Ministrul polonez de Externe acuză Ungaria că „șantajează” UE prin blocarea deschiderii efective a negocierilor de aderare cu Ucraina: Există limite. Budapesta a depășit zona rezonabilului
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat Ungaria că „șantajează” Uniunea Europeană prin blocarea aderarea Ucrainei la UE, informează AFP, citat de Agerpres.
„Puteți șantaja întreaga UE cu problemele voastre bilaterale, dar există limite”, a declarat Sikorski la conferința anuală Yalta European Strategy la Kiev.
„În opinia noastră, Ungaria a depășit ceea ce este rezonabil”, a adăugat el.
Uniunea Europeană consideră extindere o prioritate strategică și se pregătește deja de primirea de noi membri, depunând eforturi pentru a se reforma, fapt ce este stipulat în documentul de „pre-extindere”, prezentat de Ursula von der Leyen în primul său mandat ca președintă a Comisiei Europeană.
În primul său discurs privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat, aceasta a pledat în fața eurodeputaților pentru accelerarea extinderii, arătând că viitorul Republicii Moldova, al Ucrainei și al țărilor din Balcanii de Vest este în Uniunea Europeană.
Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a evidențiat, la rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, în Croația, la începutul lunii septembrie, o oprire din turneul său în capitalele europene, pe care îl efectuează pentru a colecta informații în perspectiva summitului Consiliului European din octombrie și pentru a aduce mai aproape instituțiile europene de cetățeni.
Doar că nu toate țările împărtășesc această opinie. Cel care se remarcă de departe drept critic neobosit al aderării Ucrainei la UE este premierul ungar Viktor Orban, apelând de nenumărate ori la diferite tertipuri pentru a împiedica o mărire a familiei europene, cu riscul de a submina unitatea UE și de a servi mai curând intereselor Moscovei, avidă să semene dezbinare între țările membre prin dezinformare și manipulare.
Chiar și președintele american Donald Trump ar fi avut o discuție telefonică cu premierul ungar Viktor Orban pentru a discuta motivele pentru care Budapesta blochează negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, în contextul discuțiilor legate de creionarea garanțiilor de securitate, care ar urma să cuprindă și acceptarea Ucrainei în familia europeană.
Zilele trecute, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, anunța într-o întâlnire cu mai multe instituții media, ce a avut loc Strasbourg, în contextul discursului privind Starea Uniunii, că intenționează să propună țărilor posibilitatea de a acționa cu majoritate calificată – și nu în unanimitate – în anumite cazuri. Doar că o reformă de acest fel necesită, la rândul său, unanimitate din partea statelor membre.
Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în luna februarie a anului 2022, la câteva zile după ce Rusia a declanșat războiul.
În același an, Consiliul European a acordat Ucrainei statutul de țară candidată, urmând ca în decembrie 2023 liderii UE să decidă deschiderea negocierilor de aderare, demarate în iunie 2024.
UE va înăspri normele de eliberare a vizelor pentru cetățeni ruși, după ani de presiuni din partea unor țări estice
UE se pregătește să-și înăsprească poziția privind eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși, după ani de presiuni din partea țărilor membre situate de-a lungul frontierei sale estice.
Un oficial al Comisiei Europene a declarat pentru Politico că noile orientări pentru țările din bloc, care vor fi publicate la sfârșitul anului, vor recomanda restricții mai severe privind eliberarea vizelor pentru ruși și cetățenii altor țări ostile.
Doi diplomați europeni din țări vecine cu Rusia au declarat că guvernele lor au făcut presiuni asupra Bruxelles-ului de ani de zile pentru a emite astfel de orientări, unul dintre diplomați descriindu-le ca fiind mult întârziate. Funcționarul Comisiei și diplomații europeni au beneficiat de anonimat, deoarece nu erau autorizați să discute public acest dosar sensibil.
UE a anulat deja acordul de facilitare a vizelor cu Rusia în septembrie 2022, după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei, ceea ce a făcut ca procesul de solicitare a vizelor să devină mai costisitor și mai dificil.
Însă acordarea vizelor rămâne în responsabilitatea fiecărei țări membre, ceea ce înseamnă că Comisia Europeană nu poate impune o interdicție generală asupra intrării rușilor în blocul european.
Prin urmare, politicile naționale variază foarte mult, unele țări, precum Polonia, Cehia, Finlanda, Letonia, Estonia și Lituania, blocând sau limitând sever solicitările de vize din partea rușilor, cu excepția unor cazuri specifice; în timp ce altele, inclusiv Ungaria, Franța, Spania și Italia, acceptă în continuare solicitări de vize din partea rușilor.
În 2024, mai bine de jumătate de milion de ruși au primit vize pentru Spațiul Schengen, potrivit datelor oferite de Comisia Europeană, înregistrându-se o creștere față de 2023, deși încă mult sub nivelurile dinainte de război, când în 2019 au fost eliberate peste 4 milioane de vize.
Strategia viitoare a Comisiei la nivelul întregului bloc, care urmează să fie publicată în decembrie, nu va impune norme obligatorii, ci va stabili mai degrabă recomandări comune, inclusiv criterii mai stricte pentru rușii care intră în bloc, potrivit oficialului Comisiei.
Conform unei solicitări de documente din partea Bruxelles-ului, planul se va „concentra parțial pe abordarea provocărilor emergente, în special a celor legate de riscurile de securitate”.
Liniile directoare preconizate, care sunt încă în discuție, sunt separate de orice potențială interdicție de acordare a vizelor luată în considerare ca parte a următorului pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei.
Citiți și: Germania dorește ca reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetățeni ruși să fie incluse în noul pachet european de măsuri punitive contra Moscovei
Letonia a suspendat acordarea vizelor turistice pentru cetățenii ruși în urmă cu trei ani. Întrebată despre noile linii directoare ale UE, ministrul de externe al Letoniei, Baiba Braze, a subliniat necesitatea de a „asigura o abordare unitară și coerentă în întreaga UE” în ceea ce privește eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși.
Suedia îndeamnă UE să impună restricții privind utilizarea rețelelor sociale de către copii: „Pierdem o întreagă generație din cauza scrolling-ului și a conținutului dăunător”
Ministrul Sănătății din Suedia a îndemnat UE să meargă mai departe cu restricțiile privind rețelele sociale în rândul copiilor, insistând ca acest subiect să fie tratat ca o problemă urgentă.
„Pierdem o întreagă generație din cauza scrolling-ului nesfârșit și a conținutului dăunător, și trebuie să facem ceva în privința asta”, a declarat ministrul Jakob Forssmed pentru Politico, adăugând că utilizarea rețelelor sociale în rândul tinerilor este „cea mai urgentă problemă de sănătate care există”.
Comentariile sale vin în urma celor făcute de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a declarat că Europa ar putea adopta o abordare similară cu cea a Australiei. Țara urmează să interzică rețelele sociale pentru toți utilizatorii cu vârsta sub 16 ani.
În discursul său privind starea Uniunii, rostit la Strasbourg la începutul acestei săptămâni, ea s-a angajat să delege unui grup de experți sarcina de a studia impactul măsurii australiene și de a formula recomandări privind modul în care Europa ar trebui să procedeze.
Forssmed a afirmat că Europa ar trebui să acționeze rapid, avertizând: „Nu avem timp. Trebuie să acționăm rapid.”
Suedia a realizat deja studii care demonstrează impactul asupra tinerilor, a spus el, iar rezultatele sunt clare.
„Acesta este un risc pentru sănătatea mintală. Observăm acest lucru mai ales în ceea ce privește tulburările alimentare și imaginea de sine negativă”, a adăugat el.
Autoritățile sanitare din Suedia au emis anul trecut linii directoare, stipulând că copiii cu vârsta sub doi ani nu ar trebui să fie expuși la ecrane, iar adolescenții nu ar trebui să petreacă mai mult de trei ore pe zi în fața ecranelor. Guvernul a anunțat, de asemenea, o anchetă privind utilizarea rețelelor sociale și restricțiile de vârstă.
În Danemarca, ministrul pentru afaceri digitale, Caroline Stage Olsen, a declarat, de asemenea, că va sprijini măsuri mai ferme din partea Bruxelles-ului și că va face din aceasta una dintre „prioritățile principale” ale președinției daneze a Consiliului UE.
„Văd trei pași la nivelul UE: obligativitatea legală a verificării vârstei, interzicerea practicilor dăunătoare și care creează dependență pentru minori și o aplicare mai strictă a legii”, a declarat ea pentru Politico.
Danemarca a impus o interdicție privind utilizarea smartphone-urilor în școli începând din februarie, urmând exemplul Franței din 2018. O interdicție similară a intrat în vigoare în Belgia în această lună.
Cinci țări din UE – Danemarca, Grecia, Franța, Italia și Spania – testează o aplicație de verificare a vârstei creată de Comisia Europeană, un nou sistem conceput pentru a proteja copiii online.
Anul trecut, Ministerul Sănătății din Irlanda a înființat un grup de lucru online pentru a examina legăturile dintre anumite tipuri de activități online și efectele negative asupra sănătății fizice și mentale a copiilor și tinerilor.
Von der Leyen a sugerat că va aștepta să primească analiza asupra politicii australiene înainte de a lua o decizie cu privire la măsurile la nivel european. Nu este clar cât timp vor avea la dispoziție experții europeni pentru a face acest lucru, având în vedere că politica australiană intră în vigoare pe 10 decembrie, iar ea dorește să primească recomandările grupului de experți până la sfârșitul anului.
UE prelungește până în martie 2026 sancțiunile contra persoanelor responsabile de subminarea integrității teritoriale, a suveranității și independenței Ucrainei: Continuăm să sufocăm finanțarea războiului lui Putin
Consiliul Uniunii Europene a prelungit cu încă șase luni, până la 15 martie 2026, măsurile restrictive care vizează persoanele responsabile de subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.
Potrivit unui comunicat al instituției europene, măsurile restrictive existente prevăd o interdicție de călătorie pentru persoanele fizice, care le împiedică să intre sau să tranziteze teritoriile UE, înghețarea activelor și interdicția de a pune la dispoziția persoanelor și entităților incluse pe listă fonduri sau alte resurse economice.
Sancțiunile vor continua să se aplice celor peste 2 500 de persoane și entități vizate ca răspuns la agresiunea militară nejustificată și neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei.
„Tocmai am extins sancțiunile împotriva Rusiei. În același timp, finalizăm lucrările la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, care prevede restricții suplimentare asupra vânzărilor de petrol rusesc, a flotei fantomă de petroliere și a băncilor. Vom continua să sufocăm finanțarea războiului lui Putin”, a subliniat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.
We just extended our sanctions on Russia.
At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.
We’ll keep choking off the cash for Putin’s war.
— Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025
În contextul revizuirii sancțiunilor, Consiliul a decis, de asemenea, să nu reînnoiască includerea unei persoane pe listă și să elimine o persoană decedată de pe listă.
După 24 februarie 2022, ca răspuns la agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, UE a extins masiv sancțiunile împotriva Rusiei, cu scopul de a slăbi în mod semnificativ baza economică a Rusiei, de a o priva de tehnologii și piețe critice și de a-i reduce în mod semnificativ capacitatea de a purta război.
Uniunea Europeană a reiterat că rămâne pregătită să intensifice presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin adoptarea de noi sancțiuni.
