Ministrul polonez de Externe consideră că opoziția Ungariei față de noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și față de sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina reprezintă o „escaladare” care „îl favorizează pe Putin”
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a reluat criticile sale la adresa Ungariei, ca urmare a intenției acesteia de a bloca cel de-al 2-lea pachet de sanctiuni împotriva Rusiei și pachetul de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, la care Budapesta nu participă financiar și pe care l-a acceptat în cadrul unei reuniuni a liderilor din decembrie.
Într-o intervenție la emisiunea Europe Today, din cadrul Euronews, Sikorski a acuzat că Ungaria a ales în repetate rânduri acorduri energetice care avantajează indirect Moscova.
„De-a lungul anilor, Ungaria a avut numeroase ocazii să facă ceea ce restul Europei a făcut deja”, a afirmat el, referindu-se la contractele pe termen lung pentru petrol și gaze încheiate cu furnizori din afara Rusiei.
În schimb, a susținut el, Budapesta continuă să cumpere direct de la Rusia, „alimentând astfel mașina de război a lui Putin”.
Sikorski a menționat blocajele anterioare ale Ungariei, inclusiv suspendarea a aproximativ 7 miliarde de euro din fondurile Facilității europene pentru pace destinate rambursării către statele membre care au furnizat echipament militar Ucrainei. Polonia se număra printre beneficiarii care așteptau rambursarea.
El a reamintit, de asemenea, că în timpul președinției poloneze a UE, Varșovia a acordat prioritate deschiderii primului cluster de negocieri cu Ucraina, care viza democrația și statul de drept. Ungaria și-a exercitat dreptul de veto și a blocat deschiderea negocierilor pe clustere, invocând tratamentul abuziv al minorităților etnice din Ucraina.
Kievul a respins în repetate rânduri aceste acuzații ca fiind nefondate.
„Aceasta este o escaladare a practicii consacrate care îl favorizează pe președintele rus Vladimir Putin”, a declarat Sikorski.
Budapesta și-a apărat poziția ca fiind necesară pentru a proteja interesele naționale, în special în ceea ce privește securitatea energetică, și a semnalat că va continua să își exercite dreptul de veto dacă preocupările sale nu vor fi luate în considerare.
Disputa dintre Kiev și Budapesta s-a reaprins odată cu avarierea conductei Drujba, la finalul lunii ianuarie, care asigura transportul de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia grație unei derogări de la sancțiuni, informează Euronews.
Atât Ungaria, cât și Slovacia au acuzat Ucraina de întreruperea livrărilor, deși atacul asupra conductei a fost atribuit Rusiei.
„De la jumătatea lunii februarie, Ucraina refuză să restabilească transferul de țiței prin conducta Drujba către Ungaria din considerente politice și cu încălcarea obligațiilor sale internaționale. Acesta este un act de ostilitate neprovocat care subminează securitatea energetică a Ungariei. Cu siguranță vedeți și voi absurditatea situației: luăm o decizie favorabilă din punct de vedere financiar pentru Ucraina, pe care eu personal o dezaprob, apoi Ucraina creează o situație de urgență energetică în Ungaria, iar voi îmi cereți să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic. Acest lucru nu este posibil. Nu sunt în măsură să susțin nicio decizie favorabilă Ucrainei până când aceasta nu revine la normalitate”, a scris Viktor Orban în scrisoarea sa către președintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit Politico Europe.
Kievul a declarat că lucrările de reparații de urgență sunt în curs de desfășurare, dar a avertizat că bombardamentele rusești neîncetate complică eforturile. De asemenea, a propus crearea unei rute alternative prin conducta Odesa-Brody pentru a transporta țițeiul pe mare.
Programul de asistență financiară a fost convenit în decembrie de către șefii de stat și de guvern, după negocieri dificile. Acesta se afla în ultima etapă a procesului legislativ, prima plată fiind prevăzută pentru începutul lunii aprilie.
Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au obținut o derogare de la acest program.
Pe lângă împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, Ungaria a respins și o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, pe care Bruxelles-ul dorea să o aprobe până la 24 februarie, data la care se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei.
Citiți și: Ungaria stârnește indignarea mai multor miniștri de Externe din UE ca urmare a intenției sale de a bloca noul pachet de sancțiuni contra Rusiei și sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
În încercarea de a convinge Budapesta să își schimbe poziția, președintele Consiliului European a lansat un îndemn la adresa Ungariei să respecte decizia cu care a fost de acord în decembrie, conform Politico Europe.
Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit pe 18 decembrie, și anume să acordăm Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro. Și nimeni nu poate ignora decizia Consiliului European”, a declarat Costa la Kiev, unde s-a deplasat împreună cu alți lideri pentru a reitera sprijinul pentru Kiev.
COMISIA EUROPEANA
Noul Centru european pentru reziliență democratică își începe activitatea. Ursula von der Leyen: Vom spori capacitatea noastră colectivă de a combate manipularea și dezinformarea externă
Miniștrii UE au fost invitați de Comisia Europeană și de președinția cipriotă a Consiliului UE să marcheze începutul activității Centrului european pentru reziliență democratică.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, obiectivul centrului, o inițiativă emblematică a Scutului european pentru democrație, este de a facilita o abordare consolidată care să implice întreaga societate, pentru a crește gradul de conștientizare și a spori capacitatea de a răspunde amenințărilor cu care se confruntă democrațiile în prezent, precum și de a consolida reziliența democratică.
Citiți și: Comisia Europeană lansează „Scutul european pentru democrație”, un nou cadru pentru protejarea alegerilor, presei și societății libere
„Într-o lume în care informațiile sunt din ce în ce mai des utilizate ca arme pentru a submina democrațiile noastre, noi luăm măsuri. Cu ajutorul Centrului european pentru reziliență democratică, vom spori capacitatea noastră colectivă de a combate manipularea informațiilor și dezinformarea din străinătate. Acest lucru va consolida reziliența noastră, va asigura că dezbaterea publică din Europa rămâne deschisă și echitabilă și va permite cetățenilor să participe la viața democratică”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, va discuta cu miniștrii UE despre modul în care centrul poate facilita schimbul de expertiză și experiență și poate sprijini elaborarea de răspunsuri eficiente la amenințările comune, pentru a obține rezultate tangibile pentru cetățenii noștri.
Interesul manifestat de toate statele membre pentru înființarea centrului demonstrează că inițiativa răspunde unei nevoi clare și că va fi pusă în aplicare în mod flexibil, cu proiecte practice de consolidare a capacităților care reflectă prioritățile statelor membre.
Centrul va contribui la evitarea fragmentării eforturilor existente, conectând rețelele și structurile existente care lucrează deja la prevenirea, detectarea, analiza și opțiunile de răspuns la tiparele de amenințări din spațiul informațional, ajutând fiecare dintre acestea să își valorifice pe deplin potențialul și evitând duplicarea eforturilor.
Domeniile prioritare emergente pentru primul an includ:
- Dezvoltarea de instrumente pentru sprijinirea unor alegeri rezistente, inclusiv prin reunirea normelor UE relevante existente, a măsurilor și instrumentelor flexibile pentru statele membre care contribuie la combaterea manipulării și interferenței informaționale străine (FIMI) și a campaniilor de dezinformare care vizează procesele electorale din statele membre.
- Un plan de acțiune al UE pentru combaterea interferenței informaționale străine (FIMI) și a dezinformării, menit să sprijine pregătirea și să contribuie la consolidarea capacităților în întreaga Uniune.
- Lansarea unei platforme dedicate părților interesate, care să reunească actori independenți, precum organizații ale societății civile, grupuri de reflecție, cercetători, mediul academic, verificatori de fapte și organizații media, pentru a sprijini diseminarea cercetării și a altor rezultate și pentru a încuraja schimbul între diferite părți interesate, furnizând cunoștințe și informații utile pentru colaborarea cu statele membre în cadrul Centrului.
- Promovarea consolidării capacităților și a învățării reciproce, inclusiv prin schimbul de expertiză și de bune practici, permițând statelor membre cu experiență avansată în combaterea FIMI și consolidarea rezilienței democratice să le sprijine pe celelalte, ridicând nivelul general de pregătire în întreaga UE.
- Identificarea modalităților adecvate de cooperare cu țările candidate la aderarea la UE și cu potențialele țări candidate în cadrul Centrului, pentru a asigura o cooperare reciproc avantajoasă.
- Explorarea diverselor modele de implicare a cetățenilor în eforturile noastre de protejare a democrației, pe baza experienței valoroase acumulate în multe state membre. Comisia va sprijini această reflecție prin organizarea, în acest an, a două grupuri de cetățeni, pe tema pregătirii și a consolidării rezilienței democratice.
Comisia Europeană, cu participarea Serviciului European de Acțiune Externă, va sprijini activitățile centrului prin utilizarea instrumentelor și expertizei existente și prin consolidarea coordonării între instrumentele și rețelele relevante ale UE.
Odată cu lansarea Centrului european pentru reziliență democratică, facem un pas înainte în consolidarea rezilienței democratice, protejarea integrității dezbaterii publice și întărirea încrederii în sistemele democratice ale Europei.
SUA
Parisul cere restricționarea accesului ambasadorului SUA la membrii guvernului francez după absența la o convocare oficială
Ministerul francez de Externe a solicitat restricționarea accesului ambasadorului Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, la membrii guvernului francez, după ce acesta nu s-a prezentat la o convocare oficială legată de declarații ale ambasadei americane privind situația politică internă din Franța, relatează BBC și Politico.
Ambasadorul, care este tatăl ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, fusese chemat luni seară la Ministerul de Externe pentru explicații, însă a invocat un angajament anterior și a trimis un adjunct al ambasadei. Potrivit diplomației franceze, gestul reprezintă un „eșec aparent de a înțelege cerințele de bază ale misiunii diplomatice”.
Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat marți că absența ambasadorului „îi va afecta în mod natural capacitatea de a-și îndeplini misiunea”, precizând că a solicitat ca acesta să nu mai aibă acces direct la membri ai guvernului până la clarificarea situației.
„Când ai onoarea de a-ți reprezenta țara, Statele Unite ale Americii, respecți cele mai elementare uzanțe diplomatice și răspunzi convocării Ministerului de Externe”, a afirmat Barrot.
Incidentul diplomatic a fost declanșat de o postare distribuită de ambasada SUA la Paris pe platforma X, care făcea referire la moartea lui Quentin Deranque, un tânăr de 23 de ani, identificat drept activist naționalist de dreapta, decedat la 14 februarie după ce fusese agresat la Lyon în marja unei conferințe politice.
În mesajul redistribuit de ambasadă se afirma că „extremismul violent de stânga este în creștere” în Franța, formulare care a fost percepută la Paris drept o ingerință într-o chestiune internă sensibilă.
Autoritățile franceze au precizat că ancheta este în desfășurare și că utilizarea tragediei în scopuri politice este inacceptabilă.
„Respingem orice utilizare a acestei tragedii, care a cufundat o familie franceză în doliu, în scopuri politice”, a declarat anterior Barrot. „Nu avem lecții de primit, în special în privința violenței, din partea mișcării reacționare internaționale.”
Șeful diplomației franceze a mai subliniat că Franța nu va accepta intervenții ale unor puteri străine în dezbaterile sale politice interne, „indiferent de circumstanțe”.
Totuși, Barrot a precizat că incidentul nu va afecta relațiile bilaterale dintre Paris și Washington.
Ambasada SUA la Paris nu a oferit deocamdată un răspuns oficial solicitărilor de comentarii.
CONSILIUL EUROPEAN
Antonio Costa critică „nesocotirea” Ungariei în disputa privind împrumutul de 90 miliarde de euro pentru Ucraina: „Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit în decembrie”
Ungaria nu ar trebui să „nesocotească” decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, pe care Budapesta l-a blocat după ce inițial a fost de acord în decembrie anul trecut, a declarat pentru Politico președintele Consiliului European, António Costa.
„Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit pe 18 decembrie, respectiv acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei. Iar nimeni nu poate nesocoti decizia Consiliului European”, a spus Costa la Kiev, unde s-a deplasat alături de alți lideri pentru a marca patru ani de la invazia la scară largă a Moscovei.
Budapesta a amenințat că va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro pe fondul unui litigiu cu Ucraina privind o conductă de petrol care leagă Rusia de Europa Centrală, despre care Ungaria susține că Kievul refuză să o opereze, într-o încercare de a provoca o criză energetică. Ucraina insistă că conducta este nefuncțională în urma unui atac rusesc.
„Am discutat, am negociat, am ajuns la un acord, iar apoi trebuie să îl punem în aplicare”, a declarat Costa referitor la finanțare, adăugând că Ungaria ar trebui „să respecte imediat ceea ce am decis colectiv în decembrie anul trecut.”
Citiți și Patru ani de agresiune rusă asupra Ucrainei: Șefii instituțiilor UE transmit Kievului că poate conta pe sprijinul lor „deplin” pentru aderarea la UE și reconstrucția postbelică
Programul de asistență financiară a fost convenit în decembrie de către șefii de stat și de guvern, după negocieri dificile. Acesta se afla în ultima etapă a procesului legislativ, prima plată fiind prevăzută pentru începutul lunii aprilie.
Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au obținut o derogare de la acest program.
Ministrul polonez de externe a reluat, la rândul său, criticile la adresa Ungariei, în urma intenției Budapestei de a bloca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și pachetul de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro. Într-o intervenție la emisiunea Europe Today, din cadrul Euronews, Sikorski a acuzat că Ungaria a ales în repetate rânduri acorduri energetice care avantajează indirect Moscova. El a suținut că Budapesta continuă să cumpere direct de la Rusia, „alimentând astfel mașina de război a lui Putin"
Disputa dintre Kiev și Budapesta s-a reaprins odată cu avarierea conductei Drujba, la finalul lunii ianuarie, care asigura transportul de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia grație unei derogări de la sancțiuni, informează Euronews.
Atât Ungaria, cât și Slovacia au acuzat Ucraina de întreruperea livrărilor, deși atacul asupra conductei a fost atribuit Rusiei.
