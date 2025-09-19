ROMÂNIA
Ministrul Radu Miruță: Romaero poate redeveni un jucător european de top în mentenanță și reparații aviatice
Romaero are un potențial uriaș, putând redeveni un jucător european de top în mentenanță și reparații aviatice, a subliniat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.
Acesta a dezvăluit într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook că a aflat din presă că „directorul general pleacă brusc”.
„La Romaero am spus din prima: se joacă pe cifre, nu în culise. Am aflat din presă că directorul general pleacă brusc. Luni ar fi trebuit sa ne vedem sa discutam situația companiei, o echipa de lucru. A preferat sa plece înainte. Alegerea lui. Eu nu speculez, mă uit la date: într-o lună datoriile companiei au crescut de la 15 la 19 milioane de lei și asta doar de la data intrării în insolvență. Când terenul nu mai e bun pentru jocuri de culise, unii aleg să se retragă. Dar vin alții care au curaj să pună umărul”, a arătat Miruță.
El a anunțat că noul administrator special al companiei va fi Cătălin Prunariu, care „a acceptat provocarea de a construi pe baze solide”.
„Nu este despre politică, nu este despre prietenii. Este despre profesioniști care vin să facă treacă. Lupta mea e simplă: să scoatem la lumină ce are România mai bun și să punem din nou pe picioare companiile care pot străluci în Europa”, a conchis ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
În contextul accelerării eforturilor de consolidare a capabilităților militare ale Europei, pe fondul discuțiilor legate de garanțiile de securitate pentru Ucraina, la care se adaugă și proximitatea țării noastre față de războiul declanșat de Putin, care nu dă semne că dorește să îl încheie, șansa valorificării profilului dual al companiilor românești crește.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe).
Potrivit alocărilor provizorii anunțate recent de Comisia Europeană, România va beneficia de 16,68 miliarde de euro din SAFE, a doua cea mai mare alocare pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE.
Premierul Ilie Bolojan va merge săptămâna viitoare la Bruxelles pentru a discuta cu comisarii europeni despre proiectele cuprinse de țara noastră în cadrul acestui instrument european.
Scrisoare către Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Oana Țoiu: În premieră, parlamentari din toate partidele coaliției cer deschiderea oficială a relațiilor cu Taiwanul
Un grup de parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR a lansat o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, prim-ministrului Ilie Bolojan și ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în care, pentru prima dată, lideri politici din Parlament din toate formațiunile coaliției de guvernare solicită deschiderea oficială a relațiilor cu Taiwanul.
Inițiativa are ca scop consolidarea și normalizarea relațiilor României cu Taiwanul, în linie cu abordarea adoptată de Uniunea Europeană și de partenerii strategici ai României. Demersul vine în contextul unei analize aprofundate a oportunităților economice și diplomatice pe care România le-ar putea valorifica prin dezvoltarea unei cooperări mai strânse cu Taipei.
Situația relațiilor bilaterale dintre România și Taiwan este caracterizată de o stagnare prelungită, cauzată de o interpretare a principiului “O singură Chină” care a rămas neschimbată din perioada comunistă. Această abordare, considerată de inițiatori ca fiind obtuză, interzice practic orice contact politic oficial și descurajează cooperarea economică și contactele la nivel de persoane. Această rigiditate plasează România într-o categorie de comportament mai apropiată de state precum Rusia, Coreea de Nord sau Iran, și o îndepărtează de abordarea pragmatică și deschisă a partenerilor săi europeni și americani. Drept urmare, România nu are nicio reprezentanță la Taipei, iar Taiwanul acoperă relațiile cu România de la biroul său din Bratislava.
Pierderi economice și strategice
Semnatarii inițiativei atrag atenția asupra decalajului semnificativ înregistrat de România la capitolul investițiilor taiwaneze, comparativ cu alte țări din regiune, precum Ungaria, Cehia sau Polonia. Potrivit inițiativei, investițiile taiwaneze în România se ridică la doar 10 milioane USD, în timp ce în Ungaria și Cehia acestea depășesc 1 miliard USD. Această discrepanță este atribuită, printre altele, barierelor birocratice și unei percepții politice ostile, care descurajează marile companii taiwaneze, superputeri în domeniul tehnologic, să investească în țara noastră.
Mai mult, se menționează că absența unei reprezentanțe românești la Taipei, în timp ce 15 state membre UE au birouri economice și culturale acolo, plasează România într-o poziție izolată. Această situație este considerată contrară intereselor strategice ale țării, având în vedere parteneriatul strategic cu Statele Unite și necesitatea de a alinia pozițiile României la cele ale aliaților săi.
Propuneri concrete pentru un cadru modern de colaborare cu Taiwanul
Inițiativa parlamentară propune un set de măsuri concrete, menite să remedieze situația actuală și să stimuleze cooperarea bilaterală:
- Deschiderea reciprocă a reprezentanțelor României la Taipei și a Taiwanului la București, pentru a facilita schimburile și contactele.
- Negocierea unui tratat de garantare a investițiilor și de evitare a dublei taxări, pentru a oferi un cadru legal stabil și predictibil investitorilor.
- Adoptarea unei rezoluții oficiale în Parlamentul României care să excludă reunificarea Taiwanului cu China prin forță, în linie cu poziția exprimată de Parlamentul European.
- Consolidarea cooperării pe teme strategice, cum ar fi lupta împotriva războaielor informaționale, prin parteneriate între agențiile de dezvoltare ale celor două țări.
- Eliminarea practicilor birocratice care îngreunează interacțiunea cetățenilor și investitorilor taiwanezi cu autoritățile române.
Semnatarii scrisorii deschise: Cristian Ghinea, senator USR, Daniel Fenechiu, senator PNL, Alexandru Muraru, deputat PNL, Szabolcs Nagy, deputat UDMR, Sorin Moise, senator PSD, Zoltán Miklós, deputat UDMR, Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș, senator PNL, Ovidiu Jitaru, senator PNL și Botond Csoma, deputat UDMR.
Bolojan are încredere că românii basarabeni vor vota “calea europeană” la alegeri: România nu își dorește “un proxy” la conducerea Moldovei
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că are încredere în votul cetățenilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că pentru această țară “calea europeană” reprezintă “calea spre dezvoltare”.
Întrebat ce se va întâmpla dacă parlamentul de la Chișinău va fi dominat de politicieni pro-ruși, șeful Guvernului a subliniat că România nu își dorește „un proxy” la conducerea țării vecine.
„În toți acești ani, am dat un sprijin Republicii Moldova pentru suveranitatea Republicii Moldova și pentru condiții ca moldovenii să decidă așa cum consideră dânșii cine va guverna în Moldova. În mod evident, pentru România nu ne dorim să avem un proxy la conducerea Moldovei, este cât se poate de clar acest lucru. Și eu cred că calea europeană, calea pe care a urmat-o în acești ani, este calea spre dezvoltare, pentru că este o cale dovedită și am încredere în votul românilor basarabeni”, a spus Ilie Bolojan, joi, pentru Euronews, citat de Agerpres.
Referindu-se la România, premierul a declarat că toate instituțiile implicate în combaterea războiului hibrid și a dezinformării trebuie să-și facă datoria. În opinia sa, un element esențial rămâne încrederea cetățenilor.
„Atunci când oamenii nu au încredere într-o guvernare, de exemplu, sau în ceea ce se întâmplă în țară, în direcția în care se mișcă o țară, vă dați seama că orice fel de știre, chiar dacă nu are niciun fundament real, prinde foarte bine. Orice fel de divizare, orice fel de dezinformare de genul acesta, practic, vin pe un teren fertil. Noi trebuie să recâștigăm încrederea oamenilor, să arătăm clar ce putem face în guvernare, că guvernăm cât mai corect posibil, în condițiile date, că lucrăm pentru oameni, corectăm nedreptățile care s-au acumulat în acești ani și creăm condiții de dezvoltare”, a mai spus Ilie Bolojan, cel care s-a aflat la Chișinău pe 23 august pentru a da un semnal de sprijin din partea Bucureștiului.
„Rușii vizează diaspora”, a avertizat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzând Moscova că recurge la preoți ortodocși pentru propagandă și la rețeaua de boți „Matryoshka” pentru a fabrica știri false.
Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Sandu a declarat că Federația Rusă și-a intensificat amestecul în procesele electorale, vizând în special alegătorii moldoveni din străinătate, în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Maia Sandu a dezvăluit în plenul PE tacticile Kremlinului: Moldova – un laborator cu ținta finală Europa. Scopul – capturarea Moldovei și transformarea ei într-o rampă de lansare împotriva UE
Maia Sandu și cele 5 lecții pentru UE în apărarea “cu dinții și împreună” a democrației asaltate de Rusia: Moldova deja acționează ca un stat membru
Săptămâna trecută, susținând un discurs în Parlamentul European, președinta Maia Sandu a avertizat că metodele utilizate de Rusia în Republica Moldova riscă să fie replicate și în alte democrații.
Bolojan insistă pe asigurarea propriilor capabilități de apărare: Bugetul apărării va rămâne aproape de 2,3% din PIB în 2026 și va crește treptat ulterior
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, pentru Euronews, că bugetul Apărării va fi menținut în 2026 la un nivel apropiat de cel din acest an, de 2,3% din PIB, urmând să crească treptat în anii următori, relatează Agerpres.
„Conform angajamentelor pe care ni le-am luat, va fi o creștere treptată a bugetului de Apărare. Cred că anul viitor vom fi undeva într-o zonă apropiată de ceea ce a fost anul acesta, de 2,3% din PIB. (…) Dar va fi foarte probabil o creștere treptată. Aici, din nou, e o problemă de suportabilitate economică, dar acest credit pe care îl vom contracta pentru Apărare ne permite să înlocuim sumele pe care le alocam Apărării din creditele mult mai scumpe pe care le luăm astăzi sau din impozitele cetățenilor. Și în felul acesta este garantată, practic, constanța acestui buget și o creștere ușoară, ascendentă, în anii următori”, a spus șeful Guvernului.
Bolojan a subliniat importanța consolidării capacităților de apărare ale României, în contextul noilor realități generate de războiul din Ucraina.
„Faptul că suntem în Alianța Nord-Atlantică este un element vital pentru siguranța României, dar, în afară de acest lucru, noi trebuie să ne creăm propriile capabilități de apărare, în așa fel încât, ținând cont de dinamica războiului, de apariția dronelor și de tot ceea ce înseamnă experimentele care au avut loc în războiul din Ucraina, să ne adaptăm tehnica de apărare la noile realități. Și, prin achizițiile care se vor face în perioada următoare, inclusiv prin acest credit din programul SAFE, România trebuie să-și consolideze alături de toate țările din flancul de Est apărarea. Și asta facem în permanență, iar colaborarea cu aliații europeni, cu Statele Unite este un element de bază al acestei apărări”, a mai afirmat premierul.
