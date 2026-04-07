Ministrul Rogobete, întâlnire cu emisarul SUA pentru parteneriate globale: Parteneriatul cu SUA în sănătate, esențial pentru modernizarea sistemului medical din România

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că a avut o întâlnire oficială, la sediul instituției, cu Paolo Zampolli, trimisul special al Statele Unite ale Americii pentru parteneriate globale, discuțiile fiind axate pe consolidarea cooperării bilaterale în domeniul sănătății.

„Astăzi, am avut onoarea de a mă întâlni, la Ministerul Sănătății, cu Excelența Sa, Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale”, a transmis ministrul într-o postare publică pe Facebook.

Potrivit acestuia, dialogul a vizat exclusiv dezvoltarea colaborării dintre România și Statele Unite în sectorul sanitar, fiind analizate mai multe direcții concrete de acțiune. Printre acestea se numără schimburile de tehnologie și expertiză medicală, accelerarea procesului de digitalizare a sistemului de sănătate, precum și creșterea securității și trasabilității produselor farmaceutice.

„Discuțiile noastre au fost concentrate exclusiv pe consolidarea colaborării dintre România și Statele Unite ale Americii în domeniul sănătății. Am abordat direcții concrete: schimburi de tehnologie și expertiză medicală; accelerarea digitalizării sistemului de sănătate; creșterea securității și trasabilității produselor farmaceutice”, a precizat Alexandru Rogobete.

Ministrul a subliniat că aceste inițiative pot avea un impact direct asupra pacienților, prin facilitarea accesului la inovație și prin creșterea siguranței serviciilor medicale.

„Aceste colaborări înseamnă, în mod direct, acces mai rapid la inovație, servicii medicale mai sigure și o capacitate mai bună de răspuns pentru pacienți”, a adăugat el.

În același context, oficialul român a evidențiat importanța parteneriatului cu Statele Unite pentru modernizarea sistemului medical din România.

„Întărirea parteneriatului cu Statele Unite în sănătate nu este doar un obiectiv strategic, ci o condiție pentru modernizarea reală a sistemului medical din România. Continuăm să construim soluții concrete, împreună. Încrederea ne face bine”, a mai transmis ministrul Sănătății.