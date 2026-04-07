Ministrul Rogobete, întâlnire cu emisarul SUA pentru parteneriate globale: Parteneriatul cu SUA în sănătate, esențial pentru modernizarea sistemului medical din România

Robert Lupițu
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că a avut o întâlnire oficială, la sediul instituției, cu Paolo Zampolli, trimisul special al Statele Unite ale Americii pentru parteneriate globale, discuțiile fiind axate pe consolidarea cooperării bilaterale în domeniul sănătății.

„Astăzi, am avut onoarea de a mă întâlni, la Ministerul Sănătății, cu Excelența Sa, Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale”, a transmis ministrul într-o postare publică pe Facebook.

Potrivit acestuia, dialogul a vizat exclusiv dezvoltarea colaborării dintre România și Statele Unite în sectorul sanitar, fiind analizate mai multe direcții concrete de acțiune. Printre acestea se numără schimburile de tehnologie și expertiză medicală, accelerarea procesului de digitalizare a sistemului de sănătate, precum și creșterea securității și trasabilității produselor farmaceutice.

„Discuțiile noastre au fost concentrate exclusiv pe consolidarea colaborării dintre România și Statele Unite ale Americii în domeniul sănătății. Am abordat direcții concrete: schimburi de tehnologie și expertiză medicală; accelerarea digitalizării sistemului de sănătate; creșterea securității și trasabilității produselor farmaceutice”, a precizat Alexandru Rogobete.

Ministrul a subliniat că aceste inițiative pot avea un impact direct asupra pacienților, prin facilitarea accesului la inovație și prin creșterea siguranței serviciilor medicale.

„Aceste colaborări înseamnă, în mod direct, acces mai rapid la inovație, servicii medicale mai sigure și o capacitate mai bună de răspuns pentru pacienți”, a adăugat el.

În același context, oficialul român a evidențiat importanța parteneriatului cu Statele Unite pentru modernizarea sistemului medical din România.

„Întărirea parteneriatului cu Statele Unite în sănătate nu este doar un obiectiv strategic, ci o condiție pentru modernizarea reală a sistemului medical din România. Continuăm să construim soluții concrete, împreună. Încrederea ne face bine”, a mai transmis ministrul Sănătății.

Erdogan, așteptat la Cotroceni de Nicușor Dan la 15 ani de Parteneriat Strategic România-Turcia: Bucureștiul și Ankara lucrează la agenda vizitei (surse)
Ministrul economiei: Industria de apărare din România trebuie să devină o verigă esențială în lanțurile europene și globale de producție
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

