Ministrul Sănătății, discuții la Washington cu echipa Băncii Mondiale: Construcția unui nou spital pentru mari arși în București și extinderea capacității secțiilor ATI din România, propuse

Diana Zaim
În cadrul vizitei de lucru din SUA, ministrul Sănătății a avut o întâlnire de lucru cu Antonella Bassani, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală, și cu echipa Băncii Mondiale, pentru a discuta despre proiectele majore din sănătate pe care România le dezvoltă în parteneriat cu această instituție.

Ministrul Alexandru Rogobete a propus construcția unui nou spital pentru mari arși în București și extinderea capacității secțiilor ATI din România – de la aproximativ 2.400 de paturi în prezent, la 4.000 de paturi: „Este o investiție esențială în siguranța pacienților și în capacitatea reală de răspuns a sistemului.”

De asemenea, au fost trecute în revistă direcțiile de reformă care trebuie continuate: dezvoltarea ambulatoriului și a medicinei de familie, reorganizarea spitalelor, creșterea accesului la medicamente inovative și integrarea tehnologiilor moderne în sistemul de sănătate.

„Sistemul de sănătate din România este în transformare. Am început o reașezare necesară, dar aceasta trebuie dusă până la capăt – cu consecvență, responsabilitate și parteneriate solide. Consolidarea colaborării cu Banca Mondială rămâne o prioritate strategică, iar dialogul deschis și constructiv confirmă că România are parteneri serioși în acest proces de schimbare”, a conchis Alexandru Rogobete.

Președintele Nicușor Dan a participat la conferința privind Strâmtoarea Ormuz. O misiune multinațională pentru securizarea pe termen lung a rutelor maritime, în analiză
Creștere economică de 2,4% în Republica Moldova în 2025, susținută de investiții și construcții. Deficitul și datoria se mențin la nivel sustenabil (raport)
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

