Ministrul Predoiu, întâlnire la Washington cu procurorul general al SUA: Discuțiile au vizat întărirea cooperării agențiilor de aplicare a legii și a comunității de informații

Relația dintre România și Statele Unite este o relație diplomație care crește pe multiple paliere, a declarat joi, la Washington, președintele Nicușor Dan, la finalul participării sale, în calitate de observator, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump.

La finalul reuniunii, Nicușor Dan a avut o discuție în format pull aside cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, șeful statului fiind fotografiat ținând în mână o șapcă inscripționată cu sloganul Make America Great Again și cu numerele 45 și 47 care reprezintă primul și al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.

Întrebat de CaleaEuropeană.ro într-o conferinţă de presă ce a discutat cu Marco Rubio, preşedintele Nicuşor Dan a explicat că, în astfel de întâlniri, este mai mult un schimb de politeţuri.

”În tipul acesta de reuniuni sunt mai mult chestiuni de politeţe între diversi participanţi. Aşa, am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici, din multe zone ale lumii”, a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a adăugat că discuţiile serioase au loc la nivel instituţional şi diplomatic.

”În ceea ce priveşte relaţia cu Statele Unite, este o relaţie diplomatică care se face prin Ministerul de Externe, prin consilieri, prin întâlniri tehnice, prin vizite ale miniştrilor aici, prin Ambasada României din Statele Unite. Deci este un dosar care creşte pe multiple paliere”, a precizat şeful statului.

Întrebat, de asemenea, dacă a stabilit întâlniri bilaterale, preşedintele a afirmat: ”Aşa cum am răspuns, am vorbit un minut cu domnul Witkoff, am vorbit cu domnul Kushner (consilierii lui Donald Trump, Jared Kushner şi Steve Witkoff – n.r.), am vorbit cu Mark Rubio, am vorbit cu multă lume. În jurul acestui eveniment au fost momente în care, ăsta a fost setting-ul, dar chestiunile serioase se fac la nivel diplomatic. Deci asta a fost numai o chestiune de politeţe”.

Şeful statului a explicat că, în timp ce el susţinea declaraţia de presă, ”cel puţin 5 sau 6 oficiali români discută cu oficialii americani pe diferite paliere”.

”Şi săptămâna viitoare vor fi alţii, săptămână viitoare vot fi alţii, ăsta este modul în care discutăm lucrurile. Bineînţeles că prezenţa preşedintelui a fost un gest simbolic pentru această relaţie, dar nu în interacţiunea preşedintelui se reglează lucrurile astea tehnice”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, că România este pregătită să contribuie concret la eforturile internaționale pentru stabilizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, subliniind atât sprijinul umanitar imediat, cât și expertiza instituțională pe termen lung.

„Cum poate contribui România – în primul rând, în ceea ce privește situația umanitară – putem crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și pentru a-i trata în spitalele românești. Am făcut deja acest lucru și putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora. În al doilea rând, putem oferi expertiză valoroasă în sistemele de intervenție în situații de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele de pompieri, și putem contribui la reconstrucția acestor sisteme, putând totodată dona echipamente. În al treilea rând, oferim deja burse de studii studenților palestinieni și putem extinde acest program, contribuind și la refacerea și reabilitarea școlilor din Gaza. De asemenea, este important de menționat că avem relații tradițional bune atât cu poporul israelian, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj. Prin urmare, puteți conta pe noi”, a afirmat Nicușor Dan, reafirmând disponibilitatea României de a se implica activ în eforturile pentru pace și stabilitate în Gaza.

Șeful statului a luat cuvântul după ce Donald Trump l-a invitat pe omologul român să susțină o intervenție în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace.

Șeful statului român a fost singurul lider european în această calitate care se va adresa Consiliului pentru Pace. Ceilalți vorbitori, în frunte cu președintele Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance, provin din statele semnatare a Cartei fondatoare a Consiliului pentru Pace.