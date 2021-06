Ministrul Raluca Turcan a discutat cu comisarul european Elisa Ferreira despre îmbunătățirea serviciilor sociale: România va avea la dispoziție, în premieră, un Program Operațional de Incluziune și Demnitate Socială

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a discutat marți cu comisarul european pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, despre procesul de reformă a sistemelor publice și impactul imediat al acestor reforme asupra oamenilor, dar și despre problematica persoanelor vulnerabile și a îmbunătățirii serviciilor sociale din România, dar și provocările pe care tranziția post-pandemie le ridică în domeniul ocupării.

Very good working meeting with Romanian Minister for Labour Ms Raluca Turcan #Cohesion funds are fast improving quality of life in 🇷🇴

With new 🇪🇺 2021-2027 MFF + NGEU funding, we will do even more in supporting economic, social and territorial cohesion for all Romanians pic.twitter.com/UMIZhla3lq

— Elisa Ferreira (@ElisaFerreiraEC) June 16, 2021