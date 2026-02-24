Ministrul polonez de Externe consideră că opoziția Ungariei față de noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și față de sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina reprezintă o „escaladare” care „îl favorizează pe Putin”

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a reluat criticile sale la adresa Ungariei, ca urmare a intenției acesteia de a bloca cel de-al 2-lea pachet de sanctiuni împotriva Rusiei și pachetul de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, la care Budapesta nu participă financiar și pe care l-a acceptat în cadrul unei reuniuni a liderilor din decembrie.

Într-o intervenție la emisiunea Europe Today, din cadrul Euronews, Sikorski a acuzat că Ungaria a ales în repetate rânduri acorduri energetice care avantajează indirect Moscova.

„De-a lungul anilor, Ungaria a avut numeroase ocazii să facă ceea ce restul Europei a făcut deja”, a afirmat el, referindu-se la contractele pe termen lung pentru petrol și gaze încheiate cu furnizori din afara Rusiei.

În schimb, a susținut el, Budapesta continuă să cumpere direct de la Rusia, „alimentând astfel mașina de război a lui Putin”.

Sikorski a menționat blocajele anterioare ale Ungariei, inclusiv suspendarea a aproximativ 7 miliarde de euro din fondurile Facilității europene pentru pace destinate rambursării către statele membre care au furnizat echipament militar Ucrainei. Polonia se număra printre beneficiarii care așteptau rambursarea.

El a reamintit, de asemenea, că în timpul președinției poloneze a UE, Varșovia a acordat prioritate deschiderii primului cluster de negocieri cu Ucraina, care viza democrația și statul de drept. Ungaria și-a exercitat dreptul de veto și a blocat deschiderea negocierilor pe clustere, invocând tratamentul abuziv al minorităților etnice din Ucraina.

Kievul a respins în repetate rânduri aceste acuzații ca fiind nefondate.

„Aceasta este o escaladare a practicii consacrate care îl favorizează pe președintele rus Vladimir Putin”, a declarat Sikorski.

Budapesta și-a apărat poziția ca fiind necesară pentru a proteja interesele naționale, în special în ceea ce privește securitatea energetică, și a semnalat că va continua să își exercite dreptul de veto dacă preocupările sale nu vor fi luate în considerare.

Disputa dintre Kiev și Budapesta s-a reaprins odată cu avarierea conductei Drujba, la finalul lunii ianuarie, care asigura transportul de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia grație unei derogări de la sancțiuni, informează Euronews.

Atât Ungaria, cât și Slovacia au acuzat Ucraina de întreruperea livrărilor, deși atacul asupra conductei a fost atribuit Rusiei.

„De la jumătatea lunii februarie, Ucraina refuză să restabilească transferul de țiței prin conducta Drujba către Ungaria din considerente politice și cu încălcarea obligațiilor sale internaționale. Acesta este un act de ostilitate neprovocat care subminează securitatea energetică a Ungariei. Cu siguranță vedeți și voi absurditatea situației: luăm o decizie favorabilă din punct de vedere financiar pentru Ucraina, pe care eu personal o dezaprob, apoi Ucraina creează o situație de urgență energetică în Ungaria, iar voi îmi cereți să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic. Acest lucru nu este posibil. Nu sunt în măsură să susțin nicio decizie favorabilă Ucrainei până când aceasta nu revine la normalitate”, a scris Viktor Orban în scrisoarea sa către președintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit Politico Europe.

Kievul a declarat că lucrările de reparații de urgență sunt în curs de desfășurare, dar a avertizat că bombardamentele rusești neîncetate complică eforturile. De asemenea, a propus crearea unei rute alternative prin conducta Odesa-Brody pentru a transporta țițeiul pe mare.

Programul de asistență financiară a fost convenit în decembrie de către șefii de stat și de guvern, după negocieri dificile. Acesta se afla în ultima etapă a procesului legislativ, prima plată fiind prevăzută pentru începutul lunii aprilie.

Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au obținut o derogare de la acest program.

Pe lângă împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, Ungaria a respins și o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, pe care Bruxelles-ul dorea să o aprobe până la 24 februarie, data la care se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei.

Citiți și: Ungaria stârnește indignarea mai multor miniștri de Externe din UE ca urmare a intenției sale de a bloca noul pachet de sancțiuni contra Rusiei și sprijinul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

În încercarea de a convinge Budapesta să își schimbe poziția, președintele Consiliului European a lansat un îndemn la adresa Ungariei să respecte decizia cu care a fost de acord în decembrie, conform Politico Europe.

Trebuie să punem în aplicare ceea ce am convenit pe 18 decembrie, și anume să acordăm Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro. Și nimeni nu poate ignora decizia Consiliului European”, a declarat Costa la Kiev, unde s-a deplasat împreună cu alți lideri pentru a reitera sprijinul pentru Kiev.