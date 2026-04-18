Ministrul Sănătății, discuții la Washington cu echipa Băncii Mondiale: Construcția unui nou spital pentru mari arși în București și extinderea capacității secțiilor ATI din România, propuse

În cadrul vizitei de lucru din SUA, ministrul Sănătății a avut o întâlnire de lucru cu Antonella Bassani, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală, și cu echipa Băncii Mondiale, pentru a discuta despre proiectele majore din sănătate pe care România le dezvoltă în parteneriat cu această instituție.

Ministrul Alexandru Rogobete a propus construcția unui nou spital pentru mari arși în București și extinderea capacității secțiilor ATI din România – de la aproximativ 2.400 de paturi în prezent, la 4.000 de paturi: „Este o investiție esențială în siguranța pacienților și în capacitatea reală de răspuns a sistemului.”

De asemenea, au fost trecute în revistă direcțiile de reformă care trebuie continuate: dezvoltarea ambulatoriului și a medicinei de familie, reorganizarea spitalelor, creșterea accesului la medicamente inovative și integrarea tehnologiilor moderne în sistemul de sănătate.

„Sistemul de sănătate din România este în transformare. Am început o reașezare necesară, dar aceasta trebuie dusă până la capăt – cu consecvență, responsabilitate și parteneriate solide. Consolidarea colaborării cu Banca Mondială rămâne o prioritate strategică, iar dialogul deschis și constructiv confirmă că România are parteneri serioși în acest proces de schimbare”, a conchis Alexandru Rogobete.

Citiți și: Ministrul Sănătății pledează pentru extinderea rețelei de centre de mari arși, inclusiv la București, cu sprijinul Băncii Mondiale