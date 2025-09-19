Ministrul Radu Miruță: Romaero poate redeveni un jucător european de top în mentenanță și reparații aviatice

Romaero are un potențial uriaș, putând redeveni un jucător european de top în mentenanță și reparații aviatice, a subliniat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.

Acesta a dezvăluit într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook că a aflat din presă că „directorul general pleacă brusc”.

„La Romaero am spus din prima: se joacă pe cifre, nu în culise. Am aflat din presă că directorul general pleacă brusc. Luni ar fi trebuit sa ne vedem sa discutam situația companiei, o echipa de lucru. A preferat sa plece înainte. Alegerea lui. Eu nu speculez, mă uit la date: într-o lună datoriile companiei au crescut de la 15 la 19 milioane de lei și asta doar de la data intrării în insolvență. Când terenul nu mai e bun pentru jocuri de culise, unii aleg să se retragă. Dar vin alții care au curaj să pună umărul”, a arătat Miruță.

El a anunțat că noul administrator special al companiei va fi Cătălin Prunariu, care „a acceptat provocarea de a construi pe baze solide”.

„Nu este despre politică, nu este despre prietenii. Este despre profesioniști care vin să facă treacă. Lupta mea e simplă: să scoatem la lumină ce are România mai bun și să punem din nou pe picioare companiile care pot străluci în Europa”, a conchis ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

În contextul accelerării eforturilor de consolidare a capabilităților militare ale Europei, pe fondul discuțiilor legate de garanțiile de securitate pentru Ucraina, la care se adaugă și proximitatea țării noastre față de războiul declanșat de Putin, care nu dă semne că dorește să îl încheie, șansa valorificării profilului dual al companiilor românești crește.

România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe).

Potrivit alocărilor provizorii anunțate recent de Comisia Europeană, România va beneficia de 16,68 miliarde de euro din SAFE, a doua cea mai mare alocare pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE.

Premierul Ilie Bolojan va merge săptămâna viitoare la Bruxelles pentru a discuta cu comisarii europeni despre proiectele cuprinse de țara noastră în cadrul acestui instrument european.