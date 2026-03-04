Ministrul Sănătății a discutat cu vicepreședintele Grupului BEI despre consolidarea cooperării și continuarea proiectelor importante pentru sistemul de sănătate din România

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat miercuri, la Luxemburg, cu vicepreședintele Grupului Băncii Europene de Investiții, Ioannis Tsakiris, despre consolidarea cooperării dintre Ministerul Sănătății și BEI, precum și despre continuarea proiectelor importante pentru sistemul de sănătate din România.

„Am abordat tema spitalelor regionale, investiții esențiale pentru infrastructura medicală din România. Am analizat stadiul acestor proiecte și modul în care putem asigura o monitorizare atentă a etapelor de implementare, astfel încât investițiile să meargă mai departe în condiții bune și să își atingă obiectivele asumate”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.

De asemenea, cei doi au discutat despre proiectele de digitalizare începute prin PNRR și despre posibilitatea continuării acestora cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, pentru ca investițiile deja realizate să fie consolidate și dezvoltate în etapa următoare.



„Un alt punct important al discuțiilor a fost zona de reformă și reorganizare a unităților sanitare. Programul de asistență tehnică pe care Ministerul Sănătății îl derulează deja împreună cu experții Băncii va continua. Această expertiză sprijină modernizarea modului în care sunt organizate și gestionate spitalele și alinierea sistemului la standarde europene”, a adăugat ministrul Sănătății.

Totodată, Alexandru Rogobete a precizat că a convenit cu Ioannis Tsakiris consolidarea cooperării instituționale, iar Banca Europeană de Investiții și-a exprimat disponibilitatea de a continua colaborarea cu Ministerul Sănătății pentru implementarea proiectelor aflate în derulare.

„La întâlnire au participat și membri ai echipei BEI implicați în proiectele din România, printre care Ioanna Serafeim, Head of Vice-President Office, Gilles Badot, Head of Department – Operations Public Sector, Dana Burduja, Head of Division PJ/INCO/LSH precum și Marius Cara, Head of EIB Group Office în Romania. Îi mulțumesc domnului vicepreședinte Ioannis Tsakiris și echipei sale pentru pentru deschiderea de a continua cooperarea cu România. Astfel de parteneriate sunt importante pentru ca investițiile să fie realizate în continuare și sistemul de sănătate să fie mai bine pregătit pentru pacienți”, a conchis Alexandru Rogobete.



