Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la EIB Group Forum: Prevenția reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru acces real la servicii medicale

Prevenția nu este doar o politică de sănătate, ci este una dintre condițiile esențiale pentru acces real la servicii medicale, a subliniat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Acesta a participat la Luxemburg la EIB Group Forum – „A Strong Europe in a Changing World”, în panelul dedicat echității globale în sănătate.

Discuțiile au vizat una dintre provocările majore ale sistemelor de sănătate europene: accesul echitabil la prevenție, screening și diagnostic precoce.

În intervenția sa, ministrul Sănătății a prezentat câteva dintre direcțiile prin care România începe să schimbe această realitate.

„La nivelul Ministerului Sănătății am lansat primele programe naționale cu abordare și viziune integrată pentru screening, în special pentru cancerul colorectal, cancerul mamar și cancerul de sân, programe care oferă acces gratuit la investigații și urmăresc depistarea timpurie a bolii”, a transmis Alexandru Rogobete.

O altă măsură importantă adoptată de Ministerul Sănătății, a mai spus oficialul român, este dezvoltarea screeningului neonatal.

„Am lansat Registrul Național de Screening Neonatal și am extins semnificativ testarea realizată la naștere. Dacă până acum erau testați doar 3 biomarkeri, extindem programul cu 19 biomarkeri noi, ajungând astfel la 22 de afecțiuni care pot fi depistate precoce, înainte ca boala să producă leziuni ireversibile. În paralel, dezvoltăm registre naționale de screening, astfel încât politicile publice să fie construite pe date reale privind participarea populației și rezultatele programelor de prevenție”, a continuat Rogobete.

Ministrul Sănătății a atras atenția că „prevenția nu poate funcționa fără ambulatoriu de specialitate puternic și accesibil”.

„Am extins programul de funcționare al ambulatoriilor până la ora 20:00, creștem capacitatea spitalizării de zi și introducem mai multă flexibilitate în organizarea serviciilor, astfel încât pacienții să poată ajunge mai rapid la consultații, investigații și diagnostic”, a mai spus Alexandru Rogobete.

El a ținut să mulțumească „partenerilor de la Banca Europeană de Investiții pentru colaborarea constantă și pentru modul în care, împreună, reușim să susținem proiecte care fac sistemul de sănătate mai puternic.”

Citiți și: Ministrul Sănătății a discutat cu vicepreședintele Grupului BEI despre consolidarea cooperării și continuarea proiectelor importante pentru sistemul de sănătate din România

„Știu că sistemul de sănătate nu este perfect și că mai sunt multe lucruri de făcut. Dar știu la fel de bine că suntem într-un proces real de transformare, iar multe dintre aceste schimbări încep deja să se vadă într-un timp relativ scurt. Tot ceea ce facem – reforme, investiții și programe de prevenție – este pentru ca fiecare pacient să fie tratat cu demnitate, respect și grijă. Pentru noi, respectul față de pacient și față de personalul medical rămâne o prioritate”, a conchis ministrul Sănătății.