ROMÂNIA
Ministrul Predoiu, întâlnire la Washington cu procurorul general al SUA: Discuțiile au vizat întărirea cooperării agențiilor de aplicare a legii și a comunității de informații
Ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a avut o întâlnire bilaterală la sediul Departamentului american de Justiție cu Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Statele Unite, discuțiile vizând cooperarea dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne și agențiile americane de aplicare a legii.
„Astăzi, la sediul Departamentului de Justiție din Washington, am avut o întâlnire bilaterală cu șefa Departamentului de Justiție al SUA, Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi”, a transmis Cătălin Predoiu.
Oficialul român a precizat că în cadrul întrevederii a fost trecută în revistă colaborarea operațională dintre MAI și partenerii americani, precum și deciziile concrete pentru dezvoltarea acesteia, discutate anterior în cadrul întâlnirii cu conducerea Biroului Federal de Investigații
„Am trecut în revistă cooperarea dintre structurile MAI și agențiile de aplicare a legii din SUA, inclusiv deciziile concrete de a dezvolta această cooperare, discutate în cadrul întâlnirii mele cu conducerea FBI, agenție care funcționează în coordonarea DoJ”, a arătat ministrul de interne.
Vizita la Departamentul de Justiție se înscrie într-o serie mai amplă de contacte instituționale desfășurate de delegația română la Washington, după întâlnirile cu reprezentanții FBI și ai Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații.
Potrivit ministrului, dialogul cu Procurorul General al SUA „continuă seria de contacte pe domeniul de competență al MAI, pentru a întări cooperarea dintre structurile ministerului și agențiile americane de aplicare a legii și comunitatea de informații”.
Cătălin Predoiu a subliniat că aprofundarea acestor legături instituționale contribuie direct la eficiența Ministerului Afacerilor Interne în îndeplinirea atribuțiilor sale. „Aceste legături potențează cooperarea, iar cooperarea crește nivelul de eficiență al MAI pentru protejarea cetățenilor români și a frontierelor României, domeniile principale de competență ale MAI”, a mai transmis ministrul.
ROMÂNIA
Ce a discutat Nicușor Dan cu Marco Rubio la finalul Consiliului pentru Pace de la Washington: “Relația diplomatică cu SUA crește pe multiple paliere”
Relația dintre România și Statele Unite este o relație diplomație care crește pe multiple paliere, a declarat joi, la Washington, președintele Nicușor Dan, la finalul participării sale, în calitate de observator, la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump.
La finalul reuniunii, Nicușor Dan a avut o discuție în format pull aside cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, șeful statului fiind fotografiat ținând în mână o șapcă inscripționată cu sloganul Make America Great Again și cu numerele 45 și 47 care reprezintă primul și al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.
Întrebat de CaleaEuropeană.ro într-o conferinţă de presă ce a discutat cu Marco Rubio, preşedintele Nicuşor Dan a explicat că, în astfel de întâlniri, este mai mult un schimb de politeţuri.
”În tipul acesta de reuniuni sunt mai mult chestiuni de politeţe între diversi participanţi. Aşa, am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici, din multe zone ale lumii”, a declarat Nicuşor Dan.
Preşedintele a adăugat că discuţiile serioase au loc la nivel instituţional şi diplomatic.
”În ceea ce priveşte relaţia cu Statele Unite, este o relaţie diplomatică care se face prin Ministerul de Externe, prin consilieri, prin întâlniri tehnice, prin vizite ale miniştrilor aici, prin Ambasada României din Statele Unite. Deci este un dosar care creşte pe multiple paliere”, a precizat şeful statului.
Întrebat, de asemenea, dacă a stabilit întâlniri bilaterale, preşedintele a afirmat: ”Aşa cum am răspuns, am vorbit un minut cu domnul Witkoff, am vorbit cu domnul Kushner (consilierii lui Donald Trump, Jared Kushner şi Steve Witkoff – n.r.), am vorbit cu Mark Rubio, am vorbit cu multă lume. În jurul acestui eveniment au fost momente în care, ăsta a fost setting-ul, dar chestiunile serioase se fac la nivel diplomatic. Deci asta a fost numai o chestiune de politeţe”.
Şeful statului a explicat că, în timp ce el susţinea declaraţia de presă, ”cel puţin 5 sau 6 oficiali români discută cu oficialii americani pe diferite paliere”.
”Şi săptămâna viitoare vor fi alţii, săptămână viitoare vot fi alţii, ăsta este modul în care discutăm lucrurile. Bineînţeles că prezenţa preşedintelui a fost un gest simbolic pentru această relaţie, dar nu în interacţiunea preşedintelui se reglează lucrurile astea tehnice”, a mai declarat Nicuşor Dan.
Citiți și “Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace
Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, că România este pregătită să contribuie concret la eforturile internaționale pentru stabilizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, subliniind atât sprijinul umanitar imediat, cât și expertiza instituțională pe termen lung.
„Cum poate contribui România – în primul rând, în ceea ce privește situația umanitară – putem crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și pentru a-i trata în spitalele românești. Am făcut deja acest lucru și putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora. În al doilea rând, putem oferi expertiză valoroasă în sistemele de intervenție în situații de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele de pompieri, și putem contribui la reconstrucția acestor sisteme, putând totodată dona echipamente. În al treilea rând, oferim deja burse de studii studenților palestinieni și putem extinde acest program, contribuind și la refacerea și reabilitarea școlilor din Gaza. De asemenea, este important de menționat că avem relații tradițional bune atât cu poporul israelian, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj. Prin urmare, puteți conta pe noi”, a afirmat Nicușor Dan, reafirmând disponibilitatea României de a se implica activ în eforturile pentru pace și stabilitate în Gaza.
Citiți și Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
Șeful statului a luat cuvântul după ce Donald Trump l-a invitat pe omologul român să susțină o intervenție în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace.
Șeful statului român a fost singurul lider european în această calitate care se va adresa Consiliului pentru Pace. Ceilalți vorbitori, în frunte cu președintele Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance, provin din statele semnatare a Cartei fondatoare a Consiliului pentru Pace.
ROMÂNIA
“Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace
Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, că România este pregătită să contribuie concret la eforturile internaționale pentru stabilizarea și reconstrucția Fâșiei Gaza, subliniind atât sprijinul umanitar imediat, cât și expertiza instituțională pe termen lung.
În intervenția sa, șeful statului i-a mulțumit președintelui Donald Trump pentru organizarea reuniunii și pentru implicarea sa în conturarea unui plan de pace pentru Gaza.
„În primul rând, domnule Președinte Trump, vă mulțumesc că ați convocat această întâlnire atât de importantă. Vă mulțumesc, de asemenea, pentru implicarea și leadershipul dumneavoastră în ceea ce privește planul de pace pentru Gaza, un plan de pace care a fost cuprinzător și durabil, precum și pentru eforturile și rezultatele obținute în alte părți ale lumii”, a afirmat președintele Nicușor Dan.
El a subliniat că dorința de pace este larg împărtășită la nivel internațional, însă provocarea reală rămâne identificarea mecanismelor concrete prin care aceasta poate fi atinsă. „Cred că toată lumea dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, însă întrebarea este cum să acționăm în acest sens. De aceea, această întâlnire și acest format sunt importante”, a punctat șeful statului.
În continuare, președintele a detaliat contribuțiile pe care România le poate aduce, începând cu dimensiunea umanitară. Potrivit acestuia, Bucureștiul este pregătit să crească numărul zborurilor pentru evacuarea copiilor bolnavi din Gaza, în vederea tratării lor în spitalele din România.
„Cum poate contribui România – în primul rând, în ceea ce privește situația umanitară – putem crește numărul de zboruri pentru a evacua copiii bolnavi și pentru a-i trata în spitalele românești. Am făcut deja acest lucru și putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora”, a declarat Nicușor Dan.
Pe lângă sprijinul medical, România își oferă expertiza în domeniul intervențiilor de urgență. Șeful statului a arătat că țara noastră poate contribui la reconstruirea serviciilor esențiale afectate de conflict.
„În al doilea rând, putem oferi expertiză valoroasă în sistemele de intervenție în situații de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele de pompieri, și putem contribui la reconstrucția acestor sisteme, putând totodată dona echipamente”, a spus el.
De asemenea, România este dispusă să sprijine sectorul educațional din Gaza, atât prin extinderea programelor de burse pentru studenții palestinieni, cât și prin implicarea în refacerea infrastructurii școlare.
„În al treilea rând, oferim deja burse de studii studenților palestinieni și putem extinde acest program, contribuind și la refacerea și reabilitarea școlilor din Gaza”, a precizat președintele.
Un element central al intervenției a vizat însă reconstrucția instituțională, pe care Nicușor Dan a descris-o drept esențială pentru stabilitatea pe termen lung. România, a arătat el, are experiență în sprijinirea consolidării instituțiilor în alte regiuni ale lumii.
„În al patrulea rând, și consider că acesta este aspectul cel mai important, deținem și o anumită experiență instituțională. Putem contribui la reconstrucția instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică. Am realizat acest lucru și în alte părți ale lumii, astfel că dispunem de experiența necesară. Putem contribui cu experți și cu formatori”, a afirmat șeful statului.
În final, președintele a subliniat că România are relații tradițional bune atât cu israelienii, cât și cu palestinienii, ceea ce poate reprezenta un avantaj în procesul de reconstrucție și dialog.
„De asemenea, este important de menționat că avem relații tradițional bune atât cu poporul israelian, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va reprezenta un avantaj. Prin urmare, puteți conta pe noi”, a conchis Nicușor Dan, reafirmând disponibilitatea României de a se implica activ în eforturile pentru pace și stabilitate în Gaza.
ROMÂNIA
Dragoș Pîslaru: Vom transmite o scrisoare Comisiei Europene în care vom explica demersurile și vom pune o nouă lumină asupra cererii de plată nr. 3 din PNRR
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că autoritățile române au informat Comisia Europeană cu privire la evoluțiile legate de jalonul privind pensiile magistraților, subliniind că, după promulgarea legii și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, România va retransmite documentele care atestă îndeplinirea jalonului aferent cererii de plată nr. 3 din PNRR.
„Am avut o comunicare informală cu Comisia Europeană, am avut o comunicare tehnică, în care am atenționat cu privire la această evoluție legată de jalonul privind pensiile magistraților. Asta ce înseamnă? Înseamnă că i-am notificat inclusiv la demersurile pe care le vom pregăti, am anunțat faptul că vom reface și retransmite în sistemul de schimb oficial de informații cu Comisia Europeană, Cover Note-ul, deci documentul care prezintă dovada îndeplinirii jalonului. Așteptăm promulgarea și numărul din Monitorul Oficial pentru a încheia acel document și vom avea o scrisoare în care vom explica toate demersurile și vom pune o nouă lumină asupra cererii de plată 3, în ceea ce privește modul în care România şi-a îndeplinit acest jalon”, a declarat Pîslaru, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.
Ministrul a mai precizat că promulgarea legii privind pensiile magistraților este iminentă, subliniind că analiza cererii de plată nr. 3 va lua în considerare argumentele și documentele pe care România urmează să le transmită Comisiei Europene.
Dragoș Pîslaru a arătat că, deși există o întârziere de peste două luni față de termenul inițial, este esențial ca informațiile să fie depuse în timp util pentru a putea fi incluse în evaluarea cererii de plată, mizând totodată pe dialogul și relațiile instituționale de la Bruxelles.
În acest context, ministrul a estimat că răspunsul Comisiei Europene nu ar trebui să întârzie dincolo de luna martie, cel mai probabil în prima jumătate a lunii, pentru a nu depăși perioada uzuală de analiză.
„Pentru mine, ceea ce era foarte important era să mă asigur că, deși suntem la 13-lea ceas, o întârziere de mai mult de două luni peste 28 noiembrie, cel puțin prin modul în care ne mișcăm și punem problema, relațiile pe care le avem la Bruxelles, vom putea depune în timp util aceste informații ca să poată să fie luate în calcul în analiza pe cererea de plată 3. Asta este ceva important. Răspunsul nu poate să întârzie mai mult de luna martie, aș îndrăzni să spun prima jumătate a lunii martie, pentru că se depășește perioada aceea de analiză uzuală”, a explicat Dragoș Pîslaru.
Ministrul a declarat miercuri că decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților reprezintă un moment important atât din perspectiva echității sociale, cât și a relației României cu Comisia Europeană în cadrul PNRR.
Citiți și
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
Nicușor Dan salută decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: Un gest de echitate, așteptat de societatea noastră
Reforma pensiilor de serviciu ale magistraților reprezintă unul dintre jaloanele incluse în PNRR, iar neîndeplinirea acestuia la termen a dus la reținerea unei sume de aproximativ 231 milioane de euro din componenta de granturi aferentă unei cererii de plată nr. 3.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ministrul Predoiu, întâlnire la Washington cu procurorul general al SUA: Discuțiile au vizat întărirea cooperării agențiilor de aplicare a legii și a comunității de informații
Ce a discutat Nicușor Dan cu Marco Rubio la finalul Consiliului pentru Pace de la Washington: “Relația diplomatică cu SUA crește pe multiple paliere”
“Puteți conta” pe România, îi transmite Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace
Von der Leyen va vizita regiunea arctică în martie. UE pregătește un pachet de sprijin pentru Groenlanda
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”
UE nu „vede semne tangibile” că Rusia depune eforturi considerabile pentru pace în Ucraina: Atât timp cât vărsarea de sânge continuă, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei
Dragoș Pîslaru: Vom transmite o scrisoare Comisiei Europene în care vom explica demersurile și vom pune o nouă lumină asupra cererii de plată nr. 3 din PNRR
Friedrich Merz: Războiul din Ucraina se va termina doar când una dintre părți va fi epuizată militar sau economic
Sondaj INSCOP: Donald Trump și Emmanuel Macron conduc în topul încrederii în lideri internaționali
SUA consideră că ambiția UE de a reduce dependența de gazul american este „nefericită”: Suntem un furnizor de energie extrem de fiabil. Nu puteți avea un partener mai bun
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Trending
-
INTERVIURI5 days ago
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă
-
ROMÂNIA5 days ago
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică
-
ROMÂNIA17 hours ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
NATO1 week ago
SUA propun oficial un “NATO 3.0” în care Europa să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică americană. Discurs epocal al arhitectului strategiei de apărare a SUA
-
INTERVIURI5 days ago
EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU