraina și R. Moldova și aderarea României la OCDE
Vizita efectuată de șeful statului imediat după preluarea mandatului reliefează importanța pe care România o acordă Parteneriatului Strategic pe care îl are cu Germania, fapt punctat și de premierul Ilie Bolojan cu ocazia întâlnirii cu Angela Ganninger, ambasadoarea Germaniei la București.
Germania este principalul partener comercial al României și cel mai important investitor străin. Schimburile comerciale bilaterale au depășit 42 miliarde de euro.
Totodată, mai mult de 10.000 de companii cu capital german sunt active în România, stocul investițiilor germane depășind 17 miliarde de euro.
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor subliniază importanța pachetelor fiscal-bugetare în „asigurarea unei economii sănătoase pe termen lung”: Corectează dezechilibrele și restabilesc încrederea investitorilor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a evidențiat importanța pachetelor fiscal-bugetare în asigurarea „unei economii sănătoase pe termen lung, care să ofere oportunități pentru toți românii”.
Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, acesta a explicat de ce este important ca România să reducă deficitul bugetar.
„Urmăresc cu interes dezbaterea publică din această perioadă şi îmi atrag atenția în mod deosebit unele alunecări de discurs şi direcțiile de distragere a atenției de la adevărurile economice de bază. De ce suntem nevoiți să luăm acum măsuri de redresare şi de ce deficitul ne priveşte pe toți? În ultimii ani, România a avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. În pandemie, toate statele și-au crescut cheltuielile pentru a sprijini populația și economia. Diferența este că, în timp ce alte țări au retras treptat aceste măsuri, reducându-şi totodată şi deficitele, România a rămas cu un deficit ridicat – dar nu din cauza pandemiei, ci din cauza unor probleme mai vechi. Cheltuim permanent mai mult decât încasăm și colectăm mai puține venituri decât ar trebui”, a arătat Alexandru Nazare.
Ministrul Finanțelor a prezentat care sunt consecințele unui deficit mare:
- mai multă datorie publică
- costuri mai mari cu dobânzile – care sunt plătite din taxele românilor
- mai puțini bani disponibili pentru drumuri, spitale, școli sau investiții care să creeze locuri de muncă şi alte oportunități
Cu o medie de peste 7%, România se află departe de respectarea pragului european de 3% din PIB pentru deficitul bugetar.
„Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică sau un obiectiv al Guvernului. Este despre cum asigurăm stabilitate, credibilitate și șansa unei economii sănătoase pe termen lung, care să ofere oportunități pentru toți românii. De aceea, pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale: corectează dezechilibrele, restabilesc încrederea investitorilor și reduc costurile de finanțare ale statului. Cu alte cuvinte, fiecare leu cheltuit va merge mai mult către dezvoltare și un nivel de trai mai bun pentru toți și mai puțin către plata dobânzilor”, a arătat Nazare.
În încheiere, ministrul Finanțelor a subliniat că „este singura cale responsabilă pentru a pune finanțele României pe un drum solid și pentru a asigura o creștere economică mai rapidă și mai sănătoasă”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ilie Bolojan merge sâmbătă în R. Moldova, în prima vizită ca premier. Ziua coincide cu împlinirea a 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov
Donald Trump afirmă că SUA ar putea oferi sprijin aerian pentru a susține un acord de pace în Ucraina
Donald Tusk respinge Budapesta ca posibil loc al tratativelor de pace Rusia-Ucraina, evocând Memorandumul din 1994: Poate sunt superstițios
Rata inflației continuă să plaseze România pe primul loc în UE: 6,6% în luna iulie, de peste trei ori mai mare decât media zonei euro
Ministrul polonez al Apărării, după explozia unui obiect încă neidentificat la granița cu Ucraina: Evenimentele din Lituania și România sunt comparabile cu situația din Polonia
Ministrul Economiei a discutat cu ambasadoarea Germaniei la București despre consolidarea cooperării româno-germane în domeniul industriei de securitate și apărare
Președintele Letoniei cere accelerarea construirii gardurilor de protecție la frontierele cu Rusia și Belarus
Președinția franceză califică drept „eronată și abjectă” acuzația lui Netanyahu potrivit căreia Macron alimentează antisemitismul prin recunoașterea unui stat palestinian: „Nu va rămâne fără răspuns”
Președinta BCE: SUA rămân un partener important, dar Europa ar trebui să aprofundeze relații comerciale și cu alte state
Viitorul Ucrainei nu depinde doar de măsuri de securitate, ci și de perspectiva stabilității și dezvoltării pe care o va oferi aderarea la UE, afirmă Antonio Costa
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
Trending
- CONSILIUL UE1 week ago
Statele UE dau undă verde celei de-a patra plăți de 3,2 miliarde de euro din cadrul Facilității pentru Ucraina, destinată economiei și administrației publice
- ROMÂNIA1 week ago
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, menționată în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România
- ROMÂNIA1 week ago
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
- ROMÂNIA7 days ago
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Nicușor Dan participă la reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiată de Germania. Nu este clar dacă șeful statului va lua parte și la discuțiile europenilor cu Trump