Ministrul Predoiu, după întâlnirea cu ambasadorul SUA: Cooperarea româno-americană în combaterea crimei organizate și a migrației ilegale va fi consolidată

Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut miercuri, 11 martie 2026, o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, discuțiile fiind axate pe consolidarea cooperării bilaterale în domeniul aplicării legii, combaterea criminalității organizate și aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA. Întâlnirea face parte din seria de discuții ale noului ambasador american la București cu oficialii români, după întrevederile cu președintele Nicușor Dan, cu președinții Senatului și Camerei Deputaților, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de externe Oana Țoiu.

„Consolidarea cooperării cu autoritățile americane de aplicare a legii nu poate fi decât benefică pentru eficiența operațiunilor noastre comune, care se circumscriu priorităților naționale, respectiv contracararea crimei organizate, a traficului de droguri, de ființe umane și de arme, a criminalității informatice, a terorismului și a migrației ilegale. În acest context, schimbul de informații este esențial”, a declarat ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, potrivit unui comunicat al MAI.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au exprimat aprecierea pentru cooperarea excelentă dintre Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile americane, precum și deschiderea pentru extinderea domeniilor și modalităților de colaborare. Dialogul a evidențiat faptul că relația dintre România și Statele Unite se bazează pe interese și valori comune, pe angajamentul ferm față de statul de drept și pe o viziune comună pentru un viitor sigur și prosper.

Oficialul român a trecut în revistă principalele repere ale cooperării în domeniul afacerilor interne, subliniind că schimburile de expertiză și dialogul constant, atât la nivel strategic, cât și la nivel tehnic și operațional, au contribuit semnificativ la consolidarea capacității României de a face față unor provocări majore, de la combaterea criminalității transnaționale și a migrației ilegale până la traficul de droguri și consolidarea protecției frontierelor.

„Pornind de la aceste valori comune pe care le împărtășim, suntem conștienți că avem o mare responsabilitate pentru prezent, dar mai ales pentru construirea unui viitor sigur pentru generațiile viitoare”, a afirmat Cătălin Predoiu.

Un accent special în discuții a fost pus pe combaterea criminalității organizate transfrontaliere și a migrației ilegale, două teme de interes major atât pentru autoritățile de la Washington, cât și pentru cele de la București. În acest context au fost abordate și concluziile discuțiilor pe care viceprim-ministrul le-a avut în luna februarie 2026 la Washington.

Propunerile avansate de partea română pentru consolidarea cooperării cu autoritățile de aplicare a legii din SUA reflectă angajamentul României de a contribui la destructurarea rețelelor infracționale care, inclusiv prin activități desfășurate pe teritoriul țării noastre, pun în pericol siguranța cetățenilor. În acest context a fost reiterat obiectivul de intensificare a cooperării cu partea americană printr-un schimb consolidat de informații.

Un alt subiect important al dialogului l-a reprezentat combaterea traficului de persoane. Au fost evidențiate progresele înregistrate de România în acest domeniu, reflectate inclusiv în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind Traficul de Persoane – TIP Report. Ministrul Predoiu a subliniat totodată importanța cooperării cu partenerii americani pentru combaterea abuzurilor și exploatării sexuale a minorilor în mediul online, inclusiv prin implementarea componentei dedicate acestui domeniu din cadrul Parteneriatului-cadru privind Protecția Copilului, un angajament pe termen lung destinat prevenirii și combaterii traficului de minori.

Cei doi oficiali au subliniat că România și Statele Unite împărtășesc aceleași priorități în domeniul securității interne, printre acestea numărându-se combaterea criminalității organizate, a traficului de droguri și de persoane, a migrației ilegale, a criminalității informatice și a terorismului, precum și contracararea amenințărilor hibride. În acest context, securitatea frontierelor și aplicarea fermă a legislației în domeniul imigrației rămân priorități permanente pentru România, în special în actualul context internațional caracterizat de riscuri complexe.

De asemenea, a fost discutată oportunitatea consolidării pilonului economic al relației bilaterale, cu accent pe energie, comerț și investiții americane în România, elemente care contribuie inclusiv la întărirea dimensiunii de securitate a parteneriatului dintre cele două state.

„Având deja o prezență economică solidă în România și ținând cont de legăturile noastre tradiționale, SUA reprezintă un partener economic firesc. Dintr-o altă perspectivă, aceste legături economice puternice constituie o bază solidă pentru o cooperare și mai strânsă în domeniul securității, pentru că, astăzi, totul este interconectat cu securitatea. Prezența ambasadorului Nirenberg la București va impulsiona relațiile bilaterale. Am trecut în revistă istoricul excelent al cooperării noastre și dosarele de interes bilateral în domeniul ordinii și siguranței publice. Prioritățile MAI și ale Guvernului României în domeniul ordinii și siguranței publice sunt aceleași cu ale Administrației SUA în domeniul ordinii și siguranței publice: combaterea crimei organizate, a traficului de droguri, de persoane, a migrației ilegale, a criminalității informatice și a terorismului, ceea ce creează o sinergie naturală a acțiunilor noastre concrete de cooperare. Recentele contacte avute la Washington, la FBI, DHS, DOJ și la nivelul Comunității de Informații, respectiv discuțiile purtate în aceste întâlniri, vor impulsiona cooperarea noastră bilaterală pentru creșterea siguranței cetățenilor și a țărilor noastre.”