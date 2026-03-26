Ministrul Rogobete, la Gala Colegiului Medicilor: Sănătatea din România este în transformare. Medicina nu se mai face cu mâinile goale

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat joi, la Gala Colegiului Medicilor din România, că sistemul sanitar din România traversează o perioadă de schimbări majore, evidenţiind investiţiile în infrastructură, modernizarea unităţilor medicale şi accesul la tehnologii comparabile cu cele utilizate la nivel internaţional.

Oficialul a subliniat că, în ultimii ani, au început să apară progrese vizibile în domeniu, deşi a admis că există în continuare loc pentru îmbunătăţiri.

„Este un moment important pentru sănătatea românească, pentru că sănătatea din România astăzi este în transformare. Nu suntem perfecţi. Şi întotdeauna este loc de mai bine, dar discutăm pentru prima dată, în ultimii 36 de ani, de spitale noi, de multe spitale care s-au reabilitat. Discutăm despre dotări şi despre echipamente de ultimă generaţie, discutăm despre medicamente asemănătoare şi egale cu cele folosite în toată lumea”, a afirmat ministrul sănătăţii.

În acelaşi context, Alexandru Rogobete a insistat asupra faptului că practica medicală din România a evoluat semnificativ şi nu mai este caracterizată de improvizaţie, aşa cum se întâmpla în trecut.

„Astăzi medicina în România nu se mai face cu mâinile goale. Astăzi, în multe locuri, medicina nu se mai face improvizat. Şi da, este important să urmărim în dinamică cum a evoluat sistemul de sănătate, este important să ne uităm în jurul nostru şi poate să ne apreciem mai mult medicii. Poate să ne apreciem mai mult personalul medical şi toţi cei care stau la capul nostru, noaptea, atunci când viaţa noastră este în dezechilibru”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a transmis şi un mesaj direct medicilor prezenţi la eveniment, exprimându-şi recunoştinţa pentru activitatea acestora şi regretul pentru situaţiile în care cadrele medicale au fost puse în faţa criticilor publice generate de disfuncţionalităţi ale sistemului.

„Vă mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi şi am datoria să îmi cer scuze în faţa dumneavoastră pentru că, ani la rând, din păcate, dumneavoastră aţi fost cei care aţi răspuns în faţa opiniei publice pentru nepăsarea sau pentru indolenţa sistemului. Cred că acest lucru trebuie să se oprească şi cred că aveţi nevoie, şi cu toţii trebuie să facem asta, aveţi nevoie de mai mult respect şi de un «mulţumesc» spus mai din suflet”, a conchis ministrul sănătăţii.