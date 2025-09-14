Ministrul polonez de Externe acuză Ungaria că „șantajează” UE prin blocarea deschiderii efective a negocierilor de aderare cu Ucraina: Există limite. Budapesta a depășit zona rezonabilului

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat Ungaria că „șantajează” Uniunea Europeană prin blocarea aderarea Ucrainei la UE, informează AFP, citat de Agerpres.

„Puteți șantaja întreaga UE cu problemele voastre bilaterale, dar există limite”, a declarat Sikorski la conferința anuală Yalta European Strategy la Kiev.

„În opinia noastră, Ungaria a depășit ceea ce este rezonabil”, a adăugat el.

Uniunea Europeană consideră extindere o prioritate strategică și se pregătește deja de primirea de noi membri, depunând eforturi pentru a se reforma, fapt ce este stipulat în documentul de „pre-extindere”, prezentat de Ursula von der Leyen în primul său mandat ca președintă a Comisiei Europeană.

În primul său discurs privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat, aceasta a pledat în fața eurodeputaților pentru accelerarea extinderii, arătând că viitorul Republicii Moldova, al Ucrainei și al țărilor din Balcanii de Vest este în Uniunea Europeană.

Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a evidențiat, la rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, în Croația, la începutul lunii septembrie, o oprire din turneul său în capitalele europene, pe care îl efectuează pentru a colecta informații în perspectiva summitului Consiliului European din octombrie și pentru a aduce mai aproape instituțiile europene de cetățeni.

Doar că nu toate țările împărtășesc această opinie. Cel care se remarcă de departe drept critic neobosit al aderării Ucrainei la UE este premierul ungar Viktor Orban, apelând de nenumărate ori la diferite tertipuri pentru a împiedica o mărire a familiei europene, cu riscul de a submina unitatea UE și de a servi mai curând intereselor Moscovei, avidă să semene dezbinare între țările membre prin dezinformare și manipulare.

Chiar și președintele american Donald Trump ar fi avut o discuție telefonică cu premierul ungar Viktor Orban pentru a discuta motivele pentru care Budapesta blochează negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, în contextul discuțiilor legate de creionarea garanțiilor de securitate, care ar urma să cuprindă și acceptarea Ucrainei în familia europeană.

Zilele trecute, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, anunța într-o întâlnire cu mai multe instituții media, ce a avut loc Strasbourg, în contextul discursului privind Starea Uniunii, că intenționează să propună țărilor posibilitatea de a acționa cu majoritate calificată – și nu în unanimitate – în anumite cazuri. Doar că o reformă de acest fel necesită, la rândul său, unanimitate din partea statelor membre.

Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în luna februarie a anului 2022, la câteva zile după ce Rusia a declanșat războiul.

În același an, Consiliul European a acordat Ucrainei statutul de țară candidată, urmând ca în decembrie 2023 liderii UE să decidă deschiderea negocierilor de aderare, demarate în iunie 2024.