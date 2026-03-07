Ministrul Sănătății a discutat cu omologul din R. Moldova despre „posibilitatea dezvoltării unui parteneriat strategic prin compania UNIFARM” pentru a facilita accesul țării vecine la unele medicamente

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat cu omologul din Republica Moldova, Emil Ceban, despre „posibilitatea dezvoltării unui parteneriat strategic prin compania UNIFARM, care ar putea facilita accesul Republicii Moldova la unele medicamente, inclusiv terapii inovative, prin mecanisme de tip acord-cadru.”

Potrivit oficialului român, „un astfel de demers ar putea contribui la accesul mai rapid al pacienților la tratamente moderne.”

„Am avut astăzi o discuție aplicată cu omologul meu din Republica Moldova, ministrul sănătății Emil Ceban, despre direcțiile în care putem consolida acest parteneriat, precum și despre domeniile în care experiența acumulată de România în ultimii ani poate sprijini dezvoltarea unor politici publice eficiente. Discuția a avut loc în cadrul evenimentului AI Regional Valley, într-un dialog la care au participat membri AmCham și ministrul sănătății din Republica Moldova. Unul dintre subiectele abordate a fost memorandumul de cooperare dintre România și Republica Moldova, aflat în prezent în curs de avizare, care va crea cadrul necesar pentru consolidarea colaborării dintre cele două ministere și pentru dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul sănătății”, a arătat Alexandru Rogobete într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Un alt subiect abordat de cei doi oficiali a fost „schimbul de know-how în procesul de aliniere a legislației la standardele Uniunii Europene.”

„România a parcurs deja acest proces, iar experiența acumulată poate fi utilă pentru colegii noștri de la Chișinău în dezvoltarea cadrului legislativ și instituțional din domeniul sănătății”, a mai spus ministrul Sănătății.

De asemenea, discuțiile au vizat consolidarea cooperării în controlul bolilor transmisibile, politicile farmaceutice și schimbul de expertiză între specialiștii și instituțiile din cele două sisteme de sănătate.

„Nu vorbim despre modele perfecte și nici despre ideea că sistemul nostru ar fi unul fără cusur, ci despre experiențe concrete care pot fi împărtășite. Există domenii și programe medicale în care România a acumulat experiență în ultimul deceniu, iar dialogul instituțional dintre cele două ministere poate transforma această experiență într-un sprijin real pentru dezvoltarea sistemului de sănătate din Republica Moldova”, a explicat Rogobete.

Ministrul Sănătății a descris întâlnirea drept „un pas important pentru structurarea acestei cooperări, iar direcțiile discutate vor fi reflectate în memorandumul pe care îl pregătim împreună.”

„România și Republica Moldova pot construi împreună proiecte concrete în domeniul sănătății, prin schimb de expertiză și printr-o cooperare instituțională mai strânsă între ministerele de resort din cele două state”, a conchis Alexandru Rogobete.