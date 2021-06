Ministrul polonez de externe regretă că președintele SUA Joe Biden nu se întâlnește cu ”aliaţi de pe flancul estic” în primul său turneu internațional

Premierul britanic Boris Johnson și președintele american Joe Biden au semnat joi, în marja summitului G7 de la Cornwall, o nouă Cartă a Atlanticului, la 80 ani distanță de când prim-ministrul Winston Churchill și președintele Franklin Delano Roosevelt au semnat prima Cartă a Atlanticului.

La finalul primei lor întâlniri bilaterale,, Biden și Johnson au prezentat o Cartă a Atlanticului “revitalizată”, o actualizare a unui document vechi de 80 de ani care reafirmă angajamentul ambelor națiuni față de alianța militară NATO, dar care abordează și noile provocări, inclusiv schimbările climatice, atacurile cibernetice și interferențele electorale, relatează The Washington Post.

Prime Minister @BorisJohnson and @POTUS Joe Biden have agreed on a new Atlantic Charter. This outlines eight commitments and aspirations for a more peaceful and prosperous future.

Read more: https://t.co/BZsChQcICj#G7UK pic.twitter.com/ESHWKseJVk

— G7 UK (@G7) June 10, 2021